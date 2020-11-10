Попри заборону планової госпіталізації, в лікарнях продовжать надавати допомогу у зв'язку з вагітністю, пологами і онкопацієнтам, - МОЗ
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Попри заборону на проведення планової госпіталізації через COVID-19 в українських клініках продовжать надавати меддопомогу в низці випадків, зокрема, медичну допомогу у зв'язку з вагітністю, пологами, а також медичну допомогу онкопацієнтам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Обмеження діють з понеділка, 9 листопада.
Зокрема, ці обмеження передбачені постановою Кабінету Міністрів №641 про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням COVID-19 від 22 липня №641.
Так, зокрема, забороняється проведення закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації, крім надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів, медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим, медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями.
Крім того, під заборону не потрапляє надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах, термінова госпіталізація і медична допомога в разі, якщо її перенесення або відстрочка викличе ризик для життя або здоров'я, а також планова медична допомога закладам охорони здоров'я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання ними відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.
У МОЗ наголошують, це обмеження на надання медпослуг встановлені для територій, де встановлено "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки, тобто на всій території України.
Як повідомлялося, за підсумками селекторних нарад із регіонами України в понеділок Ляшко повідомив, що українські клініки з понеділка перестають приймати на планові операції, приймають тільки ургентних хворих і хворих на коронавірус.
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Не совсем вменяемый список, но они старались.
До речі, ви помітили, зебільні адепти принишкли, ну зовсім їх нема, ховаються з переляку тварюки.
Сучище ти зебільне, 65 мільярдів і 8 місяців мало, щоб лабораторії відкрити? Не асфальт а тести закупити, мало часу було? А ті ж спеціальності з відновити також мало? А доплати лікарям вчасно виплачувати та маски їм роздати без Супрун не можете, падли.
І. до речі. Супрун не мала повноважень аптечні мережі перевіряти. Для того є зовсім інші ргани. Ну і хто в нас ті мережі аптечні тримає, а?
просто быдлу показывают что оно - быдло...
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А что там оперировать? Легкие удалять что ли?
Не впадайте в маразм, Степаненко! Запрещать бассейны, где хлор легко убивает корону - тоже маразм! Государству бы оплатить все бассейны, чтобы люди там купались бесплатно раз в день, глядишь и пандемия пойдет на убыль.