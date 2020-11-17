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ДТЕК під'єднав до мережі найбільшу в Україні сонячну електростанцію на даху багатоквартирного житлового будинку

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Технології

ДТЕК під'єднав до мережі найбільшу в Україні сонячну електростанцію на даху багатоквартирного житлового будинку

На столичній Троєщині до електричної мережі підключили найбільшу в Україні сонячну електростанцію на даху багатоквартирного житлового будинку.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Київські електромережі, інформує Цензор.НЕТ.

Це перша в Україні промислова сонячна електростанція, що побудована на даху багатоквартирного житлового будинку. Вона складається з понад 1200 сонячних панелей та займає площу понад 4 000 квадратних метрів. Нова СЕС знаходиться у Дніпровському районі столиці на проспекті Романа Шухевича, 30. Її потужність становить 330 кВт. За сонячної погоди однієї години роботи такої станції достатньо для повної зарядки батарей 8 електромобілів.

Інвестором проєкту стала українська компанія "Аврора Терм", яка інвестувала у будівництво понад 330 тис. доларів США. Приєднання до електричної мережі виконувала компанія ДТЕК Київські електромережі.

"ДТЕК забезпечує істотний внесок в трансформацію енергетики. Про це, зокрема, свідчить кількість підключених компаніями групи промислових сонячних електростанцій. Лише у 2019 році 5 операторів системи розподілу ДТЕК Мережі під’єднали 55 таких СЕС загальною потужністю 532 мегавати", - зазначив генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх.

Читайте також: У Дніпрі побудують одну з найбільших сонячних електростанцій в Україні, - Філатов

Як зазначив глава ДТЕК Мережі, завдяки таким проектам житлові будинки поступово перетворюються зі споживачів світла на його виробників та продавців. Підключаючи до мережі подібні станції, оператори системи розподілу фактично зміцнюють енергетичну та екологічну безпеку країни. Від ідеї спорудження СЕС на даху багатоповерхівки до втілення задуму у життя минуло менше двох років. Безпосереднє підключення готової станції до мережі відбувалося впродовж травня-липня 2020 року.

"Найближчим часом плануємо збільшити загальну потужність наших набудинкових СЕС у Києві до 2 мегават. Наступну станцію відкриємо на столичній Русанівці. На етапі переговорів про співпрацю 4 будинки у Деснянському районі та 1 на Оболоні. Маємо плани щодо спорудження набудинкових СЕС також і в інших регіонах України", - зазначив директор та засновник "Аврора Терм" Юрій Івко.

Окрім отримання екологічно чистої електроенергії, спорудження сонячної електростанції на даху багатоповерхівки надало мешканцям будинку додаткові вигоди. Вони щомісяця отримують за оренду даху понад 4 000 гривень. Компанія-власник СЕС відремонтувала покрівлю багатоповерхівки та обладнала її охоронною сигналізацією, що в тому числі оберігатиме обладнання ліфтового господарства будинку від вандалів та мисливців за кольоровими металами.

Відео набудинкової СЕС можна подивитися за посиланнями в YouTube або Facebook.
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Топ коментарі
+7
А мне вообще любопытно как они смогли построить промышленную электростанцию на территории, им не принадлежащей. Это общая территория жителей многоквартирного дома. И никаким боком к ДТЕК она не относится.
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09.11.2020 18:24
+6
Просто Клюєв побудував фабрику сонячних батарей за наодні гроші, які вони пиляли з Януковичем. А тепер потрібно ті батарей кудись збувати. І знову за народні гроші.
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09.11.2020 18:16
+4
Тут имхо нужно разбираться и бить во все колокола. Иначе получим потом техногенные катастрофы в спальных районах. Скорее всего воспользовались отсутствием законодательной базы под такой тип станций.
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09.11.2020 19:20
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Может быть крупнейшая покуда она единственная. А вообще это нонсенс строить опасный промышленный объект в спальном районе города.
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09.11.2020 19:24 Відповісти
Брехун, в Европе полно многоквартирников с панелями и так тоже делают.
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09.11.2020 21:24 Відповісти
Для выработки 1 кВт⋅часа электроэнергии нужно сжечь примерно 0,4 кг угля.А 1 кг угля это 6 кубов дымовых газов с окослами серы и азота.1 тонна золы и шлака это 300 г мышьяка,500 г фтора,100 г кобальта, 1000 г марганца и другие тяжелые металлы, включая уран. В Германии золошлакоотвалы запрещены, в Чехии штраф за 1т шлака 284 евро.
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09.11.2020 18:48 Відповісти
А тепер порахуй, скільки всякого техногенного непотрібу буде, при створенні панелі сонячної батареї на 1 кВт.
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09.11.2020 18:52 Відповісти
А тепер порахуй, скільки всякого техногенного непотрібу буде, при створенні панелі сонячної батареї на 1 кВт. /Иван Петрович Сидоров этого сделать не сможет-он считает другие железяки. Но если сможешь это сделать сам-внесёшь свой вклад в науку. Ивану Петровичу Сидорову такие данные не встречались.
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09.11.2020 19:10 Відповісти
«Помимо цього, побутує думка, що сонячні панелі можуть працювати вночі. »

А ти кажеш.
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09.11.2020 22:11 Відповісти
Ок, а если жечь не уголь, а уран?
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09.11.2020 18:56 Відповісти
лучше ничего не жечь а крутить велосипедную динамку. Для здоровья-полезнее.
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09.11.2020 19:17 Відповісти
Я так понимаю Вы сейчас этим и занимаетесь чтобы в инет выйти? Бо без электроэнгергии компьютер с роутером работать не будут. ДТЭК подсоединил к сети крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше многоквартирного жилого дома - Цензор.НЕТ 1394 А тут и здоровью польза и в инете пообщаетесь.
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09.11.2020 19:25 Відповісти
Бо без электроэнгергии компьютер с роутером работать не будут. / Это правда. Как правда и то что кризис в энергетике Украины ( отсутствие денег в казне) создан ворами кодлана Коломойского. А своё воровство кодлан прикрывает зеленой энергетикой./Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн. / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда.
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09.11.2020 19:51 Відповісти
Я смотрю, что Ахметову вообще все и все разрешают в Украине делать. Данная СЭС тому пример.
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09.11.2020 19:52 Відповісти
Я смотрю, что Ахметову вообще все и все разрешают в Украине делать./ Обычная ситуация- власть получивший через год начинает тяготиться приведшими его к власти . Зеленский пытается уйти колобком от Коломойского . Буратино как рыба-прилипала существовать самостоятельно,без акулы, не может и старается прилипнуть к Ахметову. Хитрый тататарин всерьёз связываться с тупым Буратиной не желает . Но по известному адресу его не посылает. За что Ахметов имеет своих людей в кодлане правителей Украины и дополнительные деньги от её грабежа.
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09.11.2020 20:10 Відповісти
В ПОДВАЛЫ КРЫСЫ УЖЕ ПОЗАЛАЗИЛИ, А ТЕПЕРЬ ДО КРЫШ ДОБРАЛИСЬ !!!
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09.11.2020 18:50 Відповісти
"Кроме получения экологически чистой электроэнергии, строительство солнечной электростанции на крыше многоэтажки предоставило жителям дома дополнительные выгоды. Они ежемесячно получают за аренду крыши более 4 000 гривен".

ДТЭК подсоединил к сети крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше многоквартирного жилого дома - Цензор.НЕТ 1589

Да уж, действительно - "барский подарок с плеча".
Этих 4000 тысяч жильцам не хватит даже чтобы оплатить ту самую "экологически чистую электроэнергию" за месяц.
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09.11.2020 18:56 Відповісти
С 4000 грн посмеялся. Там на одну квартиру хоть 10 грн получается? ДТЭК подсоединил к сети крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше многоквартирного жилого дома - Цензор.НЕТ 8649
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09.11.2020 19:15 Відповісти
Считать научись сперва.Деньги идут не поквартирно а на счёт в ОСББ. А это 48 тыс. в год. Они на дороге не валяются. Кроме того сделан ремонт крыши и территория будет ПОЖИЗНЕННО охраняться от вандалов. Тебе этого мало?
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09.11.2020 22:07 Відповісти
Жизнь дала трещину, установили СЭС на Троещине ДТЭК подсоединил к сети крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше многоквартирного жилого дома - Цензор.НЕТ 7993
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09.11.2020 19:16 Відповісти
Ну для этих жильцов действительно дала. Только пока они еще этого не понимают.
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09.11.2020 19:30 Відповісти
Сам факт наличия СЭС это круто, но хвастаться выплатой 4к грн за аренду? Серьёзно? Сказали бы "установили в обмен на капитальный ремонт крыши который не проводился со времён чего-то там", и то убедительнее звучало бы. Хотя пипл продающий голос за гречку схавает и ещё попросит.
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09.11.2020 19:47 Відповісти
Это не круто. Это страшно. По крайней мере мне бы было страшно если бы подобный объект решили построить на крыше нашего дома. Я бы и вдесятеро большей суммы за аренду не захотел бы.
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09.11.2020 19:50 Відповісти
Никто не заставляет.
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09.11.2020 19:52 Відповісти
Мне жаль людей, которые не понимают что наделали потянувшись за легкой, казалось бы, копейкой. Причем даже в прямом смысле слова копейкой. Она может очень горькой оказаться. А потом начнется вдруг чего спасите-помогите. Типа давайте скинемся и поможем людям. Ну или за счет бюджета. А так да, конечно сейчас им никто не указ. Что хотят то и делают.
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09.11.2020 19:57 Відповісти
Есть успешные примеры в Европе. Ничего там "горького" нет. И когда такие умники говорят что нам не нужно ВИЭ, нам не нужны крышные СЭС, на не нужно в Европу, там разрушат нашу экономику, я отвечаю - посмотрите на Польшу. Там зарплата в два раза больше российской а стоимость проживания и продуктов меньше.
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09.11.2020 22:10 Відповісти
Ну почему же. Я считаю что за ВИЭ будущее. Мне не нравится как и самое главное за чей счет это делается. А так - почему же нет. Территорий хватает под СЭС. Малых фермерских хозяйств, средних предприятий, частных хозяйств и т.д. хватает. Вот честно и конкурируйте с традиционными видами электроэнергии на рынке. Не способны - технологии развивайте, чтобы быть конкурентноспособными. А не тариф 5 слишним ривен за киловатт да еще и с "гарантированным покупателем".
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09.11.2020 22:19 Відповісти
Этот тариф не из кармана обывателя получают. Тем более что он и так дырявый.
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09.11.2020 22:42 Відповісти
Ну что вы плетёте.!!!такая безграмотность или это чтобы языком потрепать ,вы в школе учились?? Как у вас с физикой!!?
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09.11.2020 22:31 Відповісти
А ещё страшные соседи бывают. Могут подстрелить.
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09.11.2020 22:08 Відповісти
а аренда крыши должна стоить дороже? Много желающих взять себе крышу в аренду, на многоэтажке на Троещине?)))
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09.11.2020 22:02 Відповісти
Заказной бред от говноконторы бандита ахметова. На позняках (недалеко от клиники борис) есть многоэтажка, там что двор, что дом, все увешано солнечными панелями и никто на весь мир не трубит по этому поводу.
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09.11.2020 19:19 Відповісти
Не хотела я бы жить в том доме с промышленной электростанцией, хотя и прибыль оргоменная , аж четыре тыщи на всех!
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09.11.2020 19:59 Відповісти
Я готов даже компенсировать по 30 грн с квартиры в месяц эту сумму (у нас 144 квартирный дом) чтобы только на нашем доме эту хрень не строили.
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09.11.2020 20:02 Відповісти
И так уже воздух звенит от этой всей техники, вышек сотовой связи - все даёт определенные негативные последствия , как следствие продолжительного воздействия , спутники дырявит атмосферу , так ещё и над своей головой позволить построить этот объект. Все это излучает, магнитит, нагревает, разрушает - а потом мы удивляемся, что голова болит целый день, пьёшь таблетки бесконечно , а только выезжаешь загород или ( до ковид ) заграницу - все проходит , и вновь возвращается здоровый цвет лица и хороший сон.
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09.11.2020 20:16 Відповісти
да, а тут еще панели радиацию излучают. Шапочку из фольги себе сделай, и будет все норм. А еще комп и телефон выкини с которых ты в интернет заходишь - они вредное излучение выделяют.
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09.11.2020 22:04 Відповісти
Могну вам посоветовать жить в деревне. Потому что в каждом доме есть трансформатор даже без каких то там СЭС.
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09.11.2020 22:12 Відповісти
А я Вам с таким же успехом могу посоветовать переместить СЭС в села. Вот где действительно востребованность.
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09.11.2020 22:27 Відповісти
Основные потребители электричества находятся в городах. Например, электропечи Днепросталь пожирают огромное количество электроэнергии, для которого необходимо повышать пиковую выработку ТЭЦ.. И не просто так рядом с этим предприятием выросло поле с солнечными панелями.
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09.11.2020 22:36 Відповісти
типичная позиция кацапского ксенофоба. Помню я первый пришёл на работу с мобилой(1999 год был на дворе). Все косились так же и плевались.
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09.11.2020 21:26 Відповісти
Гелюх грабит киевлян.
Гнать эту донецкую срань!
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09.11.2020 20:31 Відповісти
Задовбали ці журналюги - не на Троєщині, а на Воскресенці, бо цей будинок стоїть на проспекті Шухевича, яле ніяк не на Троєщині.
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10.11.2020 10:01 Відповісти
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