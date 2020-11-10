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Кривий Ріг (811) вбивство (2874)

Суд заарештував без права застави підозрюваного у вбивстві двох і пораненні 8 жителів Кривого Рогу, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Суд заарештував без права застави підозрюваного у вбивстві двох і пораненні 8 жителів Кривого Рогу, - поліція

Підозрюваного у вбивстві двох і пораненні восьми жителів Кривого Рогу взяли під варту в залі суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"Сьогодні, 9 листопада, Центрально-Міський районний в м.Кривий Ріг суд обрав 29-річному чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - сказано в повідомленні поліції.

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Як повідомлялося, в суботу, 7 листопада, в Металургійному районі Кривого Рогу 29-річний чоловік на вулиці напав і завдав ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі 8-річній дитині. Двоє потерпілих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні.

Злочинця затримано, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб та замаху на вбивство ще вісьмох громадян.

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Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з подіями в Кривому Розі закликав українських правоохоронців зробити вулиці українських міст безпечнішими і заявив, що сподівається на справедливий вирок "цьому покидьку".

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Топ коментарі
+3
утырок обдолбаный !
Суд арестовал без права залога подозреваемого в убийстве двух и ранении 8 жителей Кривого Рога - полиция - Цензор.НЕТ 2929
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09.11.2020 20:23
+1
Будем надеяться на пожизненное....
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09.11.2020 20:25
+1
Какой на хрен справедливый приговор, когда при твоём правительстве, - жизнь человека ни хрена не стоит???
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09.11.2020 20:28
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утырок обдолбаный !
Суд арестовал без права залога подозреваемого в убийстве двух и ранении 8 жителей Кривого Рога - полиция - Цензор.НЕТ 2929
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09.11.2020 20:23 Відповісти
кто это?
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09.11.2020 20:30 Відповісти
тот, о ком статья
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09.11.2020 20:31 Відповісти
Ватный ЗЕ-лохторат...
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09.11.2020 21:38 Відповісти
Будем надеяться на пожизненное....
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09.11.2020 20:25 Відповісти
Какой на хрен справедливый приговор, когда при твоём правительстве, - жизнь человека ни хрена не стоит???
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09.11.2020 20:28 Відповісти
Плохо то, что таких малохольных полным-полно в каждом городе. Пора бы психологам и психиатрам объяснить нашей власти, к чему приводит их сумасбродство и безумная политика - к помрачению рассудка у большей части населения. Что, собственно, и подтвердила ВОЗ: в Украине свыше одного миллиона людей нуждаются в срочной психиатрической помощи. Думаю, реально в разы больше, достаточно проехать в киевском метро в течение дня.
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09.11.2020 20:31 Відповісти
"подтвердила ВОЗ: в Украине свыше одного миллиона людей нуждаются в срочной психиатрической помощи"
Proof ?
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09.11.2020 21:08 Відповісти
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/voz-poschitala-skolko-chelovek-v-ukraine-zhivut-s-psihicheskimi-rasstroystvami-1481976.html
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09.11.2020 21:57 Відповісти
У меня есть знакомые врачи, они тоже подтверждают: наше общество серьезно больно и все дальше от исцеления.
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09.11.2020 22:22 Відповісти
Это один из 73% зеДебильского ектолирата
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09.11.2020 20:59 Відповісти
 
 