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Цей світ поважає сильних, і ніхто не зробить нашу роботу за нас, - Садовий на Львівському безпековому форумі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Цей світ поважає сильних, і ніхто не зробить нашу роботу за нас, - Садовий на Львівському безпековому форумі

Україні в частині безпеки потрібно провести велику домашню роботу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на відкритті Львівського безпекового форуму сказав мер Львова Андрій Садовий.

"За рік світ дуже змінився. Ми побачили, наскільки він крихкий - як кришталь. На сьогодні питання безпеки стає дедалі актуальнішим. І не тільки для України, а й для європейських країн, і для всього світу. Дуже важливо мати правильні мисленнєві процеси, щоб передбачити загрози, які будуть завтра, і запобігати цим загрозам. Очевидно, що Україна має виконати своє дуже велике домашнє завдання. Цей світ поважає сильних, і ніхто не зробить нашу роботу за нас. Все мудрі ідеї, які звучатимуть на Форумі, стануть корисними для української влади, яка сьогодні несе відповідальність за ситуацію в країні. За рівнем компетентності Львівський безпековий форум є одним із найкращих майданчиків для розмови про безпеку", - сказав він.

Нагадаємо, Львівський безпековий форум відбувається 9-14 листопада в онлайн-форматі.

Приєднатися можна за посиланням. Також трансляція ведеться на Фейсбук-сторінці Форуму.

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Топ коментарі
+13
ты с мусором разберись "сильный" мля...
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09.11.2020 17:33
+7
Гибкость позвоночника - залог выживания?
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09.11.2020 17:34
+5
да что вы понимаете!.. у Садового шея прямо из трусов начинается) Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас, - Садовый на Львовском форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 6505
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09.11.2020 17:35
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Правила форума Рада форумчан
Львів'яни вирішать твою долю.
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09.11.2020 17:33 Відповісти
ты с мусором разберись "сильный" мля...
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09.11.2020 17:33 Відповісти
Точно, засирают своим мусором соседние области и кукарекают о национальной безопасности
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09.11.2020 17:49 Відповісти
Садовий - "Ми програли війну!" (c) 26.03.2014
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09.11.2020 22:49 Відповісти
Гибкость позвоночника - залог выживания?
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09.11.2020 17:34 Відповісти
да что вы понимаете!.. у Садового шея прямо из трусов начинается) Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас, - Садовый на Львовском форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 6505
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09.11.2020 17:35 Відповісти
Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас, - Садовый на Львовском форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 3173
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09.11.2020 17:44 Відповісти
так ненавязчиво топим против ЕС и Синютки)
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09.11.2020 17:34 Відповісти
Сильнейший - это тот , кто всех обманул и украл больше всех .
Во-всяком случае , на постсоветском пространстве ...
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09.11.2020 17:35 Відповісти
Этому миру по...еру слабый, сильный, большой, маленький. И.Т.П. В этом мире решают деньги
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09.11.2020 17:36 Відповісти
Чем больше украдешь , тем лучше проживешь
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09.11.2020 17:37 Відповісти
сказала "доля" банальщину..., та пішла рішати свї шкурні.... Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас, - Садовый на Львовском форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 8734
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09.11.2020 17:39 Відповісти
Один из немногих действительно проукраинских и достойных политиков .жаль что не он президент Украины
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09.11.2020 17:46 Відповісти


Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас, - Садовый на Львовском форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 235Судьба ласкает молодых и рьяных Этот мир уважает сильных, и никто не сделает нашу работу за нас, - Садовый на Львовском форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 7794
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09.11.2020 18:22 Відповісти
отже, рекламує себе з потрійною силою. А добрі справи реклами не потребують.
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09.11.2020 18:59 Відповісти
це отой, що у 14-му кричав: шеф, усьо пропало?
тепер сильним став?
мабуть, самбой займається
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09.11.2020 19:22 Відповісти
Так і ти ж нічого не робиш, балабол зацямканий.
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09.11.2020 20:06 Відповісти
 
 