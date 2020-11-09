Від початку доби обстрілів з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС. ВIДЕО
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Від початку поточної доби, 9 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів з боку найманців РФ не зафіксовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Протягом поточної доби, 9 листопада, в смугах відповідальності наших бригад пострілів з боку супротивника не зафіксовано. Режим припинення вогню вздовж лінії розмежування зберігається в повній мірі", - йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що "обстановка в районі проведення операції залишається стабільною і контрольованою підрозділами Об'єднаних сил".
Також наголошується, що саперами ДСНС знешкоджено понад гектар території в прифронтовому районі і передано на знищення 8 знайдених вибухонебезпечних предметів.
Як повідомлялося, 8 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.
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Если куто не понял, армию теперь будут кормить снова, как при Януковиче.