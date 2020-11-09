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Крим (12755) Севастополь (467) водопостачання (611) вода (910)

Бюджетні установи в окупованому Севастополі обладнають датчиками подачі води, щоб її економити

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бюджетні установи в окупованому Севастополі обладнають датчиками подачі води, щоб її економити
Фото: РОСБАЛТ

Обсяг Чорноріченського водосховища в окупованому Севастополі за тиждень після злив знизився. На ранок 9 листопада він становить 14,412 млн кубометрів.

Про це розповів в. о. російського заступника голови Севастополя Володимир Базаров, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"На нинішній ранок обсяг Чорноріченського водосховища 14,412 млн кубометрів. Середня витрата за останній тиждень становила 95 тис. кубів на добу", - повідомив Базаров.

Влада Севастополя розповіла, як намагається вирішити питання дефіциту води.

"У нас зараз ведуться роботи у чотирьох напрямках: будівництво водозабору на Бельбеку, загальна будівельна готовність понад 14%. Всього на об'єкті працює 259 осіб та 116 одиниць техніки. Будівельна готовність на Кадиковському кар'єрі 21%. На об'єкті працює 31 особа і 8 одиниць техніки. Траншея вже практично готова, роботи тривають. У наших об'єктах ремонту мереж на проспекті Жовтневої революції і в Інкермані завершуються роботи з монтажу тимчасової лінії байпаса - виконано 80% збору мережі. По свердловинах - на трьох гідровузлах ведуться бурові роботи", - розповів Базаров.

Читайте також: Жовтневі дощі не покращили ситуацію у водосховищах окупованого Криму

Підконтрольний Росії глава Севастополя Михайло Развожаєв доручив прискорити роботу з обладнання бюджетних установ датчиками подачі води з метою її економії.

Нагадаємо, 2 листопада російський уряд окупованого Севастополя повідомляв, що під час дощів обсяг Чорноріченського водосховища становив 14,933 млн куб м.

Також читайте: Вартість однієї опріснювальної установки для окупованого Криму - до 2,5 млрд рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов
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Топ коментарі
+9
- Копайте, копайте, ребята, - сказал Сильвер с холодной насмешкой. - Авось выкопаете два-три земляных ореха. Их так любят свиньи.
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09.11.2020 17:36
+6
Будут смывать 2 раза в неделю. Утром в понедельник и вечером в пятницу. Можно и домой не ходить для экономии. Бюджетные учреждения в оккупированном Севастополе оборудуют датчиками подачи воды, чтобы ее экономить - Цензор.НЕТ 4582
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09.11.2020 17:37
+6
Для Рашки это не проблема. Даже если все крымчане от жажды вымрут, главное чтобы у солдафонов в казармах вода была.
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09.11.2020 17:37
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Бюджетные учреждения в оккупированном Севастополе оборудуют датчиками подачи воды, чтобы ее экономить - Цензор.НЕТ 3287
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09.11.2020 17:34 Відповісти
единица учета воды на счетчиках в Севастополе - 1 (одна) КАПЕЛЬКА Бюджетные учреждения в оккупированном Севастополе оборудуют датчиками подачи воды, чтобы ее экономить - Цензор.НЕТ 5890
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09.11.2020 17:42 Відповісти
- Копайте, копайте, ребята, - сказал Сильвер с холодной насмешкой. - Авось выкопаете два-три земляных ореха. Их так любят свиньи.
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09.11.2020 17:36 Відповісти
Будут смывать 2 раза в неделю. Утром в понедельник и вечером в пятницу. Можно и домой не ходить для экономии. Бюджетные учреждения в оккупированном Севастополе оборудуют датчиками подачи воды, чтобы ее экономить - Цензор.НЕТ 4582
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09.11.2020 17:37 Відповісти
Для Рашки это не проблема. Даже если все крымчане от жажды вымрут, главное чтобы у солдафонов в казармах вода была.
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09.11.2020 17:37 Відповісти
Как я понял они собираются накапливать воду Бельбека в заброшенном Кадыковском карьере? Любопытное решение, может сработать.
Бюджетные учреждения в оккупированном Севастополе оборудуют датчиками подачи воды, чтобы ее экономить - Цензор.НЕТ 3396
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09.11.2020 17:43 Відповісти
Как в фантастическом романе «Дюна».
Правда там жители планеты ходили со специальными сборниками влаги при дыхании.
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09.11.2020 17:48 Відповісти
эт точно. если кадыковский карьер решили взять за кадык, то кырдык ему! традиционный результат таких па рашных надуваний живота ))
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09.11.2020 17:57 Відповісти
Кацапня превратит Крым в клоаку!!
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09.11.2020 17:46 Відповісти
Норма водопотребления , по- совковому ванна, туалет , газколонка - 200л / сутки.
А в Севастополе имеем 380000 жителей , значить в сутки необходимо до 70 000 м3 воды.
Вот и весь запас выпили.
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09.11.2020 17:55 Відповісти
хочется верить, что все эти па рашные усилия по наполнению в одних местах и откачки в других увенчаются таки успехом и такое перераспределение масс скоро приведёт к знаменитому крымскому землетрясению 202Х года ))) камни и бетон с потолков - гарантия получения всем крысчанам, а не только воякам )
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09.11.2020 18:01 Відповісти
датчиками подачи воды с целью ее экономии. /-счётчиками с расходомерами.
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09.11.2020 18:02 Відповісти
Бюджетные учреждения в оккупированном Севастополе оборудуют датчиками подачи воды, чтобы ее экономить - Цензор.НЕТ 8995 Бюджетний датчик.
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09.11.2020 18:05 Відповісти
ХОРОШОЕ ВРЕМЯ ОТРАВИТЬ ИМ ВОДУ КАК ОНИ ТРАВЯТ ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ !!!
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09.11.2020 19:48 Відповісти
 
 