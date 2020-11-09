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Вірменія (658) армія РФ (13455) вертоліт (708)

Російський бойовий вертоліт збито зенітною ракетою на кордоні Вірменії з Азербайджаном

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Російський бойовий вертоліт збито зенітною ракетою на кордоні Вірменії з Азербайджаном

У Вірменії недалеко від кордону з Азербайджаном збито російський ударний вертоліт Мі-24, який супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази. Двоє російських військовослужбовців загинули, ще один зазнав поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Вертоліт було збито із землі з ПЗРК, після влучення ракети він не впорався з керуванням і впав у горах. Військовослужбовець, що вижив, зазнав травми середньої тяжкості і був евакуйований на аеродром базування, повідомили в Міноборони РФ.

МНС Вірменії повідомляє, що вертоліт упав на півдні країни. "Сьогодні о 18:39 було отримано сигнал про те, що на ділянці сіл Ерасх - Паруйр Севак, в ущелині, впав російський гелікоптер і згорів. На місце виїхала оперативна рятувальна група", - сказано в повідомленні.

Село Ерасх розташовано на кордоні з Азербайджаном на півдні Вірменії. 102-га російська військова база розташована у Вірменії в місті Гюмрі.

Читайте також: Вірменський дрон коригує удар РСЗВ по азербайджанських військах під Шушею. ВIДЕО
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Топ коментарі
+77
Российских боевой вертолёт сбит зенитной ракетой на границе Армении с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 7949
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09.11.2020 18:54
+65
Российских боевой вертолёт сбит зенитной ракетой на границе Армении с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 9825
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09.11.2020 18:55
+55
Российских боевой вертолёт сбит зенитной ракетой на границе Армении с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 2838
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09.11.2020 19:02
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Сторінка 3 з 3
кавказцентр: Азербайджан заявил, что случайно сбил российский военный #вертолет. Баку готов выплатить России компенсации, а также принес извинения за инцидент
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09.11.2020 19:44 Відповісти
Я уже азиков зауважал, а они так все изговняли своими извинениями.
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09.11.2020 19:57 Відповісти
Азербайджан уже признался и извинился
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09.11.2020 19:45 Відповісти
Зря старались. Плешивому не до Карабаха.
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09.11.2020 19:45 Відповісти
Азербайджан спешил, потому что Байден известный любитель армян. А этот инцидент может спутать все карты.
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09.11.2020 19:47 Відповісти
Байден красавчик. Только выборы выиграл - и понеслось.
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09.11.2020 19:49 Відповісти
МИД: Азербайджан по ошибке сбил российский вертолет https://haqqin.az/news/193482
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09.11.2020 19:49 Відповісти
Желаем Азербайджану ошибаться и ошибаться и ошибаться много, много раз.
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09.11.2020 19:55 Відповісти
Теперь баланс симпатий русских качнется в сторону армян. Хотя до этого армяне безнадежно проигрывали.
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09.11.2020 19:56 Відповісти
Рано согласились.. Докажите.. Російський бойовий вертоліт збито зенітною ракетою на кордоні Вірменії з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 8751 Ну, ладно.. А какого хобота там летать?.. Російський бойовий вертоліт збито зенітною ракетою на кордоні Вірменії з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 4408
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09.11.2020 20:02 Відповісти
А причем тут грузины? Район инцидента далеко от Грузии и вертушка взлетела из Гюмри. И вообще это намек Рашке, что пора уматывать из Закавказья.
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09.11.2020 20:15 Відповісти
Если Кацапстан будет помогать Армении,кудой по твоему они будут летать? Именно через Грузию.И Грузия побоится отказать.
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09.11.2020 20:39 Відповісти
Откуда инфа? Пруф давай, а не твои умозаключения.
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09.11.2020 20:40 Відповісти
Рафик не увиноватт!!!
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09.11.2020 19:50 Відповісти
Баку назвал это ошибкой....Так и верно! Идут бои ,нехрен летать где ни попадя, не на мацковии же сбили!?
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09.11.2020 19:53 Відповісти
Наградить героя за хороший выстрел.
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09.11.2020 19:53 Відповісти
Вірмени збили,аби заохотити ка цапів до війни за них.Не думаю що головний Паркінсообнуленець ризикнув би підставитись під Ердогана!І азерам це теж не потрібно,і Ердогану.
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09.11.2020 19:56 Відповісти
Эти ПЗРК в любом военторге купить можно.
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09.11.2020 19:56 Відповісти
Парашка боїться Азербайджана і Туреччини тваринним страхом тому поважає їх.
Проковтнуть, не перший раз і не останній раз косорилого зажмурили.
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09.11.2020 19:57 Відповісти
красавы! Російський бойовий вертоліт збито зенітною ракетою на кордоні Вірменії з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 9867
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09.11.2020 19:58 Відповісти
Азербайджан уже признался и извинился, и денег предложил. На этом и закончится. Можно выпускать енота.
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09.11.2020 19:59 Відповісти
сбивайте и дальше, не забывая "извинится"! Російський бойовий вертоліт збито зенітною ракетою на кордоні Вірменії з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 4590
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09.11.2020 20:02 Відповісти
от бендеровцы!
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09.11.2020 20:02 Відповісти
Російський бойовий вертоліт збито зенітною ракетою на кордоні Вірменії з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 21
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09.11.2020 20:02 Відповісти
нечего шастать, война на улице
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09.11.2020 20:04 Відповісти
І що, невже вперше. Вибачився аби не діставали.

Це явний натяк - брись звідти, не до вас. Збили відшкодуємо, ще назбиваємо.
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09.11.2020 20:44 Відповісти
Некуй шастать, кацапня.
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09.11.2020 20:20 Відповісти
- Владимир Владимирович! А, что случилось с российским всемогущим вертолетом?

- Он просто упал!
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09.11.2020 20:39 Відповісти
Гарна новина . Погано тільки , що третій фашистський льотчик вижив .
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09.11.2020 20:45 Відповісти
Есть надежды на российскую медицину-которая его прикончит!
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09.11.2020 22:34 Відповісти
Я надеюсь Эрдоган при переходе кацапов через границу Армении в карабах,автоматически перекроет для ихтамнетов заливы.
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09.11.2020 20:54 Відповісти
на ТВ ********** гробовое молчание...)
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09.11.2020 22:08 Відповісти
ракета русская, вертолет тоже, сами себя сбили, никаких извенений
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09.11.2020 22:18 Відповісти
Как говорится:нехайшастить! Ну и карлик конечно побоится гнать на Азербайджан-ведь за ним Турция!
Хороший русский-мертвый русский!
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09.11.2020 22:33 Відповісти
Нє""й шастать.
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09.11.2020 22:50 Відповісти
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