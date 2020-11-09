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Доступ до вивчення української мови в окупованому Криму є тільки у 0,2% учнів, - представництво президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Доступ до вивчення української мови в окупованому Криму є тільки у 0,2% учнів, - представництво президента

Кримчани не мають доступу до вивчення української мови і змушені шукати для цього альтернативні інструменти.

Про це в День української писемності та мови повідомила пресслужба Представництва президента України в АРК, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, діти і молодь, які проживають на території тимчасово окупованих Криму і Севастополя, не мають доступу до вивчення української мови і змушені шукати для цього альтернативні інструменти: онлайн-курси, репетиторів, самостійно вивчати тощо", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що до російської окупації Криму, станом на 2013/2014 навчальний рік, 13 589 дітей в АР Крим здобували освіту українською мовою. В 2019 навчальному році цей показник скоротився всього до 249, тобто зменшився в 54 рази.

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За результатами моніторингу відкритих джерел інформації, в 2018/2019 навчальному році в 544 загальноосвітніх організаціях окупованого Криму всіх форм власності навчалося 200 700 учнів. З них здобували освіту російською мовою - 194 400 учнів (96,7% від загальної кількості), кримськотатарською мовою - 6100 учнів (3,1%), українською мовою - 249 учнів (0,2%). При цьому класи вивчення української мови далі скорочуються.

Представництво зазначає, що діти дошкільного віку в Криму українську мову не вчать взагалі.

Доступ до вивчення української мови в окупованому Криму є тільки у 0,2% учнів, - представництво президента 01

За даними "Кримської правозахисної групи", зауважує Крим.Реалії, в школі №20 Феодосії з українською мовою навчання немає жодного українського класу, про що повідомляли учні школи та їхні батьки. У гімназії №11 Сімферополя єдиний український клас було ліквідовано в 2016 році. Зараз українську мову в цьому навчальному закладі вивчають факультативно.
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Топ коментарі
+7
Украине нужно дать симметричный ответ и оставить возможность изучения русского только для 0,2% кацапоидов.
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09.11.2020 20:37
+7
Тобто немає.
Тоді чому в нас вивчають мову окупанта ?
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09.11.2020 20:39
+4
Обережніше , москалю, бо отримаєш лаптем по губах.
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09.11.2020 21:16
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Украине нужно дать симметричный ответ и оставить возможность изучения русского только для 0,2% кацапоидов.
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09.11.2020 20:37 Відповісти
Вам особисто, говорити українською кацапи заважають?
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09.11.2020 20:48 Відповісти
Зеленые уроды такой ответ не дадут. Они к агрессору гуманны. А в самой Украине есть доступ к образованию? Сейчас нет. Карантин и дистанционка, на которой не образование, а название. У кого из родителей нет возможности нанимать репетиторов, у тех дети будут необучены базовым знаниям. Зеленой власти не нужны умные избиратели. Им нужны избиратели - олигофрены.
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09.11.2020 21:35 Відповісти
Так мова має значення? Спитайте у ваЗЕленського)) Втім для нього мабуть ''Нікакойразніци''))
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09.11.2020 20:37 Відповісти
Тобто немає.
Тоді чому в нас вивчають мову окупанта ?
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09.11.2020 20:39 Відповісти
Радянська спадщина. Якої ніхто не збирається позбавлятися.
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09.11.2020 21:25 Відповісти
***** ставлю в известность, что не смотря на твою пятоколонную прАпаганду, разговаривать украинским стали у нас больше после твоей агрессии.
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09.11.2020 20:46 Відповісти
Доступ к изучению украинского языка в оккупированном Крыму есть только у 0,2% учащихся, - представительство президента - Цензор.НЕТ 1204
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09.11.2020 20:46 Відповісти
0,2 % ...це щоб в окупованому Криму воняло не тільки рашистським гноєм але й якоюсь "демократією"...
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09.11.2020 20:46 Відповісти
Та невже?!
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09.11.2020 20:47 Відповісти
Интересно , а какой процент родителей учеников в Украине, желают, что бы их дети получали образование на латинском языке?
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09.11.2020 21:00 Відповісти
Обережніше , москалю, бо отримаєш лаптем по губах.
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09.11.2020 21:16 Відповісти
А от якби середній українській родині запропонували вибрати де їхня дитина буде вчитися: в школі з англійським чи кацапським мовним ухилом. То як ви думаєте куди б батьки її віддали? І друге питання. А у які закордонні ВУЗи українські діти частіше поступають у кацапські чи європейсько-англомовні? Думаю, ці питання були риторичними.
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09.11.2020 22:02 Відповісти
Учить надо тот язык, который в жизни пригодится. Если инструкция по технике безопасности на электролобзик на Английском, а не на Украинской, то учи Английский. А то можно и без пальцев остаться.
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10.11.2020 22:34 Відповісти
Доступ до вивчення української мови в окупованому Криму є тільки у 0,2% учнів, - представництво президента - Цензор.НЕТ 9444
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09.11.2020 22:32 Відповісти
а зачем им его изучать ?
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10.11.2020 12:13 Відповісти
 
 