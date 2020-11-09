Російський бойовий вертоліт збито зенітною ракетою на кордоні Вірменії з Азербайджаном

У Вірменії недалеко від кордону з Азербайджаном збито російський ударний вертоліт Мі-24, який супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази. Двоє російських військовослужбовців загинули, ще один зазнав поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Вертоліт було збито із землі з ПЗРК, після влучення ракети він не впорався з керуванням і впав у горах. Військовослужбовець, що вижив, зазнав травми середньої тяжкості і був евакуйований на аеродром базування, повідомили в Міноборони РФ.

МНС Вірменії повідомляє, що вертоліт упав на півдні країни. "Сьогодні о 18:39 було отримано сигнал про те, що на ділянці сіл Ерасх - Паруйр Севак, в ущелині, впав російський гелікоптер і згорів. На місце виїхала оперативна рятувальна група", - сказано в повідомленні.

Село Ерасх розташовано на кордоні з Азербайджаном на півдні Вірменії. 102-га російська військова база розташована у Вірменії в місті Гюмрі.

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