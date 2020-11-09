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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Через порушення таємниці голосування суд постановив провести повторні вибори у Броварах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Через порушення таємниці голосування суд постановив провести повторні вибори у Броварах

Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Броварську міську Територіальну виборчу комісію повторно провести місцеві вибори голови та депутатів Броварської об'єднаної територіальної громади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "Голос".

У повідомленні зазначається: "Сьогодні Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов кандидата на посаду Броварського міського голови від партії "Голос" Андрія Саука і зобов'язав Броварську міську ТВК повторно провести місцеві вибори голови і депутатів Броварської ОТГ.

Підставою для позову стали зафіксовані кандидатами і спостерігачами "Голосу" порушення таємниці голосування на дільницях у місті Бровари. Кожен виборчий бюлетень на цих дільницях мав свій індивідуальний номер, і цей же номер було продубльовано на контрольному талоні. Це давало змогу фіксувати і порівнювати номери і визначати, за кого віддав голос той чи інший виборець.

"Це перша інстанція і, звичайно, маємо дочекатися результатів апеляції. Втім, це пряме порушення виборчого законодавства. Тому ми сподіваємося, що закон буде дотримано, а в Броварах будуть проведені повторні чесні і неупереджені вибори", - прокоментував народний депутат, голова Київської обласної територіальної організації політичної партії "Голос" Ярослав Железняк.

Дивіться також: Двоє молодих людей поміняли на бігбордах у Броварах номер кандидата на неправильний. ВIДЕО
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Топ коментарі
+3
А може й повторні за 21.04.2019 ?
Шоб два раза не ходити.
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09.11.2020 18:38
+1
Через порушення таємниці голосування суд постановив провести повторні вибори у Броварах - Цензор.НЕТ 8167
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09.11.2020 18:49
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Правила форума Рада форумчан
Сумнівне рішення суду. Зафіксовані випадки не відносяться до значного числа виборців і тому не можуть впливнути на результати голосування. До того ж люди могли не заходити в кабінки через побоювання коронавірусу. Відмінити вибори рішенням суду це мають бути залізобетонні підстави! Можно не враховувати результати по тим дільницям де стались порушення, але відмінити всі вибори по всім дільницям це нонсенс, суд вийшов за межі власних повноважень і втрутився не в сферу повноважнь виборчкому.
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09.11.2020 18:37 Відповісти
Бюлетні були не встановленої форми - на корінцях і бюлетнях були нанесені цифри, які дозволяють встановити особу, що голосувала. Це порушення таємниці голосування. Ці бюлетні були виготовлені на типографії одного з кандидатів у мери від СН - Дмитра Ратнікова. Так що, зелебобіки, ви прольоті. Суд ухвалив справедливе рішення.
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09.11.2020 21:18 Відповісти
Ого, не знав, що бюлетні окремо друкують для кожної дільниці)
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09.11.2020 22:38 Відповісти
Вообще то да))) Для каждой ДВК отдельно, на них номер ДВК отпечатан)
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10.11.2020 00:04 Відповісти
тоді 99% вірогідність фальсифікації таких "виборів")
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10.11.2020 12:10 Відповісти
Почему?) Их для всей Украины печатают в одном месте( Комбинат "Украина"), они отличаются только номерами ДВК... Как раз наоборот если бы они были без номеров участков, то фальсифицировать было бы легче... Бюллетени можно было бы перебрасывать с участка на участок... Или "лишние" подвозить)))
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10.11.2020 12:30 Відповісти
Думав їх друкють на місці власними типографіями. Виходить Комбінат надрукував бюлетні за індивідуальним замовленням і пронумерував кожен бюлетень?). Але всі знають, що фальсифікують вибори не через бюлетні, як було раніше, а під час підрахунку, фальсифікацією протоколів. І цим займаються твк з цвк)
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10.11.2020 18:12 Відповісти
Ты только заголовок статьи прочитал?)))
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10.11.2020 00:03 Відповісти
А може й повторні за 21.04.2019 ?
Шоб два раза не ходити.
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09.11.2020 18:38 Відповісти
за чей счет банкет ?
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09.11.2020 18:43 Відповісти
Через порушення таємниці голосування суд постановив провести повторні вибори у Броварах - Цензор.НЕТ 8167
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09.11.2020 18:49 Відповісти
Це останный шанс Трампа
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09.11.2020 19:04 Відповісти
Каждый избирательный бюллетень на этих участках имел свой индивидуальный номер, и этот же номер был продублирован на контрольном талоне. Это позволяло фиксировать и сопоставлять номера и определить, за кого отдал голос тот или иной избиратель.
------------------
Сколько раз не голосовал и членом комиссии был так всегда задавался этим вопросом, почему если голосование тайное номера на талоне и бюллетене совпадают? Почему это только сейчас всплыло в Броварах если всегда эти номера совпадают и по подписи можно определить кто за кого голосовал? И на выборах президента и ВР такая же ситуация.
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09.11.2020 19:19 Відповісти
В каком селе такие чудеса? Я если бы такое увидел поднял бы сразу всех наблюдателей и полицию!
Сам был главой комиссии, не говоря о наблюдателях, такой чуши даже теоретически представить не могу!
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09.11.2020 19:33 Відповісти
Ни разу не видел номеров как на талонах, так и на самих бюллетенях)))
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10.11.2020 00:19 Відповісти
Может вы с отпечатанным номером ДВК попутали?)
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10.11.2020 00:07 Відповісти
что-то мне подсказывает, что слуга народа в Броварах не лидировал.
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09.11.2020 19:39 Відповісти
что-то мне подсказывает, что слуга народа в Броварах не лидировал.
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09.11.2020 19:43 Відповісти
...і тому було дано команду: "Голос!" Через порушення таємниці голосування суд постановив провести повторні вибори у Броварах - Цензор.НЕТ 9519
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09.11.2020 19:51 Відповісти
 
 