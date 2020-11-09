Мендель "висловила жаль", що "президент почувається добре", а потім пояснила це технічною помилкою

Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель висловила жаль щодо стану здоров'я президента України, а через 25 хвилин виправилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook, Мендель репостнула запис зі сторінки Офісу президента і дописала свій текст: "На жаль... Президент почувається добре".

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Пізніше вона виправила формулювання і пояснила: "Друзі... і недруги, до чого цей недоречний ґвалт у соцмережах? Три крапки - як незавершеність речення про новину. Здоровий глузд і людяність мали б перевершити цинізм. В умовах, коли ми намагаємося дати вам якнайшвидше інформацію, технічні помилки стаються. Рефлексія з цього приводу багато говорить про найгучніших".