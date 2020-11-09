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Робота президента передбачає зустрічі та комунікації. Я знав, що коронавірус не пройде повз мене, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Робота президента передбачає зустрічі та комунікації. Я знав, що коронавірус не пройде повз мене, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що будучи на посаді президента він спілкується з великою кількістю людей, тому він знав, що заразиться коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі.

Зеленський зазначив: "Треба об’єктивно дивитися на ситуацію. Ще від початку глобальної пандемії я зрозумів, що ковід точно не пройде і повз мене. Навіть трохи здивувався, як інфекція оминула мене, коли захворіли рідні. На жаль, маємо прийняти для себе таку аксіому: поки не буде надійної вакцини – кожен під загрозою. Єдине, що можемо зробити, це спробувати розірвати ланцюжки зараження і тим самим суттєво знизити навантаження на лікарні й отримати можливість "витягнути" важкі форми.

Зрозуміло, що робота президента не дозволяє бути повністю ізольованим. Ти завжди у спілкуванні, бо без цього не будеш ефективним. Президент – це перш за все зустрічі, комунікації, особиста модерація. Тому я одразу був у зоні великого ризику".

Президент продовжив: "Але ми всі переносимо ковід неоднаково. Комусь щастить більше, і почуваєшся непогано, навіть маючи невелику підвищену температуру. Це мій випадок. Принаймні поки що. Це життя. І все можливо.

З іншого боку, бачу й те, що вже почалося в соцмережах: реєстрові "експерти" від наших політичних опонентів радіють моїй хворобі. Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це неодноразово. Мені нічого про них сказати. Крім одного: зло повертається обов’язково й стократно".

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"Коронавірус не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти. Це дуже підступна інфекція. Головна її небезпека в тому, що негативні наслідки можуть проявитися з часом. Тому нікому цього не бажав і не побажаю. Навпаки, я особисто щиро всім, зокрема політичним опонентам, бажаю тільки здоров’я та обов’язкового одужання. Сподіваюсь, і для більшості українців ковід не буде приводом для зловтіхи. Бо ми нормальні. Абсолютно. За винятком невеликої кількості суб’єктів, які зовсім втратили людські якості", - підкреслив Зеленський.

Глава держави зазначив: "Ми обов'язково переможемо в цій складній битві. Людство за цей рік навчилося багато чого. Є й протоколи лікування, є дієві препарати, є розуміння того, як і коли світ побачить вакцини. Україна також пройшла великий шлях від майже повністю розвалених медичної та лабораторної систем до здатності справлятися, коли в нас і 10 тисяч заражень щодоби, і робити вже по 50 тисяч тестів щодоби. Рік тому такого потенціалу не було й близько. Ми працюємо. Хоча декому подобається самих себе принижувати. Вони це робили протягом п’яти років. Продовжують принижувати свою країну, відмовляти їй у силі й хисті сьогодні".

"Так чи інакше, вже до кінця року зможемо ще більше. Бо ми – велика нація, і варто тільки відродити віру в себе, упевненість у своїх силах і йти в цьому світі разом з найкращими. Всім гарного здоров'я. І вдячний кожному, хто бажає мені швидкого одужання. Вірю, коронавірус не витримає теплоти ваших слів ", - резюмував Зеленський.

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Топ коментарі
+29
скотина!.. ты назначил в свой Офис перЗедента предателей, которые сливают инфу в Рашку!
что б ты, **** трипер подхватил от Мендель и кариес от Ермака!!!
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09.11.2020 21:08
+22
А до чого клован до "роботи президента"?
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09.11.2020 21:06
+22
Работа президента предполагает встречи и коммуникации. Я знал, что коронавирус не пройдет мимо меня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8230 Работа президента предполагает встречи и коммуникации. Я знал, что коронавирус не пройдет мимо меня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 878
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09.11.2020 21:26
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После того,как в избрании потерпевшего писюниста,назначили виновньіми лично Порошенко и порохоботов,успокоились и затихарились.
Ну не хочеться же признавать себя,любимого,идиотом!
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09.11.2020 21:53 Відповісти
Ковід всіх зачепить. Не всі зможуть його вивезти. Ховатись треба тільки для того, щоб не потрапити в лаву інфікованих. Кількість ШВЛ обмежена, ще й площ та медиків не вистачить на всіх. Бережи Господь медиків
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09.11.2020 21:39 Відповісти
Робота президента передбачає зустрічі та комунікації. Я знав, що коронавірус не пройде повз мене, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2995
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09.11.2020 21:39 Відповісти
Вот реальная работа этой твари...

Робота президента передбачає зустрічі та комунікації. Я знав, що коронавірус не пройде повз мене, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3538
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09.11.2020 21:39 Відповісти
Подслушал беседу в маршрутке.
сестру жены положили в инфекционную больницу.нужно было бабло,у нее и меня его нет.
короновирус?
да.
вчера выписали через 10 дней.
таблетки пила?
ничего не пила...просто выздоровела...
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09.11.2020 21:46 Відповісти
Любая ахинея, вплоть до "заражения барановирусом", лишь бы бараны согласились на "вакцинацию".
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09.11.2020 21:46 Відповісти
Бідна Україна! ПреЗедент і до короновірусу зірок з неба не хватав, а що ж буде після?
"Выявлено снижение умственных способностей у переболевших короновирусом"
https://www.ukr.net/#news/details/covid19/81428833/
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09.11.2020 21:49 Відповісти
Сподіваюся, що повз Зеленського не пройде не лише КОВІЛ-19, але й суд, в'язниця і голод з безгрошів'ям.
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10.11.2020 08:51 Відповісти
Не удивлен! Он на большинстве фотографий без маски! Видимо,ему на это пофиг.
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09.11.2020 21:52 Відповісти
A это точно он ? Размер носа сильно отличается от оригинала.
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09.11.2020 21:53 Відповісти
клоны сионистов правят по всему миру?
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10.11.2020 00:06 Відповісти
Сионисты к этому не имеют отношения. Глобалисты - это антисионисты.
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10.11.2020 00:07 Відповісти
Аааааа))))))а кретин видно охренел с реакции людей
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09.11.2020 21:55 Відповісти
Интересно когда он сдохнет,то тоже в соцсети заглянет чтобы узнать мнение оппонентов по этому поводу?
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09.11.2020 21:56 Відповісти
Хворий на COVID президент України заражає вірусом цілу прикордонну заставу 07.11.2020 Через 36 годин він здасть позитивний тест. Ось що буває, коли Головнокомандувач ПОРУШУЄ накази - без маски Бажаємо йому швидкого одужання - його ще судити треба буде

Робота президента передбачає зустрічі та комунікації. Я знав, що коронавірус не пройде повз мене, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3873
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09.11.2020 21:56 Відповісти
зная длину вавия ссыкливого. даже с учетом лабутенов на платформе - это ж где у нас застава лилипутов?
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09.11.2020 21:57 Відповісти
163 см.
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09.11.2020 21:59 Відповісти
Літеру ;у; варто замалювати.
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09.11.2020 22:29 Відповісти
Літеру ;у; варто замалювати.- и тогда картинку напечатать ещё раз.
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09.11.2020 23:13 Відповісти
в не эрегированном состоянии.
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09.11.2020 23:00 Відповісти
Спецом підбирали маленьких військових.
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09.11.2020 22:26 Відповісти
Не не...хай долго мучается и вспоминает все свои грехи...
А потом - конечно судить.
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12.11.2020 01:17 Відповісти
ты,*****,уже сляжешь или нет?
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09.11.2020 21:57 Відповісти
Слава богу, що не ВІЛ. В шоу-бізе, це модно...
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09.11.2020 21:58 Відповісти
Держись, Владимир.
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09.11.2020 21:58 Відповісти
Ага. Йому ще за ґратами сидіти.
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09.11.2020 21:59 Відповісти
Почему не тебе?
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09.11.2020 22:05 Відповісти
Паприґай на бутилкє, русня.
https://www.facebook.com/roman.percev
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09.11.2020 22:07 Відповісти
Шибать, блін, то ти узбек!
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09.11.2020 22:08 Відповісти
Дичь какая-то. Ты прыгаешь? Зачем?
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09.11.2020 22:11 Відповісти
Бубачка устал.
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09.11.2020 22:04 Відповісти
Продовжують принижувати свою країну, відмовляти їй у силі й хисті сьогодні".----у нього ще повертається язик це говорити про когось.А про себе не згадує.
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09.11.2020 22:11 Відповісти
одна тільки "шутка" про "сеньйор-Голодомор"...
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09.11.2020 22:20 Відповісти
Жалкое зрелище больного тщеславия и самолюбия.
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09.11.2020 22:15 Відповісти
Давай у коридорчик сіільської лікарні...
Балон з киснем можеш свій взяти...
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09.11.2020 22:16 Відповісти
Нє, його лікувати треба отут:
Робота президента передбачає зустрічі та комунікації. Я знав, що коронавірус не пройде повз мене, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3507
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09.11.2020 22:31 Відповісти
Робота президента передбачає зустрічі та комунікації. Я знав, що коронавірус не пройде повз мене, - Зеленський - Цензор.НЕТ 205
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09.11.2020 22:16 Відповісти
Уделав канешно зеля попередников. Год назад, при Порошенко, мы вообще не делали тестов на ковид, а теперь 50 тыщ. Уел, шо тут скажешь
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09.11.2020 22:17 Відповісти
ха-ха. как порохоботская вата радуется издевается над ковидом у Зе.
еще хуже, чем кацапская вата ему всего наихудшего желает.
фу, свиньи порохоботские.
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09.11.2020 22:28 Відповісти
Ти ґоніш. Кацапи якраз йому здоров1я бажають. Оно вище навіть узбек з Москви відмітився.
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09.11.2020 22:32 Відповісти
БУДУЧИ БЕЗ МАСКИ ВІН КОНТАКТУВАВ З ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ЛЮДЕЙ І НАРАЖАВ ЇХ НА ЗАХВОРЮВАННЯ ПІСЛЯ ЙОГО ОДУЖАННЯ - ПІД СУД ЗА ЦЕЙ ЗЛОЧИН
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09.11.2020 22:40 Відповісти
Несколько месяцев назад Зеленский и его сын уже болели ковидом....Это по - второму разу получается, рецидив?
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09.11.2020 22:41 Відповісти
Болела Елена с ребёнком.
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09.11.2020 23:05 Відповісти
говорите , шо Вас не пронесло?
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09.11.2020 23:51 Відповісти
шось він(ковід) довго до тебе йшов
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09.11.2020 22:55 Відповісти
По словацкому телевидению сегодня сообщили , что ЗЕ заболел короной. Я оттуда и узнала. Сразу видно , что ЗЕ подружился с Чапутовой, иначе бы проигнорировали новость
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09.11.2020 23:06 Відповісти
"зло возвращается обязательно и во сто крат" --к тебе , зеленое чмо, оно и возвращается!
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09.11.2020 23:35 Відповісти
Знал он... вангователь хренов, а шо не справится с должностью не знал.
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09.11.2020 23:49 Відповісти
Совет национальной безопасности США пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому, заразившемуся коронавирусом, здоровья. Соответствующее обращение опубликовано в Twitter-аккаунте госоргана.
«Соединенные Штаты желают президенту Зеленскому скорейшего выздоровления. Наши молитвы с ним и со всем украинским народом», - говорится в сообщении.
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09.11.2020 23:51 Відповісти
Зачем Зеленскому могла сейчас понадобится дезинформация о его заболевании коронавирусом?
Первым делом на ум приходит две возможные версии!
Первая - Зеленский таки решил распустить Раду и провести досрочные выборы (о такой возможности он сам говорил совсем недавно).
С помощью информации о заболевании президент надеется поднять свой падающий рейтинг (народ любит несчастных), а заодно и своей партии.
Вторая - Зеленский хочет использовать свое якобы заболевание коронавирусом как повод самому подать в отставку - мол, не взыщите, старался как мог, но занемог…
А причин, почему именно сейчас Зеленский решил, что пора валить с поста президента, тоже может быть несколько.
Во-первых, до него, наконец, дошло, что он все провалил, а дальше будет только хуже.
Во-вторых, Зеленский не выполнил свое главное предвыборное обещание - прекратить войну на Донбассе. А тут как раз подходит срок, до которого он обещал это сделать…
В-третьих - победа Байдена. Вполне вероятно, что Зеленскому уже поступил «сигнал» от нового президента США, что ему не простят:
В-четвертых, стремительно и неизбежно приближающаяся катастрофа с коронавирусом и коллапсом медицинской системы Украины.
Возможно, сочетание каких-то из этих и других причин.
Однако нельзя, конечно, отвергать и возможность того, что Зеленский просто реально подцепил коронавирус. Ведь ранее уже болела коронавирусом его жена (впрочем, также имеются сомнения в реальности этого)?..(с)
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10.11.2020 00:43 Відповісти
Нам, царям, молоко бесплатно надо давать. Или не молоко?
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10.11.2020 08:35 Відповісти
всё верно написал.
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10.11.2020 10:00 Відповісти
******* криворог, треба було маску носити, тоді б може й не захворів
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10.11.2020 15:43 Відповісти
Не кизди, казлина. На тебе пахать можно.
Сдохнешь - поверим.
А без этого - брехло 100 левела, кусок урода!
И пусть меня забанят - нас рать!!!
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12.11.2020 01:12 Відповісти
Ок...заставила себя прочитать статью до конца...
Больное оно или не больное - еще большой вопрос.
Но бредит уже! Дебил, .лять!!!
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12.11.2020 01:25 Відповісти
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