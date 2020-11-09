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Новини Політика України
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Кравчук (545) пункт пропуску (594) КПВВ (320)

Україна виконала домовленості щодо відкриття двох нових пунктів пропуску та очікує таких самих кроків з боку РФ, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна виконала домовленості щодо відкриття двох нових пунктів пропуску та очікує таких самих кроків з боку РФ, - Кравчук

Украіна виконала зі свого боку домовленості щодо відкриття 10 листопада двох нових КПВВ у Щасті і Золотому Луганської області і чекає аналогічних кроків з російської сторони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив агентству "Інтерфакс-Україна" глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук.

"Ми розглядаємо відкриття цих пропускних пунктів як важливий внесок у виконання спільних погоджених висновків Паризького саміту 9 грудня 2019 року і домовленостей, узгоджених у рамках Тристоронньої контактної групи, і розраховуємо на відповідні кроки з російської сторони, відповідно до раніше досягнутих домовленостей", - сказав він.

Кравчук підкреслив, що Україна виконувала і виконуватиме домовленості, тому що вважає це своїм головним завданням для досягнення миру на Донбасі. "Ми діятимемо відповідально, шукаючи шляхи рішення і долаючи всі труднощі", - зазначив він.

Глава української делегації в ТКГ звернув увагу, що у відкриття нових КПВВ на лінії розмежування 10 листопада не всі вірили, але Україна гарантувала і виконала свої зобов'язання.

"А ось чому не виконує Росія, і чому чинять якийсь спротив і шукають якісь причини в ОРДЛО - вони пояснити не можуть. Тим більше що йдеться про інтереси і життєві потреби тисяч людей", - вказав він.

Читайте також: Усі КПВВ в зоні ООС відновлять роботу з 10 листопада, - пресцентр
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Топ коментарі
+13
ідіот, краще б ці гроші потратили на реабілітацію і протезування ветеранів АТО Украина выполнила договоренности по открытию двух новых пунктов пропуска и ожидает таких же шагов со стороны РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2678
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09.11.2020 20:08
+13
в нього періодично пропадає память і не може сам потрапити додому.....це поводирі, а не охорона Украина выполнила договоренности по открытию двух новых пунктов пропуска и ожидает таких же шагов со стороны РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2451
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09.11.2020 20:09
+11
Как же стыдно за эту власть слизняков...
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09.11.2020 20:10
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НЕ случайно с Кравчуком до сих пор всегда 4-5 человек охраны.
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09.11.2020 20:07 Відповісти
в нього періодично пропадає память і не може сам потрапити додому.....це поводирі, а не охорона Украина выполнила договоренности по открытию двух новых пунктов пропуска и ожидает таких же шагов со стороны РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2451
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09.11.2020 20:09 Відповісти
ідіот, краще б ці гроші потратили на реабілітацію і протезування ветеранів АТО Украина выполнила договоренности по открытию двух новых пунктов пропуска и ожидает таких же шагов со стороны РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2678
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09.11.2020 20:08 Відповісти
А откат отдали???
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09.11.2020 20:08 Відповісти
А хтось щось адекватне очікував від 73% імбіцилів в нашій країні?
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09.11.2020 20:08 Відповісти
А при чем тут эРэФ??? В Украине же какбэ "гражданская война"...
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09.11.2020 20:08 Відповісти
нє, внутрєнній канфлікт, як казав вітольд факін
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09.11.2020 20:10 Відповісти
Как же стыдно за эту власть слизняков...
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09.11.2020 20:10 Відповісти
скільки и ще будем терпіте це старе пердло Кравчука і виконувати "дагаварьонності! з окупантом?
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09.11.2020 20:12 Відповісти
Нафіґ кацапам ці КПВВ? Їм потрібно відремонтовані мости і відновлені дороги для безперешкодного просування бронетехніки. А самі КПВВ можуть бути для них цікавими лише новими унітазами, комп'ютерною технікою і банківськими відділеннями на цих КПВВ.
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09.11.2020 20:12 Відповісти
Ни Кучма, а Кравчук, следи за базаром.
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09.11.2020 20:16 Відповісти
паркинсон вроде у х"йла...
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09.11.2020 20:17 Відповісти
Да хрен ты чего дождёшься от путина, ну прям, как малое дитя.
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09.11.2020 20:13 Відповісти
Нехай сидять в ізоляції.
Менше зарази нам принесуть.
Чого їздити ???
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09.11.2020 20:16 Відповісти
Україна виконала домовленості щодо відкриття двох нових пунктів пропуску та очікує таких самих кроків з боку РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1409
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09.11.2020 20:21 Відповісти
Україна виконала домовленості щодо відкриття двох нових пунктів пропуску та очікує таких самих кроків з боку РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9906
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09.11.2020 20:22 Відповісти
Выпускайте «ждуна».......😁
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09.11.2020 20:22 Відповісти
От мені цікаво, ЧОМУ?
ЧОМУ Україна з 2014-го виконує свої зобов'язання в односторонньому порядку? Та ще й перед ким? москалями-загарбниками?
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09.11.2020 20:22 Відповісти
Ааа, згадав- на ТКГ!!!🤯Україна виконала домовленості щодо відкриття двох нових пунктів пропуску та очікує таких самих кроків з боку РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5622
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09.11.2020 20:25 Відповісти
у него с памятью точно того! ну как же можно ожидать каких-то шагов, если па раша с колен только встать всё пытается? там только все виды ползанья и лазания изучают. а он "шагов ждёт"
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09.11.2020 20:25 Відповісти
сухати і читата пана Кравчука на цю тему-себе не поважати
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09.11.2020 20:26 Відповісти
Говорящая деменция.
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09.11.2020 20:27 Відповісти
Треба ті що є позакривати а зрадники нові відкривають!!! Накуя даунбасітам їздити до хутнти? Хай пи#дують до асвабадітєлєй тварюки!
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09.11.2020 20:33 Відповісти
Ну от навіщо це бидло сюди пускати? Особливо в пандемію. Воно ж приїде додому з повними торбами продуктів і все-одно буде плювати на клятих біндер. Поки дамбвабве окуповане, хай їх утримують кацапи.
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09.11.2020 20:35 Відповісти
А о таком термине, как ЗЕРКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, господин кРАВЧУК слышал? Какого лешего бежать впереди паровоза? Никаких бонусов за это не дают.
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09.11.2020 20:35 Відповісти
Та ти шо? А що з домовленностей виконала "тасторона"?
Чи які вимоги можуть бути у пліснявих холуїв до кацапських хазяїв? Все по плану фуйла.
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09.11.2020 20:45 Відповісти
А зачем мы строим новые пропускные пункты? Некуда деньги девать? Зачем на этих пунктах всевозможные удобства для предателей, колорадских ватников и прочих адептов кремлёвской гниды? Хотим , чтобы они нас полюбили? И прекратили убивать?
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09.11.2020 20:45 Відповісти
Кравчук чокнутый. надо закрывать все КПВВ на 20 лет, пока ОРДЛО и московия созреют для равноправных переговоров.
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09.11.2020 20:52 Відповісти
самое времья нанимать на подряд трамповскую фирму для строительства забора .
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09.11.2020 21:26 Відповісти
А почему охрана не меняет Кравчуку памперсы? Неприлично же постоянно ходить старому пердуну в мокрых портках !
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09.11.2020 22:04 Відповісти
Укрaина выполнила договоренности и по сдачи ЯО при тебе падла, но тебя так ничего и не научило!
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10.11.2020 00:00 Відповісти
 
 