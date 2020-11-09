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Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ

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Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ

Приморський районний суд Одеси повністю задовольнив позов вимушеної переселенки зі сходу України Ольги Абдуллаєвої до Російської Федерації та зобов'язав останню компенсувати жінці матеріальну та моральну шкоду, заподіяну агресією РФ щодо нашої країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", таке рішення суддя Лариса Чернявська винесла нприкінці жовтня.

"Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, яка виразилася у проявах порушень прав людини, вона разом із малолітнім сином були змушені в серпні 2014 року залишити окуповану частину території Донецької області і переїхати з Горлівки (Донецька область, Україна) спочатку до Києва, а пізніше в Одесу, внаслідок чого їм було заподіяно значної моральної шкоди", - сказано в документі, опублікованому в державному реєстрі.

Суддя ухвалила рішення стягнути з РФ на користь Абдуллаєвої 116,5 тис. грн матеріальної шкоди і 1,015 млн грн морального збитку. Таку ж суму морального збитку суд присудив її дитині.

Рішення суду поки не набрало чинності, у РФ є можливість подати апеляцію.

У разі набрання рішенням чинності позивач матиме змогу перевести стягнення на майно відповідача в Україні.

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Топ коментарі
+31
Правильная переселенка. Все бы переселенцы делали так.
Оккупант должен раскошеливаться и возмещать убытки, хотя бы материальные.
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09.11.2020 17:02
+9
Если бы все донбасситы подавали в суд на ********* и выигрывали дела
********* естествнно платить не будет
на такую хитрую жопу есть болт с резьбой
Международные суды и аресты имущества рф за рубежом
Но многие донбаситы думают что это Украина им дома раздолбала
даже если видят клейма от боеприпасов исключительно российского производства после 1991 года
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09.11.2020 17:09
+8
Все правильно, дальше больше, за все нужно платить...
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09.11.2020 17:02
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Правильная переселенка. Все бы переселенцы делали так.
Оккупант должен раскошеливаться и возмещать убытки, хотя бы материальные.
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09.11.2020 17:02 Відповісти
Как одесские судебные приставы будут выполнять постановление одесского суда??? Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7473
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09.11.2020 19:08 Відповісти
Пусть Малюска думает как вьіполнить решение суда.
Ему за это зарплату платят, а не толко за аукционьі тюремньіх камер.
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09.11.2020 19:33 Відповісти
суть тут не в тому. Зрозуміло що пристави нічого конфіскувати не зможуть. Це прицинденти для подання в європейські суди і там в рашки все конфісковувати і продавати з молотка.
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09.11.2020 19:49 Відповісти
Є Сбербанк, є газ який йде по трубі.
Та до біса чого є.
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09.11.2020 20:45 Відповісти
Для начала надо что бы это решение подтвердил Верховный суд Украины, потом Конституционный суд Украины. И только после этого подается в ЕСПЧ. Где ее будут рассматривать только тогда, когда подтвердится что в этом виновата именно Россия, а не местные сепаратисты. Хотя школьникам про юриспруденцию рассказывать еще ооочень рано. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3217
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09.11.2020 20:55 Відповісти
Мардва то у типе у мардовии вирхавный ссуть и касрыссуссыциванной ссуть нада, у нас нех. Сасать мардва сиравно придецца не пирижувай. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 341 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7750 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7750
ПС. Скора и я типе на лярд ****. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8766 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8290 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8290
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09.11.2020 22:33 Відповісти
Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9858
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09.11.2020 22:50 Відповісти
А я думал ты чилавег, а ты мардовский людоед вона какой. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8946 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8946 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8946
ПС. Значит битай аттрахаю. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3720 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3720 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3720
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09.11.2020 22:58 Відповісти
6 лет. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6402
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09.11.2020 23:19 Відповісти
Я стваго ссаря мардовскава апосранава каврик у сартир сделаю, а с типе иго акантовку. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 266 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 266 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 266
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09.11.2020 23:31 Відповісти
73% Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2255 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2255 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2255 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2255 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2255
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09.11.2020 23:40 Відповісти
********** шоли. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7678 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7678 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7678 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9580 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2475
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10.11.2020 00:35 Відповісти
Зеленский .... президент! Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4377 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4377 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4377 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4377 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4377
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10.11.2020 00:41 Відповісти
Апосраный ссарь мардвы. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4260 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7815 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1607
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11.11.2020 00:43 Відповісти
Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4682 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4682 От не школьнік ))) Конституційний ой ржу. Ой не можу. КСУ займається виключно питаннями зміни Конституції він не займається цивільними справами. Ото мамкин юриспрудент. Мовчав би виглядав би розумнішим. Якщо вже на те пішло, то наступний суд повинен бути апеляційний, якщо рашка подасть апеляцію ))) І тільки якщо одну із сторін не задовільнить апеляція, вони можуть звернутись в верховний. Для подачі апеляції є певний період якщо її не подають, то після закінчення цього періоду її подати вже не можна і відповідно вже подати до верховного суду. Так шо рано тобі дитсадовцю про юриспруденцію роздумувати. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6796 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6796 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6796 Іди уроки вчи мамкин юрист, а потім піди на вулицю побігай і пасочки в пісочниці поліпи.
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10.11.2020 09:18 Відповісти
Для России, как и для других стран, решение хоть одесского суда, хоть Верховного суда Украины, хоть Конституционного суда Украины не имеют никакой юридической силы. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2566
Так кто куда будет подавать апелляцию??? Иди уроки учи. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4237 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4237 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4237
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10.11.2020 21:24 Відповісти
Да ну насрать на пида рассийский ссуть, ана мине должна, значит на мыталлабрухт ейные заводы и парежу. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9981 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6250 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6250 И тока как свыня вижать будет. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6250 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6250 Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6250
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11.11.2020 00:50 Відповісти
а никак, главное прокукарекать
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09.11.2020 20:57 Відповісти
Єта Габібулаєвва я їшь чьйобь гандуррасскєй суд виєграла...
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09.11.2020 22:11 Відповісти
Все правильно, дальше больше, за все нужно платить...
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09.11.2020 17:02 Відповісти
Коли їй ті гроші заплатять..
Взагалі виходить, що цими позовами можна відібрати рашкіне посольство.
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09.11.2020 17:03 Відповісти
майно посольства і консульства підпадають під дію конвенції і їх не можна так просто пустити з молотка.
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09.11.2020 17:07 Відповісти
И поселить туда переселенцев.
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09.11.2020 17:08 Відповісти
Кто будет отбирать? Украинская исполнительная служба? Не смешите!
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09.11.2020 18:11 Відповісти
Уже кацапскія карраблі за наших бранців-моряків повідбирали...
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09.11.2020 22:12 Відповісти
В Україні працює багато державних установ парашії, так що було б бажання. А саме головне - це визнання судами, що засрашка напала на Україну і має кломпенсувати збитки. Рано, чи пізніше, але прийдеться це робити.
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10.11.2020 09:45 Відповісти
Вітаю, тепер нехай спробує отримати. Переселенка из Горловки выиграла в одесском суде иск против РФ на сумму свыше 2 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 5843
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09.11.2020 17:05 Відповісти
А я вот в Крыму любил отдыхать до окупации,хочу сто лямов за неудобства
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09.11.2020 17:05 Відповісти
необхідно звертатися до суду і хто знає,можливо колись таки вдасться отримати компенсації.
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09.11.2020 17:11 Відповісти
Переселенка из Горловки,иск на 2 млн. та еще и в Одесском суде - прямо как новости в парралельной вселенной.Неужели в Одессе есть хоть один судья не ватный на всю голову?
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09.11.2020 17:06 Відповісти
за о......ну тысячу ублей вата с головы слетает.
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09.11.2020 17:09 Відповісти
Одесский судья что хочешь решит. Не ему же это свое "решение" исполнять. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4040
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09.11.2020 19:10 Відповісти
Если бы все донбасситы подавали в суд на ********* и выигрывали дела
********* естествнно платить не будет
на такую хитрую жопу есть болт с резьбой
Международные суды и аресты имущества рф за рубежом
Но многие донбаситы думают что это Украина им дома раздолбала
даже если видят клейма от боеприпасов исключительно российского производства после 1991 года
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09.11.2020 17:09 Відповісти
Естественно не будет, для них, как впрочем и для нас решение наших\их судов до лампочки, но это возможность продолжить в ЕСПЧ. И хотя решения этого суда курятнику тоже до лампочки, но имущество курятника может быть арестовано и продано, и таким лбразом выплачены суммы. Потому как для ЕСПЧ решения куриных судов о не признании решений ЕСПЧ тоже до лампочки.
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09.11.2020 18:23 Відповісти
Конечно черный юмор, но бежать, Карл из Горловки в Киев!, а потом в Одессу даже не каждый житель мирного города сможет.
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09.11.2020 17:11 Відповісти
Вот, судьи из этого суда должны сидеть в Конституционном суде, а те, что сейчас в КС должны просто сидеть. Ну, или висеть. Кроме тех четверых, что были против запрета деклараций.
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09.11.2020 17:12 Відповісти
Молодец.
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09.11.2020 17:13 Відповісти
Переселенка из Горловки выиграла в одесском суде иск против РФ на сумму свыше 2 млр грн

Молодей, Путин тебе вымет и даст из своего кармана
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09.11.2020 17:13 Відповісти
Вот ты тупой неграмотный татаро-мордвин- чебураха , во- первых не то ,что ты написал, а ***** или Тупин зовут этого военного преступника ,по которому веревка в Гааге плачет , во - вторых -*вымет*, ну ты же животное ,скурившее букварь еще в 1м классе ...
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09.11.2020 17:38 Відповісти
Только эта переселенка исключение из общего правила. У нас работает так же беженец из
Горловки сторонник Путина и большой фанат Шария.
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09.11.2020 17:16 Відповісти
Купите ему билет в один конец до Горловки.
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09.11.2020 18:41 Відповісти
пока поезда под откос не пускают, им терпимо там
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09.11.2020 20:54 Відповісти
От у ***** нехай і вимагають. Переселенка из Горловки выиграла в одесском суде иск против РФ на сумму свыше 2 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 8394
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09.11.2020 17:19 Відповісти
фитялю, ну ты редкостный подонок , у ***** что-либо требовать бесполезно, а вот заСраху судебными исками засыпать , в этом есть сенс ,но надо еще в евросуд
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09.11.2020 17:44 Відповісти
Фитялю, хоспади, посмотрела кто тебя *читают* раз по 5-6 , так там одни рашистские пдрсы и коллаборанты ! Вывод- ты один из них ,такой же негодяй и чмырь!
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09.11.2020 17:49 Відповісти
Я з ************ тварюками не спілкуюсь .Від тебе смердить ******.
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09.11.2020 17:58 Відповісти
Цікаво, як тепер отримати ту компенсацію. Можливо прийдеться в міжнародний суд позиватися.
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09.11.2020 17:24 Відповісти
Да никак, но иски подавать надо.
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09.11.2020 17:41 Відповісти
Номер дела?
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09.11.2020 17:52 Відповісти
і шо? як він стягне? невже забере якусь власність не в рашці.
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09.11.2020 19:02 Відповісти
Так після цього і можна подавати в міжнародні суди, додаючи до цього, моральний стан затрачений час, і тд. і тд.
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09.11.2020 18:26 Відповісти
ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ОДНА ВЫИГРАЛА !!!???
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09.11.2020 18:58 Відповісти
інші стадо, зелене і ватне.а може ні на шо подавать, або ні за шо.
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09.11.2020 19:03 Відповісти
Пообещала одесскому судье ооочень хороший откат. Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6436
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09.11.2020 19:13 Відповісти
Бо інші подають ці позови на Україну.
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10.11.2020 09:47 Відповісти
На такі гроші навіть хати в Одесі не купиш... А моральних відшкодувань тут і близько немає. Треба було два лімони єврів вимагати. І повинен бути міжнародний закон про те, якщо обвинувачувана сторона вчасно ці кошти не виплачує, тоді вмикається "лічильник". І з кожним днем сума зростає. Чому це у всіх країнах таке положення по відношенню до фізичних і юридичних осіб діє, а по відношенню до країн -- не діє ?!
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09.11.2020 19:40 Відповісти
 
 