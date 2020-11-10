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За місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла на 80%. Найвище навантаження на медиків в Одесі: один лікар майже на 100 пацієнтів, - Нацслужба здоров'я

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За місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла на 80%. Найвище навантаження на медиків в Одесі: один лікар майже на 100 пацієнтів, - Нацслужба здоров'я

Кількість пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19, у жовтні порівняно з вереснем зросла майже на 80%. Загалом минулого місяця госпіталізували 51 082 пацієнти.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України, передає Цензор.НЕТ

Зазначено, що ще понад 6 тисяч продовжили своє лікування, яке розпочали у вересні.

Із загальної кількості пролікованих пацієнтів у жовтні 55% були підключені до джерела кисню; 9,5 тис. лікувалися у відділенні інтенсивної терапії, а понад 4 тис. - були підключені до апарату ШВЛ.

"Найбільше пацієнтів із коронавірусом у жовтні госпіталізували в Києві - 5615, а також у Харківській області - 3629, Дніпропетровській - 3625 і Львівській - 3115. Частка госпіталізованих пацієнтів, які потребують допомоги в умовах інтенсивної терапії, залишається стабільною і становить приблизно 17%" , - зазначили у відомстві.

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Всього ж за квітень-жовтень у медустанови госпіталізовано близько 130 тисяч пацієнтів із коронавірусом, з яких 18% лікувалися в умовах інтенсивної терапії.

"Стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у жовтні надавали 2 213 медичних команд. Середнє навантаження на одну медичну команду - майже 26 пацієнтів. Для порівняння, у вересні це навантаження становило понад 16 пацієнтів на медичну команду... Найвище навантаження на Одеську інфекційну лікарню - 129 пацієнтів на 1 команду. Це означає, що одночасно 1 лікар під час своєї зміни надає допомогу майже ста пацієнтам. Таке навантаження на лікарів призводить до значної втоми та вигорання", - зауважили в Нацслужбі здоров'я.

За місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла на 80%. Найвище навантаження на медиків в Одесі: один лікар майже на 100 пацієнтів, - Нацслужба здоровя 01
За місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла на 80%. Найвище навантаження на медиків в Одесі: один лікар майже на 100 пацієнтів, - Нацслужба здоровя 02
За місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла на 80%. Найвище навантаження на медиків в Одесі: один лікар майже на 100 пацієнтів, - Нацслужба здоровя 03
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Господи, помоги остановить китайскую заразу! За месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло на 80%. Самая высокая нагрузка на медиков в Одессе: один врач почти на 100 пациентов, - Нацслужба здоровья - Цензор.НЕТ 6053
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09.11.2020 17:21 Відповісти
Одеса має бути в червоній зоні. Те що Одесу не віднесли до червоної зони карантину - це злочин влади! В Одесі потрібно запровадити пряме Президентське правління та створити військово-цивільну адміністрацію для подолання наслідків епідемії коронавірусу!
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09.11.2020 17:27 Відповісти
1 врач на 100 тяжелых...Это апокалипсис. Зепокалипсис. Смешно Вам За місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла на 80%. Найвище навантаження на медиків в Одесі: один лікар майже на 100 пацієнтів, - Нацслужба здоров'я - Цензор.НЕТ 4777 И хуже будет.
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09.11.2020 18:00 Відповісти
Україна серед інших країн дуже зацікавлена в зменшені кількості пенсіонерів - грошей на пенсії то нема. В Канаді теж чомусь преважна більшість жертв ковіда - постояльці будинків пристарілих.
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09.11.2020 21:38 Відповісти
Недавно видел в Одессе,что никто не носит маски в автобусах и т.д. Всем пох! Так что их прооще отгородить,чем вылечить.
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09.11.2020 21:58 Відповісти
 
 