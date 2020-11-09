Росія відправила в Нагірний Карабах бригаду десантників, - віцеспікер законодавчих зборів Ульяновської області Гібатдінов
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Російська Федерація відправила в Нагірний Карабах 31-шу гвардійську десантно-штурмову бригаду, дислоковану в Ульяновську.
Про це у своєму акаунті в Instagram повідомив віцеспікер законодавчих зборів Ульяновської області, лідер фракції КПРФ Айрат Гібатдінов, інформує Цензор.НЕТ.
"31-ша бригада направляється в Нагірний Карабах! Кому потрібна ця війна? Удачі нашим хлопцям", - відео з таким підписом опублікував Гібатдінов.
На кадрах видно колону вантажівок, що вишикувалася чи то на плацу, чи то на військовому аеродромі.
Військовослужбовці 31-ї бригади брали участь у Другій Чеченській війні, а також у російсько-грузинській війні в 2008 році.
Топ коментарі
+77 sunuyiwipmailtempinfo
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+60 Eispickel
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+51 Atman 9af553dd
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Будет уличным собакам корм- понятие "мясной салат" расширяет свои рамки.
Бажаю московитам (росіянам) щоб у них було стократно те що вони кроваво зробили в усіх місцях бувшого срср, в Україні теж і щоб це бцло по всій еРеФії, особливо в Москві і Пітері