Доступ до вивчення української мови в окупованому Криму є тільки у 0,2% учнів, - представництво президента

Кримчани не мають доступу до вивчення української мови і змушені шукати для цього альтернативні інструменти.

Про це в День української писемності та мови повідомила пресслужба Представництва президента України в АРК, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, діти і молодь, які проживають на території тимчасово окупованих Криму і Севастополя, не мають доступу до вивчення української мови і змушені шукати для цього альтернативні інструменти: онлайн-курси, репетиторів, самостійно вивчати тощо", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що до російської окупації Криму, станом на 2013/2014 навчальний рік, 13 589 дітей в АР Крим здобували освіту українською мовою. В 2019 навчальному році цей показник скоротився всього до 249, тобто зменшився в 54 рази.

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За результатами моніторингу відкритих джерел інформації, в 2018/2019 навчальному році в 544 загальноосвітніх організаціях окупованого Криму всіх форм власності навчалося 200 700 учнів. З них здобували освіту російською мовою - 194 400 учнів (96,7% від загальної кількості), кримськотатарською мовою - 6100 учнів (3,1%), українською мовою - 249 учнів (0,2%). При цьому класи вивчення української мови далі скорочуються.

Представництво зазначає, що діти дошкільного віку в Криму українську мову не вчать взагалі.

За даними "Кримської правозахисної групи", зауважує Крим.Реалії, в школі №20 Феодосії з українською мовою навчання немає жодного українського класу, про що повідомляли учні школи та їхні батьки. У гімназії №11 Сімферополя єдиний український клас було ліквідовано в 2016 році. Зараз українську мову в цьому навчальному закладі вивчають факультативно.