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Послуги на КПВВ можна отримати, не заходячи на підконтрольну територію, - заступник командувача ООС Бондар

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Послуги на КПВВ можна отримати, не заходячи на підконтрольну територію, - заступник командувача ООС Бондар

Всі послуги, які українська сторона розгорнула на контрольно-пропускних пунктах через лінію розмежування на Донбасі, можна отримати не заходячи на підконтрольну Україні територію.

Про це заявив заступник командувача Операції об’єднаних сил Богдан Бондар, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ті ЦНАПи та послуги, які ми розгорнули практично на КПВВ, вони дозволяють, навіть не заходячи на територію України до кінця, вирішити питання і потім повертатися знову на непідконтрольну територію", – зазначив Бондар.

Нагадаємо, про відкриття нових пунктів пропуску на лінії розмежування 28 жовтня домовилася Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі.

Штаб ООС 10 листопада планує відновити пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування на Донбасі. На території Донецької області через КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське", а на Луганщині – через КПВВ "Станиця Луганська" та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте".

На пунктах пропуску працюватимуть відділення "Ощадбанку", пошти та Центри надання адміністративних послуг.

Пропуск громадян і транспортних засобів відбуватиметься щоденно з 8:00 до 16:00 за київським часом.

Своєю чергою, найманці РФ не планують відкривати пункти пропуску зі свого боку.
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Топ коментарі
+11
т.е. без проверки по базам документов тех кексов которые идут в ЦНАП? зашибись.... щас они быстренько себе нарисуют id карты и биометрику взамен дырявых паспортов.
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09.11.2020 21:34
+10
для многих оттуда проблема - потому как заходя на подконтрольную их пробивают по базам. в том числе и миротворца
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09.11.2020 21:35
+8
На границе с Карабахом Азербайджан 27 лет не открывал никаких кпвв, не оказывал никакие услуги и уж тем более не платил пенсии. Линия соприкосновения войск и всё.
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09.11.2020 21:36
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Шо, паспорта гроші ковбасу сепари можуть отримать прямо в Донецьку?
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09.11.2020 21:27 Відповісти
cамые востребованные услуги не подконтрольных донбобурятов:
- постоять на блокпосту;
- посидеть на лавочке сивухи;
- взорвать банкомат в поисках украинской пенсии;
...........................................................
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09.11.2020 21:29 Відповісти
А какие проблемы зайти на подконтрольную? Кому нужна такая услуга?
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09.11.2020 21:32 Відповісти
для многих оттуда проблема - потому как заходя на подконтрольную их пробивают по базам. в том числе и миротворца
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09.11.2020 21:35 Відповісти
То понятно. Почему штаб ООС преподает єто как пабеду?
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09.11.2020 21:39 Відповісти
потому почему у нас уже 100 дней "устойчивое прекращение огня" и "почти нет боевых потерь" а воины гибнут исключительно получив "не боевые травмы, вне службы, далеко от передовой"
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09.11.2020 21:46 Відповісти
на неподконтрольной я бы им только за щеку насовал.
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10.11.2020 00:20 Відповісти
т.е. без проверки по базам документов тех кексов которые идут в ЦНАП? зашибись.... щас они быстренько себе нарисуют id карты и биометрику взамен дырявых паспортов.
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09.11.2020 21:34 Відповісти
Шо те кравчуки с сивохами еще хорошего наподписывали...
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09.11.2020 21:40 Відповісти
На границе с Карабахом Азербайджан 27 лет не открывал никаких кпвв, не оказывал никакие услуги и уж тем более не платил пенсии. Линия соприкосновения войск и всё.
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09.11.2020 21:36 Відповісти
У нас же стоит задача возврата в Украину сепаров промакшанских. Про земли задача не стоит.
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09.11.2020 21:46 Відповісти
Дозвольте, а якже "закупи" по магазинам і аптекам, ринкам? Це ж основна мета! Ну і троллінг!
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09.11.2020 21:45 Відповісти
Там будуть і магазіни для закупів. Дютифри.
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09.11.2020 21:47 Відповісти
Давно бы так, а то шляются тут всякие...
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09.11.2020 21:51 Відповісти
А нам податки нові.
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09.11.2020 21:55 Відповісти
Кацапи, як переможці, на все хрін кладуть, поки зеленський- кравчук перед терористами на задніх лапках ходять і обслуговують, з усіх сторін, як кіноактриси німецьких фільмів для дорослих.
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09.11.2020 22:06 Відповісти
Там і банкомати є?
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09.11.2020 22:20 Відповісти
Повідомлялося про відділення банків,отже банкомати там є.
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10.11.2020 08:58 Відповісти
А нахрена ?
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09.11.2020 22:29 Відповісти
Бардзо дякуем.
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09.11.2020 22:45 Відповісти
На пунктах пропуска будут работать отделения "Ощадбанка"....

Отлично!!! Теперь даже плотницкий и пушилин смогут без проблем получать пенсии и всякие выплаты... Более идиотского решения трудно придумать...... Зеленая чума страшнее коронавируса!
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09.11.2020 22:49 Відповісти
А казіно будуть відкривати? Ну, щоб було щось подібне до Лос Вегаса.
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10.11.2020 07:14 Відповісти
 
 