Через порушення таємниці голосування суд постановив провести повторні вибори у Броварах
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Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Броварську міську Територіальну виборчу комісію повторно провести місцеві вибори голови та депутатів Броварської об'єднаної територіальної громади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "Голос".
У повідомленні зазначається: "Сьогодні Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов кандидата на посаду Броварського міського голови від партії "Голос" Андрія Саука і зобов'язав Броварську міську ТВК повторно провести місцеві вибори голови і депутатів Броварської ОТГ.
Підставою для позову стали зафіксовані кандидатами і спостерігачами "Голосу" порушення таємниці голосування на дільницях у місті Бровари. Кожен виборчий бюлетень на цих дільницях мав свій індивідуальний номер, і цей же номер було продубльовано на контрольному талоні. Це давало змогу фіксувати і порівнювати номери і визначати, за кого віддав голос той чи інший виборець.
"Це перша інстанція і, звичайно, маємо дочекатися результатів апеляції. Втім, це пряме порушення виборчого законодавства. Тому ми сподіваємося, що закон буде дотримано, а в Броварах будуть проведені повторні чесні і неупереджені вибори", - прокоментував народний депутат, голова Київської обласної територіальної організації політичної партії "Голос" Ярослав Железняк.
Будь ласка, зачекайте...
Шоб два раза не ходити.
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Сколько раз не голосовал и членом комиссии был так всегда задавался этим вопросом, почему если голосование тайное номера на талоне и бюллетене совпадают? Почему это только сейчас всплыло в Броварах если всегда эти номера совпадают и по подписи можно определить кто за кого голосовал? И на выборах президента и ВР такая же ситуация.
Сам был главой комиссии, не говоря о наблюдателях, такой чуши даже теоретически представить не могу!