Завершено розслідування спроби розкрадання 10,6 млн грн "Укрзалізниці" при впровадженні е-квитка на "Бориспільський експрес", - НАБУ

НАБУ і САП завершили розслідування замаху на заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" при організації сервісу з продажу електронних квитків на "Бориспільський експрес".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що у 2018 році, на момент функціонування системи продажу е-квитків, посадовці "Укрзалізниці" ініціювали закупівлю нового програмного забезпечення для організації цього ж процесу щодо "Бориспільського експресу". Чиновники сфальшували документи та висновки, аби уникнути проведення відкритих торгів, й, всупереч закону, організували закупівлю за переговорною процедурою.

Однак експертиза, проведена у межах досудового розслідування, встановила, що надане програмне забезпечення "Укрзалізниці" для продажу квитків на "Бориспільський експрес" дублює функціональні можливості вже наявного електронного сервісу https://booking.uz.gov.ua, а отже — не створює додаткової вартості для державної компанії.

Розробник зазначеного сервісу запропонував "Укрзалізниці" реалізувати електронний продаж на "Бориспільський експрес" безкоштовно, додавши відповідну опцію до сервісу з продажу е-квитків на пасажирські потяги, який у роботі. Натомість "Укрзалізниця" обрала закупівлю опції за 10,4 млн грн в іншої компанії, ймовірно пов’язаної з колишніми посадовцями держкомпанії.

Привілейований постачальник в подальшому мав повністю витіснити попередню компанію із надання ІТ послуг у неконкурентний спосіб — за рахунок наданих службовими особами Укрзалізниці переваг в укладені договорів постачання. Для цього компанія мала впровадити на "Укрзалізниці" свій програмний продукт з продажу квитків на "Бориспільський Експрес", яку згодом, під виглядом модернізації, планували впровадити на всі напрямки руху пасажирських потягів.

Після початку досудового розслідування і низки слідчих дій керівництво "Укрзалізниці" зупинило розрахунок за програмне забезпечення із обраною за переговорною процедурою приватною компанією. Таким чином 10,4 млн грн залишились на рахунках державної компанії.

9 листопада п’ятьом підозрюваним відкрито матеріали перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Серед підозрюваних:

директор філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ "Укрзалізниця" (на момент вчинення злочину);

колишній заступник директора філії "ГІОЦ" АТ "Укрзалізниця" (чинний на момент підготовки та початку вчинення злочину);

бенефіціарний власник комерційної компанії;

директор комерційної компанії;

заступник директора комерційної компанії.

Дії всіх осіб кваліфіковано за ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Розслідування наведених фактів детективи Національного бюро та САП здійснювали з грудня 2018 року.