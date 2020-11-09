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Кораблі ВМС України провели тренування типу PASSEX із постійною протимінною групою НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Кораблі ВМС України провели тренування типу PASSEX із постійною протимінною групою НАТО

У районі північно-західної частини Чорного моря відбулися спільні тренування типу PASSEX за участю сил ВМС ЗС України і постійної протимінної групи НАТО №2 (SNMCMG2).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМСУ.

У спільних маневрах у відкритому морі взяли участь кораблі ВМС України, Греції, Італії, Болгарії, Румунії і Туреччини.

Основна увага приділялася вдосконаленню навичок і дій екіпажів кораблів під час виконання завдань у складі корабельно-катерних груп відповідно до стандартів НАТО.

Після зустрічі кораблів у запланованій точці і проведення візуального розпізнавання, сили і засоби держав-членів і партнерів НАТО відпрацювали низку спільних корабельних вправ, серед яких "проводка за тралами", "буксирування пошкодженого корабля", групове тактичне маневрування тощо...

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це добре
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09.11.2020 20:02 Відповісти
Кацапсини напряглись...
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09.11.2020 20:37 Відповісти
щось назва не дуже...
на пасивний секс натякає
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09.11.2020 21:15 Відповісти
 
 