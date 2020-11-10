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У Шмигаля симптомів коронавірусу немає, але він здасть тест, - пресслужба Кабміну

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У Шмигаля симптомів коронавірусу немає, але він здасть тест, - пресслужба Кабміну

В уряді заявляють, що у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля симптомів захворювання на коронавірус немає, він перебуває на роботі, але найближчим часом здасть тест на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі уряду в понеділок увечері.

"На даний момент прем'єр працює, симптомів хвороби немає. Але зважаючи на останні новини, він найближчим часом здасть тест, оскільки у п'ятницю всі були на презентації Економічного аудиту країни", - зазначили в Кабміні.

Раніше в понеділок стало відомо, що президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр фінансів Сергій Марченко захворіли на COVID-19.

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Топ коментарі
+6
У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 8995
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09.11.2020 19:46
+4
У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 9005
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09.11.2020 19:31
+3
У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 6325 У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 3770
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09.11.2020 19:50
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За 1500грн.?
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09.11.2020 19:30 Відповісти
У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 8995
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09.11.2020 19:46 Відповісти
На палю!!!
Яка в'язниця?
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09.11.2020 19:51 Відповісти


СЛАВА УКРАЇНІ! UA Олена100-75@Aetele 11 мин

Якось дивно, Байден ще не президент і початок путчу не обголошували, а зелені таргани по норах побігли
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09.11.2020 20:14 Відповісти
а якого того біса йому це зробили у порушення всіх протоколів?
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09.11.2020 19:30 Відповісти
Цей свічку єрмаку з сциклом тримав, і був у масці У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 184
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09.11.2020 19:31 Відповісти
У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 9005
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09.11.2020 19:31 Відповісти
Він же перехворів, що значить і він... Прости господи!
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09.11.2020 19:47 Відповісти
кучно...

Міністр оборони України Андрій Таран захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це повідомляє спецкореспондент "Прямого" Катерина Лісунова з посиланням на власні джерела.
Згідно з інформацією, міністр оборони скасував свій візит до США, оскільки у нього виявили коронавірус.
Таран мав перебувати у Сполучених Штатах 9-11 листопада. В рамках візиту міністр планував побувати у Балтиморі, де знаходиться партія катерів Island, які передадуть Україні. Крім того, Таран мав зустрітися з міністром оборони США Марком Етером.
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09.11.2020 20:09 Відповісти
Результаты выборов в США творят чудеса У Шмигаля симптомів коронавірусу немає, але він здав тест, - пресслужба Кабміну - Цензор.НЕТ 9972
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09.11.2020 20:16 Відповісти
Пригласили Байдена, а вдруг приедет. Надо подстраховаться и заныкаться. А Зеля и Козырь тоже не дураки, рванули в подполье первыми.
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09.11.2020 19:33 Відповісти
Они не то что не дураки -они полнейшие дебилы конченные вместе со своим лохторатом квартально -сватовым
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09.11.2020 19:37 Відповісти
подождем твою маму
Подождем твою мать
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09.11.2020 19:35 Відповісти
и они еще что-то там рассказывают и что-то придумывают про "карантин выходного дня" !!!
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09.11.2020 19:36 Відповісти
штрафануть бы их всех...
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09.11.2020 19:38 Відповісти
отримали якісні саудівські тести і тепер є реальна картина по захворюванню
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09.11.2020 19:42 Відповісти
Уявляю, яка якість власної виробляємої вакцини
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09.11.2020 19:43 Відповісти
А я розхвилювався, їсти не можу. Все думаю, як він там.
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09.11.2020 19:44 Відповісти
...шмыга, третьим будешь? У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 1301 У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 7443
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09.11.2020 19:46 Відповісти
Дати йому хероя за деребан Короновірусного фонда - кормушки санмародеров.
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09.11.2020 19:46 Відповісти
Шмигаль, як що ти зникниш з обрію - українці навіть не помітять, може Ахметов...
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09.11.2020 19:49 Відповісти
У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 6325 У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 3770
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09.11.2020 19:50 Відповісти
Мавпачкі хоч смішні, їх жалко
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09.11.2020 19:53 Відповісти
Не хочет Шмыгать порадовать граждан Украины, ой не хочет.
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09.11.2020 19:53 Відповісти
Хай живе! Єрмак його призначив цапом-відбувайлом
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09.11.2020 19:55 Відповісти
так они,гады,весь аудит заразили?
и кто ж теперь аудировать будет? У Шмыгаля симптомов коронавируса нет, но он сдал тест, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 8795
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09.11.2020 19:59 Відповісти
нехай бункер побудує
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09.11.2020 20:29 Відповісти
 
 