Фабрикація справ проти українців - одна з ключових репресивних практик РФ у Криму, - Джапарова

Фабрикація політично мотивованих справ проти громадян України - одна з ключових репресивних практик Росії в тимчасово окупованому Криму.

Про це написала у Twitter перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"По суті, фабрикація політично мотивованих справ проти громадян України є однією з ключових репресивних практик російських окупантів у Криму", - зазначила вона, коментуючи арешт чотири роки тому трьох громадян України - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку за нібито підготовку диверсій у Криму.

"Такі справи - приклад активних дій ФСБ з наповнення міфів про "шпигунів" і "переможної боротьби" з ними", - підкреслила заступниця міністра.

Читайте також: РФ штампує упереджені рішення "суду" проти адвокатки Гемеджі через її успіхи у викритті несправедливості в окупованому Криму, - посольство США





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не поставлятиме воду для розвитку військово-промислового комплексу РФ в окупованому Криму, - Джапарова