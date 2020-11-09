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обстріл (21010) Донбас (21733)

Від початку доби обстрілів з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Від початку поточної доби, 9 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів з боку найманців РФ не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Протягом поточної доби, 9 листопада, в смугах відповідальності наших бригад пострілів з боку супротивника не зафіксовано. Режим припинення вогню вздовж лінії розмежування зберігається в повній мірі", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що "обстановка в районі проведення операції залишається стабільною і контрольованою підрозділами Об'єднаних сил".

Також наголошується, що саперами ДСНС знешкоджено понад гектар території в прифронтовому районі і передано на знищення 8 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета і стрілецької зброї поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС

Як повідомлялося, 8 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

Автор: Анастасія Потіха
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Тримайте, друзі, фоточку Джилл Байден, майбутньої першої Леді США з нашою неперевершеною Мариною Порошенко. Київський шпиталь, 2014 рік. Для обох реабілітація військових справа честі. Джилл в США, Марина - в Україні!С начала суток обстрелов со стороны наемников РФ не зафиксировано, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9977
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09.11.2020 17:41 Відповісти
Тем времене ЗЕленые предатели делают свое дело.
Від початку доби обстрілів з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9280

«Кабінет Міністрів погодився із пропозицією Міністерства оборони щодо повернення у Збройних Силах України системи закупівлі послуг харчування, що існувала у 2008-2015 роках.
Зокрема, за пропозицією Міноборони, до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1026, урядовою постановою від 21 жовтня 2020 р. № 1042 внесено зміни, що дозволяють крім закупівлі продуктів харчування за Каталогом нової системи, здійснювати закупівлю всієї послуги харчування в аутсорсерів, як це було у 2008-2015 роках.

Если куто не понял, армию теперь будут кормить снова, как при Януковиче.
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09.11.2020 19:28 Відповісти
Тобто, як худобу.
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09.11.2020 19:38 Відповісти
Сдается мне, что в нормальных странах даже скот кормят лучше.
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09.11.2020 19:39 Відповісти
Азербайджан опроверг тезис "война на Донбассе не имеет военного решения"
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09.11.2020 20:59 Відповісти
 
 