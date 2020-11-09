Нам залишилося отримати близько 9% протоколів з виборів міських, селищних та сільських голів, - ЦВК
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Центральна виборча комісія станом на вечір понеділка має дані про 1274 переможців на виборах міських, селищних і сільських голів (з 1421).
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні дані опубліковано на сайті ЦВК.
Зокрема, визнано обраними 300 міських голів, 398 - селищних і 576 - сільських.
Залишилося отримати результати з виборів 132 голів (9,29%).
Водночас у деяких обласних центрах і великих містах 15 і 22 листопада відбудеться повторне голосування (на даний момент відомо про 14 таких міст), а в Борисполі (Київська обл.) - повторні вибори (у зв'язку зі смертю обраного мера Анатолія Федорчука).
Крім того, визнані обраними 29038 депутатів місцевих рад з 43122.
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