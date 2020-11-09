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Бажаю Зеленському одужання, але він і його команда були прикладом нехтування протиепідемічними правилами, - Ткач

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Бажаю Зеленському одужання, але він і його команда були прикладом нехтування протиепідемічними правилами, - Ткач

Журналіст Михайло Ткач заявив, що бажає президенту Зеленському одужання, він зазначає, що "саме президент і його команда були прикладом на найвищому рівні нехтування протиепідемічними правилами і безкарного порушення карантинних обмежень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Журналіст зазначив: "Я бажаю президенту і його команді швидкого одужання і міцного здоров‘я. Але треба визнати що саме президент і його команда були прикладом на найвищому рівні нехтування протиепідемічними правилами і безкарного порушення карантинних обмежень.

- недотримання маскового режиму
- недотримання соціальної дистанції
- кава у кафе яке має бути закритим
- робота ресторанів людей з команди президента, які мали бути закритими
- відвідування ресторанів у час коли вони мають бути закритими
- відвідування футбольних матчів, які мають проходити без глядачів
- відвідування Ріната Ахметова
І т.д

Це дуже негативний приклад. І люди які дивляться на поведінку влади і президента могли зробити неправильні висновки і для своєї безпеки і для безпеки оточуючих. Як каже Юлія Мендель: "на жаль".

А відповідальність є і залишається навіть якщо її не відчуваєш".

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Топ коментарі
+14
У Украины появился шанс .... ))))))))))))
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09.11.2020 19:19
+11
Тілько асфальтні процедури, інші йому протипоказані.
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09.11.2020 19:29
+9
Бажаю Зеленському одужання, але він і його команда були прикладом нехтування протиепідемічними правилами, - Ткач - Цензор.НЕТ 8096
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09.11.2020 19:47
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У Украины появился шанс .... ))))))))))))
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09.11.2020 19:19 Відповісти
Какой шанс, Вы думаете его будут лечить в бараках для рабов ?
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09.11.2020 19:24 Відповісти
ну не Доктор Хаус...
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09.11.2020 19:27 Відповісти
Бажаю Зеленському одужання, але він і його команда були прикладом нехтування протиепідемічними правилами, - Ткач - Цензор.НЕТ 8096
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09.11.2020 19:47 Відповісти
в бункері
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09.11.2020 20:24 Відповісти
42 роки дуже малий шанс
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09.11.2020 19:24 Відповісти
Ой, ли?
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09.11.2020 20:04 Відповісти
Желаю Зеленскому выздоровления, но он и его команда были примером пренебрежения противоэпидемическими правилами, - Ткач - Цензор.НЕТ 1942
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09.11.2020 19:26 Відповісти
А хтось десь науково довів цю маячню? Чому саме 1,5 метри, а не 2, або 3?
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09.11.2020 19:30 Відповісти
Попустись.
Цей постер не для тебе.
Це для тих, у кого IQ>100.
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09.11.2020 19:46 Відповісти
Появился слабый шанс, что зеленский внезапно сдохнет! Зажмем кулачки!
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09.11.2020 19:27 Відповісти
І хор вьіживших под віртуозную игру піаніно грянет: «Кто угодно, только не Порошенко !»
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09.11.2020 19:30 Відповісти
Тю, так это просто пугалово для народа? Тогда через пару-тройку дней ждем у них ухудшения состояния - трехстороннюю пневмонию с больничкой и т. п.
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09.11.2020 19:28 Відповісти
Скорішого видужання пан президенте!!!
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09.11.2020 19:28 Відповісти
Тілько асфальтні процедури, інші йому протипоказані.
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09.11.2020 19:29 Відповісти
Слушна думка, прикласти б його об цілющий асвальт, і відправити в санаторій в заповідній чорнобильській зоні Юнеско.
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09.11.2020 20:32 Відповісти
Бажаю Зеленському одужання, але він і його команда були прикладом нехтування протиепідемічними правилами, - Ткач - Цензор.НЕТ 6629
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09.11.2020 20:33 Відповісти
Сказал зенитчик кобзону,
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09.11.2020 21:53 Відповісти
желаю обратного
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09.11.2020 19:39 Відповісти
Последний пункт - посещение Рината - это просто атас... Ринат ОЧЕНЬ не любит болеть...
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09.11.2020 19:41 Відповісти
Значит у Вовки ещё и жопа болеть будет
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09.11.2020 19:52 Відповісти
Шмаркля и его подельники априори будут обеспечены лучшим в Украине медобслуживанием, а при необходимости и западным. Поэтому они срать хотели на все правила и карантин, а вот для многих украинцев из-за *********** власть имущих эта пандемия может стать последним в жизни испытанием.
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09.11.2020 19:51 Відповісти
Бажаю Зеленському одужання, але він і його команда були прикладом нехтування протиепідемічними правилами, - Ткач - Цензор.НЕТ 7254
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09.11.2020 19:52 Відповісти
Выздоравливать от чего? От вируса? Надо для начала понять, есть ли он у него. Или излечиться от тупости и ущербности? Это врожденное, тут журналиста пожелания не помогут. Тогда от чего?
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09.11.2020 20:05 Відповісти
Якщо тобі сказали, що є, а тобі "надо понять", то є "тупость" чи "ущербность"?
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09.11.2020 20:24 Відповісти
И что, что мне что-то сказали? Что из этого? Я должен верить существу, которое постоянно врет?
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09.11.2020 20:32 Відповісти
все залежить від лікарів...
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09.11.2020 20:23 Відповісти
Зе, конечно, существо без принципов и интеллекта, но обвинять его в распостранение эпидемии нечестно. Такое ощущение что Ткач ( это стремненький такой, который Щур, наверное?) выполняет функцию отведения внимания от главной проблемы. А главная проблема коррупция. Фонд разворовали по ковиду, назначают пачками дорогие антибиотики и ненужные тяжелые препараты (угадайте зачем?), не подготовились абсолютно к осенней вспышке. Вот в чем ЗЕ надо обвинять. А то что он там по кафе ходил, вообще по фиг. Президента сажать надо,. за то что нацию поставил в тяжелые ковид условия, а эта Крыса про какие-то кафе трет.
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09.11.2020 20:34 Відповісти
Съездил попиариться на луганщину с открытием КППВ и тут его и накрыло.. Бог ведь не Тимошка... Открытие КППВ в момент катастрофического развития событий вокруг коронавируса , особенно на оккупированных территориях, это по сути преступление. Ответка с выше пришла незамедлительно.. Ну это ж не наш киевский апелляционный суд...
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09.11.2020 20:35 Відповісти
 
 