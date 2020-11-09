Омелян: Мені пропонували високооплачувану посаду та обіцяли перестати переслідувати, якщо я перестану критикувати Зеленського

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, обвинувальний акт стосовно якого у справі про зменшення портових зборів був сьогодні направлений до суду, заявив, що його намагалися вмовити перестати критикувати нинішню владу.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Найкумедніше і найсумніше в цій історії, що впродовж першого тижня, як мені було вручено підозру, мені було запропоновано дуже непогану і перспективну посаду з чудовим, як для мене, фінансовим забезпеченням. У пакеті до посади йшла пропозиція припинити політичне переслідування правохоронними органами, якщо я перестану критикувати Зеленського і Єрмака. Пропозицію я відхилив, справа пішла в хід", - повідомив Омелян.

Він також підкреслив, що зниження вартості портових зборів, за яке його зараз переслідує НАБУ, привело до позитивних наслідків, а саме Антикорупційне бюро стверджує, що "у мене відсутній особистий мотив або будь-які корупційні дії у зв'язку з цим".

Читайте також: Обвинувальний акт щодо Омеляна у справі про зменшення портових зборів направлено до суду, - САП



