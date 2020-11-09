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Росія відправила в Нагірний Карабах бригаду десантників, - віцеспікер законодавчих зборів Ульяновської області Гібатдінов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російська Федерація відправила в Нагірний Карабах 31-шу гвардійську десантно-штурмову бригаду, дислоковану в Ульяновську.

Про це у своєму акаунті в Instagram повідомив віцеспікер законодавчих зборів Ульяновської області, лідер фракції КПРФ Айрат Гібатдінов, інформує Цензор.НЕТ.

"31-ша бригада направляється в Нагірний Карабах! Кому потрібна ця війна? Удачі нашим хлопцям", - відео з таким підписом опублікував Гібатдінов.

Росія відправила в Нагірний Карабах бригаду десантників, - віцеспікер законодавчих зборів Ульяновської області Гібатдінов 01

На кадрах видно колону вантажівок, що вишикувалася чи то на плацу, чи то на військовому аеродромі.

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Військовослужбовці 31-ї бригади брали участь у Другій Чеченській війні, а також у російсько-грузинській війні в 2008 році.
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Топ коментарі
+77
Як у Карабах-не знаю, а от із карабаха - у гробах.
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09.11.2020 20:25
+60
Россия отправила в Нагорный Карабах бригаду десантников, - вице-спикер заксобрания Ульяновской области Гибатдинов - Цензор.НЕТ 9019
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09.11.2020 20:35
+51
ну ну, це вам падли не з градів бити по "зеленому коридорі", там буде те ж саме, що і гнилими десантниками на Донбасі Українському! Bayraktar вам в допомогу в поверненні до дому!
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09.11.2020 20:25
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Направили бригаду смертников, а не "десантников".
Будет уличным собакам корм- понятие "мясной салат" расширяет свои рамки.
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10.11.2020 00:42 Відповісти
Вообще-то это похоже не элемент информационной войны и давления на Айзербайджан,с целью затормозить наступление и начать очередные переговоры, которые позволят армянам стабилизировать фронт, подготовить Степанокерт к обороне, перебросить резервы и вывезти мирное население. А так без наличия сухопутного кордона переброска бригады вместе с вооружением и боеприпасами займет дохрена времени. Ну и вопрос в том, если это окажется правдой, как на это отреагирует Турция, действительно ли Эрдоган пойдет на военный конфликт или начнет "мстить" в Сирии и Ливии или замораживая транзитные ветки турецкого потока.
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10.11.2020 01:29 Відповісти
Ну вот, примерно как выше написал - это типа миротворцы. Я предполагал, что вдоль границы будет размещение, но получается Баку согласился на размещение частичное в Карабахе, а в ответ россияне будут охранять азербайджанский транспорт до Нахичевани. Такой себе обмен транспортными коридорами состоялся.
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10.11.2020 01:39 Відповісти
как там с чернозёмами в Карабахе? удобрения заказывали?
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10.11.2020 07:19 Відповісти
надеюсь что для многих кацапских уродов это дорога в одну сторону
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10.11.2020 08:11 Відповісти
Без москалів ні одна війна не пройде. Скрізь вони всунуть свого носа і звичайно в маленькі країни. Але бумеранг ось ось - чекайте китайців, терористи і срані "миротворці".
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10.11.2020 09:02 Відповісти
"31-я бригада направляется в Нагорный Карабах! Кому нужна эта война? Удачи нашим ребятам", - видео с такой подписью опубликовал Гибатдинов. Источник: https://censor.net/ru/n3230005

Бажаю московитам (росіянам) щоб у них було стократно те що вони кроваво зробили в усіх місцях бувшого срср, в Україні теж і щоб це бцло по всій еРеФії, особливо в Москві і Пітері Росія відправила в Нагірний Карабах бригаду десантників, - віцеспікер законодавчих зборів Ульяновської області Гібатдінов - Цензор.НЕТ 2059
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10.11.2020 14:24 Відповісти
Заблудиться решили
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10.11.2020 15:40 Відповісти
Там еще русня не отгребала .... желаю что бы часть из ********* упала еще на подлёте к Армении.
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10.11.2020 17:57 Відповісти
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