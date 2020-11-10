У Шмигаля симптомів коронавірусу немає, але він здасть тест, - пресслужба Кабміну
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В уряді заявляють, що у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля симптомів захворювання на коронавірус немає, він перебуває на роботі, але найближчим часом здасть тест на COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі уряду в понеділок увечері.
"На даний момент прем'єр працює, симптомів хвороби немає. Але зважаючи на останні новини, він найближчим часом здасть тест, оскільки у п'ятницю всі були на презентації Економічного аудиту країни", - зазначили в Кабміні.
Раніше в понеділок стало відомо, що президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр фінансів Сергій Марченко захворіли на COVID-19.
Топ коментарі
+6 KAISERWALD
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Яка в'язниця?
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Якось дивно, Байден ще не президент і початок путчу не обголошували, а зелені таргани по норах побігли
Міністр оборони України Андрій Таран захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це повідомляє спецкореспондент "Прямого" Катерина Лісунова з посиланням на власні джерела.
Згідно з інформацією, міністр оборони скасував свій візит до США, оскільки у нього виявили коронавірус.
Таран мав перебувати у Сполучених Штатах 9-11 листопада. В рамках візиту міністр планував побувати у Балтиморі, де знаходиться партія катерів Island, які передадуть Україні. Крім того, Таран мав зустрітися з міністром оборони США Марком Етером.
Подождем твою мать
и кто ж теперь аудировать будет?