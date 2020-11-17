ДТЕК під'єднав до мережі найбільшу в Україні сонячну електростанцію на даху багатоквартирного житлового будинку

На столичній Троєщині до електричної мережі підключили найбільшу в Україні сонячну електростанцію на даху багатоквартирного житлового будинку.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Київські електромережі, інформує Цензор.НЕТ.

Це перша в Україні промислова сонячна електростанція, що побудована на даху багатоквартирного житлового будинку. Вона складається з понад 1200 сонячних панелей та займає площу понад 4 000 квадратних метрів. Нова СЕС знаходиться у Дніпровському районі столиці на проспекті Романа Шухевича, 30. Її потужність становить 330 кВт. За сонячної погоди однієї години роботи такої станції достатньо для повної зарядки батарей 8 електромобілів.

Інвестором проєкту стала українська компанія "Аврора Терм", яка інвестувала у будівництво понад 330 тис. доларів США. Приєднання до електричної мережі виконувала компанія ДТЕК Київські електромережі.

"ДТЕК забезпечує істотний внесок в трансформацію енергетики. Про це, зокрема, свідчить кількість підключених компаніями групи промислових сонячних електростанцій. Лише у 2019 році 5 операторів системи розподілу ДТЕК Мережі під’єднали 55 таких СЕС загальною потужністю 532 мегавати", - зазначив генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх.

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Як зазначив глава ДТЕК Мережі, завдяки таким проектам житлові будинки поступово перетворюються зі споживачів світла на його виробників та продавців. Підключаючи до мережі подібні станції, оператори системи розподілу фактично зміцнюють енергетичну та екологічну безпеку країни. Від ідеї спорудження СЕС на даху багатоповерхівки до втілення задуму у життя минуло менше двох років. Безпосереднє підключення готової станції до мережі відбувалося впродовж травня-липня 2020 року.

"Найближчим часом плануємо збільшити загальну потужність наших набудинкових СЕС у Києві до 2 мегават. Наступну станцію відкриємо на столичній Русанівці. На етапі переговорів про співпрацю 4 будинки у Деснянському районі та 1 на Оболоні. Маємо плани щодо спорудження набудинкових СЕС також і в інших регіонах України", - зазначив директор та засновник "Аврора Терм" Юрій Івко.

Окрім отримання екологічно чистої електроенергії, спорудження сонячної електростанції на даху багатоповерхівки надало мешканцям будинку додаткові вигоди. Вони щомісяця отримують за оренду даху понад 4 000 гривень. Компанія-власник СЕС відремонтувала покрівлю багатоповерхівки та обладнала її охоронною сигналізацією, що в тому числі оберігатиме обладнання ліфтового господарства будинку від вандалів та мисливців за кольоровими металами.

Відео набудинкової СЕС можна подивитися за посиланнями в YouTube або Facebook.