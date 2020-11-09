Бажаю Зеленському одужання, але він і його команда були прикладом нехтування протиепідемічними правилами, - Ткач
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Журналіст Михайло Ткач заявив, що бажає президенту Зеленському одужання, він зазначає, що "саме президент і його команда були прикладом на найвищому рівні нехтування протиепідемічними правилами і безкарного порушення карантинних обмежень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Журналіст зазначив: "Я бажаю президенту і його команді швидкого одужання і міцного здоров‘я. Але треба визнати що саме президент і його команда були прикладом на найвищому рівні нехтування протиепідемічними правилами і безкарного порушення карантинних обмежень.
Це дуже негативний приклад. І люди які дивляться на поведінку влади і президента могли зробити неправильні висновки і для своєї безпеки і для безпеки оточуючих. Як каже Юлія Мендель: "на жаль".
А відповідальність є і залишається навіть якщо її не відчуваєш".
Будь ласка, зачекайте...
Цей постер не для тебе.
Це для тих, у кого IQ>100.