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Омелян: Мені пропонували високооплачувану посаду та обіцяли перестати переслідувати, якщо я перестану критикувати Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Омелян: Мені пропонували високооплачувану посаду та обіцяли перестати переслідувати, якщо я перестану критикувати Зеленського

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, обвинувальний акт стосовно якого у справі про зменшення портових зборів був сьогодні направлений до суду, заявив, що його намагалися вмовити перестати критикувати нинішню владу.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Найкумедніше і найсумніше в цій історії, що впродовж першого тижня, як мені було вручено підозру, мені було запропоновано дуже непогану і перспективну посаду з чудовим, як для мене, фінансовим забезпеченням. У пакеті до посади йшла пропозиція припинити політичне переслідування правохоронними органами, якщо я перестану критикувати Зеленського і Єрмака. Пропозицію я відхилив, справа пішла в хід", - повідомив Омелян.

Він також підкреслив, що зниження вартості портових зборів, за яке його зараз переслідує НАБУ, привело до позитивних наслідків, а саме Антикорупційне бюро стверджує, що "у мене відсутній особистий мотив або будь-які корупційні дії у зв'язку з цим".

Читайте також: Обвинувальний акт щодо Омеляна у справі про зменшення портових зборів направлено до суду, - САП

Омелян: Мені пропонували високооплачувану посаду та обіцяли перестати переслідувати, якщо я перестану критикувати Зеленського 01
Омелян: Мені пропонували високооплачувану посаду та обіцяли перестати переслідувати, якщо я перестану критикувати Зеленського 02
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Топ коментарі
+19
Ну арестовича ж купил. Шлюшек подешевле, - сирожу с мустафой тоже купили
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09.11.2020 16:28
+11
Канешно рознь) - мустафу купили Омеляна не смогли
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09.11.2020 16:39
+10
вы, ишаки, понимаете что принцип посадки зависящий от личной преданности фюреру в конце концов прилетит и по вас)
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09.11.2020 16:31
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Запропонували Омельяну бути начальником Гіперлупу))
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09.11.2020 17:59 Відповісти
Омелян має рацію. Всім своїм критикантам блаЗєнський закрив роти: Гримчакові, який в прямих ефірах називав блаЗЄнського гівном, Федині_зподругою, Пояркову, що не добирав слів і виразів. Зараз блаЗЄнського послідовно та нищівно критикує лише Омелян.
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09.11.2020 20:01 Відповісти
Людям русккаїзіч"єсккємь приємно обгадити українця.
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09.11.2020 22:32 Відповісти
опять чушь несёт. на гиперлупе его всегда укачивает.
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09.11.2020 23:01 Відповісти
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