У Шмигаля симптомів коронавірусу немає, але він здасть тест, - пресслужба Кабміну

В уряді заявляють, що у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля симптомів захворювання на коронавірус немає, він перебуває на роботі, але найближчим часом здасть тест на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі уряду в понеділок увечері.

"На даний момент прем'єр працює, симптомів хвороби немає. Але зважаючи на останні новини, він найближчим часом здасть тест, оскільки у п'ятницю всі були на презентації Економічного аудиту країни", - зазначили в Кабміні.

Раніше в понеділок стало відомо, що президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр фінансів Сергій Марченко захворіли на COVID-19.

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