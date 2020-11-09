Переселенка з Горлівки виграла в одеському суді позов проти РФ на суму понад 2 млн грн, - ЗМІ
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Приморський районний суд Одеси повністю задовольнив позов вимушеної переселенки зі сходу України Ольги Абдуллаєвої до Російської Федерації та зобов'язав останню компенсувати жінці матеріальну та моральну шкоду, заподіяну агресією РФ щодо нашої країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", таке рішення суддя Лариса Чернявська винесла нприкінці жовтня.
"Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, яка виразилася у проявах порушень прав людини, вона разом із малолітнім сином були змушені в серпні 2014 року залишити окуповану частину території Донецької області і переїхати з Горлівки (Донецька область, Україна) спочатку до Києва, а пізніше в Одесу, внаслідок чого їм було заподіяно значної моральної шкоди", - сказано в документі, опублікованому в державному реєстрі.
Суддя ухвалила рішення стягнути з РФ на користь Абдуллаєвої 116,5 тис. грн матеріальної шкоди і 1,015 млн грн морального збитку. Таку ж суму морального збитку суд присудив її дитині.
Рішення суду поки не набрало чинності, у РФ є можливість подати апеляцію.
У разі набрання рішенням чинності позивач матиме змогу перевести стягнення на майно відповідача в Україні.
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Оккупант должен раскошеливаться и возмещать убытки, хотя бы материальные.
Ему за это зарплату платят, а не толко за аукционьі тюремньіх камер.
Та до біса чого є.
ПС. Скора и я типе на лярд ****.
ПС. Значит битай аттрахаю.
Так кто куда будет подавать апелляцию??? Иди уроки учи.
Взагалі виходить, що цими позовами можна відібрати рашкіне посольство.
********* естествнно платить не будет
на такую хитрую жопу есть болт с резьбой
Международные суды и аресты имущества рф за рубежом
Но многие донбаситы думают что это Украина им дома раздолбала
даже если видят клейма от боеприпасов исключительно российского производства после 1991 года
Молодей, Путин тебе вымет и даст из своего кармана
Горловки сторонник Путина и большой фанат Шария.