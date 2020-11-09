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Ткаченко не підтримує запровадження карантину вихідного дня: Сотні тисяч людей сфери культури можуть втратити роботу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ткаченко не підтримує запровадження карантину вихідного дня: Сотні тисяч людей сфери культури можуть втратити роботу

Враховуючи те, які наслідки для сфери культури, креативних індустрій може привести карантин вихідного дня, Міністерство культури й інформаційної політики не підтримує цю ініціативу. Сотні тисяч працівників в Україні можуть залишитися без роботи.

Про це в Telegram повідомив міністр Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами голови Міністерства культури й інформаційної політики, окреме питання, чи витримає економіка України, якщо свою роботу призупинить сфера, яка генерує від 2 до 4% ВВП.

Чи позитивно позначиться закриття закладів культури на загальній статистиці захворюваності - ні. Адже установи культури - не епіцентр для поширення вірусу. Контролювати дотримання карантину в установах культури чи не найпростіше: потік людей регулюється, розсадження визначається, те, щоб відвідувачі перебували в масках і температурний скринінг - постійно відстежується, дезінфікуючі засоби завжди в доступі. Тому закривати сферу, яка фактично є зразком для багатьох галузей щодо виконання санепідемвимог МОЗ, - рішення, яке призведе до фінансових втрат у бюджеті України. Заборона на роботу у вихідні дні для установ культури і креативних індустрій призведе до зменшення і без того критичних доходів ще додатково на 50% і більше", - підкреслив Ткаченко.

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Крім того, за словами міністра, у час пандемії подивитися стрічку в кінотеатрі, сходити на виставу або послухати оперу - це справжнє емоційне розвантаження, яка робить людей щасливішими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запровадять карантин вихідного дня, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.

Президент Зеленський заявив, що карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого локдауна.

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Топ коментарі
+13
И куда же мы без людей сферы культурки ???
Как же я буду без Потапа , Насти и прочих титанов украинской культурки ???
Захирею и помру ...
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09.11.2020 16:48
+8
Зеленожопая обезьяна по кличке " ТКАЧЕНКО" и культура- это 2 несовместимых понятия !
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09.11.2020 16:50
+5
Звучит громко КУЛЬТУРА, а на самом деле киношка, обидранный театр, жопа Поляковой и танцуй тетя атятя - народный артист.
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09.11.2020 16:48
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И куда же мы без людей сферы культурки ???
Как же я буду без Потапа , Насти и прочих титанов украинской культурки ???
Захирею и помру ...
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09.11.2020 16:48 Відповісти
Міністр має забезпечити протиепідемічні заходи в закладах культури! Контроль всіх хто працює і відвідувачів на підвищену температуру, позапланові медичні перевірки персоналу та артистів, карантин кожному закладу де трапляється випадок коронавірусу!
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09.11.2020 16:59 Відповісти
Звучит громко КУЛЬТУРА, а на самом деле киношка, обидранный театр, жопа Поляковой и танцуй тетя атятя - народный артист.
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09.11.2020 16:48 Відповісти
Да, у нас культура давно не культура, а лайно. По ТВ такое показывают, особенно на канале М1, что нужно принимать противорвотные препараты, лучше не включать этот деградирующий зомбоящик.Но зеленая власть к этому равнодушна, потому что сама из этой "культуры" вышла.
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09.11.2020 17:04 Відповісти
Зеленожопая обезьяна по кличке " ТКАЧЕНКО" и культура- это 2 несовместимых понятия !
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09.11.2020 16:50 Відповісти
А что смотреть в кинотеатре,если киноделы ничего толкового не выпускают в прокат,боясь понести убытки из-за того же карантина? Сказки дяди Ткаченка?
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09.11.2020 16:50 Відповісти
Хоть один адекватный политик среди всей этой сволочи.
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09.11.2020 16:51 Відповісти
Кто Ткаченко, Бенина шестёрка, который перед каждым Майданом переобувается и просит прощения за фейки? 😂
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09.11.2020 16:56 Відповісти
который к тому же долго прожил и проработал в Москве. По некоторым его законодательным инициативам, я бы на месте контрразведки, присмотрелся к нему.
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09.11.2020 17:01 Відповісти
OMG!!! Ткаченко, как было сказано много раз - хитрый лох, оказавшийся в нужное время, возле нужных людей... Ну, и если быть совсем справедливым - изначально был застенчивым, интеллектуальным журналистом. Такой себе мальчик-одуванчик))) Это - не фигура!!!
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09.11.2020 17:03 Відповісти
Я не питаю никаких иллюзий к нему, но выкинуть людей на улицу, тоже не вариант.
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09.11.2020 17:11 Відповісти
Если "культура" и пропадёт, никто этого не заметит, кроме массовиков-затейников.
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09.11.2020 16:52 Відповісти
И да, кто эта обизяна тхученко?
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09.11.2020 16:54 Відповісти
Директор 1+1 пана поца
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09.11.2020 16:55 Відповісти
культура к попсе отношения не имеет
и к клоунам тоже, это остатки совполитпропа, я бы закрыл эту статью, разве библиотеки оставил
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09.11.2020 20:10 Відповісти
Да, мальчик, я на танцполе.
Я совсем не прячусь.
Сыграем роли, управляешь мною, мною управляй.
Давай-давай, позиции меняй.

Хочешь встану вот так?
Или сяду вот так вот?
Я хочу увидеть твой взгляд.
Это очень приятно.

Мне плевать на твое лавэ.
Мне плевать на дома и тачки.
Я хочу, чтобы ты смотрел.
На мой стиль собачки.

Ав, ав, ав, ав, ав, ав ..., I wanna danse.
Ав, ав, ав, ав, ав, ав ..., I wanna danse.
Ав, ав, ав, ав,... I wanna danse.
Ав, ав, ав, ав, ав, ав ..., I wanna danse.
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09.11.2020 16:54 Відповісти
Талант!
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09.11.2020 17:00 Відповісти
да правильно, не придут смотреть патриотический фильм, может начаться майдан
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09.11.2020 16:55 Відповісти
А "Эпицентр" закроют в выходные?это не продук овые маркеты ведь,если закон равный для всех несмотря что есть равней,тогда и культуры будет не обидно
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09.11.2020 16:55 Відповісти
Эпицентр - то святэ!!! Отвечаю - Эпицентр не закроют. Они позаботились (предусмотрели) - там есть продуктовые лавочки. А Ваше мнение их не ..ёт))
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09.11.2020 17:00 Відповісти
Говорят, что в связи с пандемием и дефицитом коечного фонда, зе подал в Раду, как неотложный, законопроект об эвтаназии в Ураине! Ткаченко не поддерживает введение карантина выходного дня: Сотни тысяч людей сферы культуры могут потерять работу - Цензор.НЕТ 4690
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09.11.2020 16:57 Відповісти
Уши Бени))) Ткаченко?!? Баба Яга против??? Ха-ха-ха-ха))) клоуны...
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09.11.2020 16:58 Відповісти
да, Ткаченко требует продолжение банкета! Кто бы сомневался.
Больше концертов , где заразится еще больше людей.
Пир во время чумы.
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09.11.2020 16:58 Відповісти
Писеццццц .
А мы шо пишем на доске мелом в театре им. Леси Українки ?!

Или деятелям культур-мультуры нет мозгов допендрить , шо с интеретом им за эфиры в зомбоящике скоро башлять не нужно будет за реклам-мекламу ?!

Дай бог простым работягом иметь стоко возможностей через новые технологии , как у деятелей культур-мультуры . Вообще-то другое название этих деятелей -- интеллигенция , шо имеет в своей основе корень "интел" , т.е. разум !
Ещё "креативным классом" ся называют , а требуют к се внимание как спивающиеся шахтёры , интеллектуально-девственные в своём роде .

Вот честно -- поёт Ткаченко об культур-мультуре , а разит от него Колей Оболонским и его "Велюром" .
Это для дорогих кабаков нет альтернативы . Это лабухи-то "деятели культуры" .

Хотя вот где проверяется кабак на качество -- хороший шеф , прекрасная кухня гарантирует не разориться с помощью доставки на дом .
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09.11.2020 16:59 Відповісти
Раньше страну кормил Бамбас....теперь оказывается ее кормят креативщики и бармены...
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09.11.2020 17:04 Відповісти
так пусть работают в будние дни... в чем проблема... Если кто то из-за них заболеет - они будут их лечить по 2500 грн в день до выздоровления???
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09.11.2020 17:05 Відповісти
Настоящий творец должен быть голодным, тогда он может создать шедевр. Сытые шедевров не создают. Для того чтобы хорошо думать, нужно быть несчастливым, а счастливые не думают, они просто живут(С)😁
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09.11.2020 17:08 Відповісти
Перевітрювання житлових, робочих і торгівельних приміщень може знизити показники захворювань навіть в рази. Але мінздрав і уся братія вперто про це мовчать. Це найдешевший додатковий превентивний засіб. Тому що коли 150 людей лазять один до одного в підїїзді - то це не краще ніж ходити кудись.
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09.11.2020 17:09 Відповісти
"культура" це не тільки Потап, Полякова і т.і.
Заклади культури: оперні театри, театри оперети, філармонії, консерваторії, в яких працює багато високопрофесійних діячів. Зазвичай масове їх відвідування - вихідні дні. В залах давно вже крісла "демонтовані" у шахматному порядку і контроль температури і все інше. Музиканти, співаки, танцюристи ходять протягом тижня на репетиції у холодних приміщеннях. Мета - виступ на вихідних.
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09.11.2020 17:43 Відповісти
Хватит нам одного артиста который на рояли не плохо причиндалами играет
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09.11.2020 17:46 Відповісти
"когда ковид свирепствует, музы молчат". одни "эпицентры" и "велюры", как центры культурного отдыха рабочих и колхозников из оп, являются исключением из этого правила )
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09.11.2020 17:46 Відповісти
По баням можно ездить и в рабочие дни, так шо не нада ...!
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09.11.2020 18:56 Відповісти
Так пусть идут работают. Садят картошку, что-то производят. Если ночего вобще не могут пусть присмотряться к НовойПочте, там есть места. Не должна страна во время пандемии думать, как содержать кучу нахлебников и поющих трусов
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09.11.2020 19:50 Відповісти
...вони (і не тільки вони), можуть втратити життя... перспектіва пессіма... ткаченко (як його там по-батюшкі) ...бабки чи тапки?...
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09.11.2020 20:05 Відповісти
Дискотеки и вместе с ними наркоторговцы потеряют бабло? Они представители культуры вислюка и его корешей.
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09.11.2020 20:45 Відповісти
Этому Ткаченко до заведующего прачечной еще расти и расти. А пока он заведует этой... ну вы поняли...
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09.11.2020 23:01 Відповісти
Культуру шкода, але шоу-бізнес - це безкультур"я.
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09.11.2020 23:02 Відповісти
 
 