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затримання (4142) Крим (12755) СБУ (10016) суд (8036) державна зрада (1075)

Суд взяв під варту затриманого за підозрою в державній зраді ексчиновника МВС Федоряна, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Суд взяв під варту затриманого за підозрою в державній зраді ексчиновника МВС Федоряна, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України затримали на пропускному пункті "Каланчак" керівника так званого "Управління транспорту Республіки Крим", який причетний до переслідування українських громадян на тимчасово окупованому півострові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, фігурант "вирішував" на підконтрольній українській владі території особисті справи. Встановлено, що перебуваючи на "посаді", він сприяв незаконним збройним формуванням у проведенні протиправних дій проти українців, які проживають в АР Крим.

Під час затримання правоохоронці виявили у зловмисника документи з доказами незаконної діяльності.

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Зараз фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, пресслужба Прокуратури АРК і Севастополя повідомила, що 7 листопада на КПВВ "Каланчак" під час спроби в'їзду в окупований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у допомозі російським правоохоронцям під час проведення обшуків і затримань громадян за кримськими "справами Хізб ут-Тахрір".

Суд взяв під варту затриманого за підозрою в державній зраді ексчиновника МВС Федоряна, - контррозвідка СБУ 01
Суд взяв під варту затриманого за підозрою в державній зраді ексчиновника МВС Федоряна, - контррозвідка СБУ 02
Суд взяв під варту затриманого за підозрою в державній зраді ексчиновника МВС Федоряна, - контррозвідка СБУ 03
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Топ коментарі
+7
Обережно з затриманням, хлопці.

Затримані за держзраду чиновники зазвичай стають депутами.
Краще вбити "під час затримання" або "при спробі втечі", чи щось подібне Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 3266
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09.11.2020 17:14
+6
Спортивная рыбалка - поймал , отпусти !
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09.11.2020 17:13
+3
хоть би не обміняли цього зрадника...
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09.11.2020 17:12
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хоть би не обміняли цього зрадника...
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09.11.2020 17:12 Відповісти
Спортивная рыбалка - поймал , отпусти !
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09.11.2020 17:13 Відповісти
...пОймал. пАцелуй. атпусті. Так по-спортивному
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09.11.2020 19:55 Відповісти
Обережно з затриманням, хлопці.

Затримані за держзраду чиновники зазвичай стають депутами.
Краще вбити "під час затримання" або "при спробі втечі", чи щось подібне Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 3266
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09.11.2020 17:14 Відповісти
На жаль, наразі, та й на каденції Порошенка, це було б єдиним шансом покарати відступників та ворогів України. Бо в лапках справедливий суд карає таких осіб виключно погрозою пальцем. Вони ж не волонтери чи добровольці у війні проти Москви.
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09.11.2020 17:39 Відповісти
Та отож...

До речі, це одна з причин, чому Пеця програв вибори.
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09.11.2020 17:44 Відповісти
Пристрелить хача.
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09.11.2020 17:14 Відповісти
Интересно, если вдруг переловить всех агентов Расеи в офисе президента, в Раде, "честных" украинских судах и СБУ, сколько сотрудников. депутатов и судей там останется Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9467 ?
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09.11.2020 17:30 Відповісти
Я здивований. Можливо це перший.
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09.11.2020 17:33 Відповісти
Давайте откроем ставки на то как быстро отпустят этого чела назад в Крым под личную подписку.
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09.11.2020 17:34 Відповісти
Сучій суд відпусте. Марне витрачання коштів та часу силовиків.
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09.11.2020 17:35 Відповісти
Звісно. І коли він їхав сюди, то все про вже було домовлено. А вистава для 73% ідіотів.
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09.11.2020 19:56 Відповісти
Зачем рожу закрывать?
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09.11.2020 17:37 Відповісти
Федорян? Чи не біженець ..із Шуші?
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09.11.2020 17:49 Відповісти
А откуда у этой собаки руской наш биометрический з/п ????
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09.11.2020 17:50 Відповісти
Стопудов какое то наследство продавал-оформлял...жадность фраера сгубила.
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09.11.2020 18:22 Відповісти
На фото и русский паспорт и наш. А шо так можно было?
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09.11.2020 18:55 Відповісти
А чому ви морду цього бика-зрадника замалювали? Хай всі бачать чмошника, який отримував гроші із бюджету України, а коли прийшов час її захищати - зрадив. Ще воно лізе до нас. Їдь у свою засрашку, ти ж думало, що робило, коли перейшло на бік ворога?
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10.11.2020 09:49 Відповісти
 
 