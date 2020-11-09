Бажаю Зеленському одужання, але він і його команда були прикладом нехтування протиепідемічними правилами, - Ткач

Журналіст Михайло Ткач заявив, що бажає президенту Зеленському одужання, він зазначає, що "саме президент і його команда були прикладом на найвищому рівні нехтування протиепідемічними правилами і безкарного порушення карантинних обмежень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Журналіст зазначив: "Я бажаю президенту і його команді швидкого одужання і міцного здоров‘я. Але треба визнати що саме президент і його команда були прикладом на найвищому рівні нехтування протиепідемічними правилами і безкарного порушення карантинних обмежень.

- недотримання маскового режиму

- недотримання соціальної дистанції

- кава у кафе яке має бути закритим

- робота ресторанів людей з команди президента, які мали бути закритими

- відвідування ресторанів у час коли вони мають бути закритими

- відвідування футбольних матчів, які мають проходити без глядачів

- відвідування Ріната Ахметова

І т.д

Це дуже негативний приклад. І люди які дивляться на поведінку влади і президента могли зробити неправильні висновки і для своєї безпеки і для безпеки оточуючих. Як каже Юлія Мендель: "на жаль".

А відповідальність є і залишається навіть якщо її не відчуваєш".

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