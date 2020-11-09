"Європейська Солідарність" боротиметься за право громадян обирати владу без фальсифікацій, - Турчинов
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Україна повертається в часи, коли голосування наших громадян не визначало результати виборів через масштабні фальсифікації.
Про це сказав керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу у понеділок, інформує Цензор.НЕТ.
Турчинов розповів, як сьогодні відбувається найбільш типове фальшування результатів виборів - так зване "уточнення протоколів": "Переважна більшість членів виборчих комісій працює на громадських засадах, в умовах пандемії два тижні поспіль люди не спроможні постійно перебувати на дільницях, щоб протидіяти підробці документів, псуванню бюлетенів тощо. Саме цим користуються злочинці, які сьогодні називають себе владою, безперервно блокуючи підрахунок голосів, переписуючи протоколи та фальшуючи результати волевиявлення".
Керівник Центрального штабу ЄС навів приклади спроб влади змінити результати виборів на свою користь та на користь своїх сателітів. "Це і місто Тернопіль, де "Слуги народу" не змогли подолати прохідний бар’єр, а минулої п’ятниці, переписавши протоколи, замість набраних 4,8% записали собі 5%", – сказав він, додавши, що така сама нахабна спроба змінити результати волевиявлення громадян відбувається і у Львівській області. "Так, у місті Львів "Слуги народу" отримали лише 3,5 %, тому зараз заблоковано підрахунок результатів до Львівської міської ради, і правляча партія намагається переписувати протоколи, щоб протягнути до ради своїх представників", – повідомив Турчинов, додавши, що порушення виборчого законодавства по невстановленню результатів виборів відбуваються у Волинській, Київській, Одеській та Чернівецькій обласних радах, і в радах багатьох міст та об’єднаних територіальних громад.
Окрім того, Турчинов повідомив, що величезна кількість підробок протоколів відбувається і в Київській області на рівні об’єднаних територіальних громад.
Олександр Турчинов зазначив, що "Європейська Солідарність" готує звернення до ОБСЄ з повідомленням про факти фальшування результатів виборів, які відбулись після того, як основна делегація з контролю за виборами припинила свою роботу.
"Європейська Солідарність" не залишить жодного факту фальшування результатів виборів, тому що наша політична сила захищає не просто свої результати на виборах, – ми захищаємо країну, закон та право українців обирати тих, кого вони підтримують. Ми не дозволимо перекреслити це конституційне право наших громадян та повернути країну в часи, коли результати виборів писалися на Банковій в офісі президента", – резюмував він.
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Конечно правда, Жулька! Правда, не у нас, а у вас. Жулькиных (фейсбук закрыл более 300 левых её аккаунтов, новость свежая, найдешь легко!)) Ну, за зелёную плесень уже и говорить устали. По расценкам у них поинтересуйся, может ты тупо недополучаешь? Кстати, за грязь на ЕС там дают доп.бонусы, обязательно уточни!
И да, спасибо, что напомнила, сколько людей меня читает. А тебя - сколько, нулёвое?💩
И не пиши мне больше, насекомое. Нет времени тебя ещё дрючить, и так швали хватает.
Уважаемый администратор, поясните пожалуйста, почему был удален этот пост. Какие правила были нарушены?
Но ему с его реноме , лучше не вспоминать название текущей партии , в которой он состоит .
Лишнее напоминание , что он везде был не рядовым бойцом , но правой рукой , вторым номером . И это уже попытка номер три !
Только в "Батьківщине" 14 лет . Ведь не какой-то рядовой Виктор Уколов .
Я бы у них ничего чисто глобального не спрашивал , только одну пикантную детальку .
Как Вите и Александру работается сейчас с теми же людьми , которые их в 2009 обвиняли педофилами или партией педофилов ?!
И не просто обвиняли , а скорее всего организовали и оплатили совместно с рыгоблевотными ?!
Ведь громче всех про педофилов тогда орал Петин тогдашний босс и крёстный батько - Бжеловод .
Я бы лично никогда в жизни не сел срать на один квадратный киллометр с теми , кто бы инспирировал против меня такие грусные обвинения .
С одной только разницей , что в Украине бюлетни это документы строгой отчётности , а в США -- нет . И потому как раз в США вероятность фальсификаций при подсчёте маловероятны , а рядовыми избирателями (когда можно взять и отправить несколько бюлетней , когда берут за умерших третьи лица) весьма возможны , особенно при "почтовом голосовании" . В Украине жульём может быть избирательные комиссии .
Но в любом случае , в США бюлетень проще в десять раз и весьма странно, что считают неделю . Ровно так же , шо в Украине 2 недели !
А ,я то думаю,чого Турчинов такий пригнічений оголошував результати"карколомноїперемоги"на місцевих виборах олігархічного проекту"ЄС".
Зверніть увагу,що таке відбувається кожні місцеві вибори.Спочату лунає брехня про перемогу,а потім мовчання і звинувачення когось в фальсифікаціях.6% цього разу дали сітки агента російських спецслужб Порошенко і 6 місце.Хоча на попредніх виборах"БПП" зайняло четверте місце.