Ткаченко не підтримує запровадження карантину вихідного дня: Сотні тисяч людей сфери культури можуть втратити роботу
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Враховуючи те, які наслідки для сфери культури, креативних індустрій може привести карантин вихідного дня, Міністерство культури й інформаційної політики не підтримує цю ініціативу. Сотні тисяч працівників в Україні можуть залишитися без роботи.
Про це в Telegram повідомив міністр Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами голови Міністерства культури й інформаційної політики, окреме питання, чи витримає економіка України, якщо свою роботу призупинить сфера, яка генерує від 2 до 4% ВВП.
Чи позитивно позначиться закриття закладів культури на загальній статистиці захворюваності - ні. Адже установи культури - не епіцентр для поширення вірусу. Контролювати дотримання карантину в установах культури чи не найпростіше: потік людей регулюється, розсадження визначається, те, щоб відвідувачі перебували в масках і температурний скринінг - постійно відстежується, дезінфікуючі засоби завжди в доступі. Тому закривати сферу, яка фактично є зразком для багатьох галузей щодо виконання санепідемвимог МОЗ, - рішення, яке призведе до фінансових втрат у бюджеті України. Заборона на роботу у вихідні дні для установ культури і креативних індустрій призведе до зменшення і без того критичних доходів ще додатково на 50% і більше", - підкреслив Ткаченко.
Крім того, за словами міністра, у час пандемії подивитися стрічку в кінотеатрі, сходити на виставу або послухати оперу - це справжнє емоційне розвантаження, яка робить людей щасливішими.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запровадять карантин вихідного дня, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.
Президент Зеленський заявив, що карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого локдауна.
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Как же я буду без Потапа , Насти и прочих титанов украинской культурки ???
Захирею и помру ...
и к клоунам тоже, это остатки совполитпропа, я бы закрыл эту статью, разве библиотеки оставил
Я совсем не прячусь.
Сыграем роли, управляешь мною, мною управляй.
Давай-давай, позиции меняй.
Хочешь встану вот так?
Или сяду вот так вот?
Я хочу увидеть твой взгляд.
Это очень приятно.
Мне плевать на твое лавэ.
Мне плевать на дома и тачки.
Я хочу, чтобы ты смотрел.
На мой стиль собачки.
Ав, ав, ав, ав, ав, ав ..., I wanna danse.
Ав, ав, ав, ав, ав, ав ..., I wanna danse.
Ав, ав, ав, ав,... I wanna danse.
Ав, ав, ав, ав, ав, ав ..., I wanna danse.
Больше концертов , где заразится еще больше людей.
Пир во время чумы.
А мы шо пишем на доске мелом в театре им. Леси Українки ?!
Или деятелям культур-мультуры нет мозгов допендрить , шо с интеретом им за эфиры в зомбоящике скоро башлять не нужно будет за реклам-мекламу ?!
Дай бог простым работягом иметь стоко возможностей через новые технологии , как у деятелей культур-мультуры . Вообще-то другое название этих деятелей -- интеллигенция , шо имеет в своей основе корень "интел" , т.е. разум !
Ещё "креативным классом" ся называют , а требуют к се внимание как спивающиеся шахтёры , интеллектуально-девственные в своём роде .
Вот честно -- поёт Ткаченко об культур-мультуре , а разит от него Колей Оболонским и его "Велюром" .
Это для дорогих кабаков нет альтернативы . Это лабухи-то "деятели культуры" .
Хотя вот где проверяется кабак на качество -- хороший шеф , прекрасная кухня гарантирует не разориться с помощью доставки на дом .
Заклади культури: оперні театри, театри оперети, філармонії, консерваторії, в яких працює багато високопрофесійних діячів. Зазвичай масове їх відвідування - вихідні дні. В залах давно вже крісла "демонтовані" у шахматному порядку і контроль температури і все інше. Музиканти, співаки, танцюристи ходять протягом тижня на репетиції у холодних приміщеннях. Мета - виступ на вихідних.