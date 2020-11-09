Від початку доби обстрілів з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС. ВIДЕО

Від початку поточної доби, 9 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів з боку найманців РФ не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

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"Протягом поточної доби, 9 листопада, в смугах відповідальності наших бригад пострілів з боку супротивника не зафіксовано. Режим припинення вогню вздовж лінії розмежування зберігається в повній мірі", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що "обстановка в районі проведення операції залишається стабільною і контрольованою підрозділами Об'єднаних сил".

Також наголошується, що саперами ДСНС знешкоджено понад гектар території в прифронтовому районі і передано на знищення 8 знайдених вибухонебезпечних предметів.

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Як повідомлялося, 8 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.