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ЦВК офіційно оголосила обраним депутатом по 208-му округу Чернігівщини "слугу народу" Гунька, який переміг лідера РПЛ Ляшка
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Центральна виборча комісія офіційно оголосила обраним народним депутатом Анатолія Гунька від "слуг народу". В окрузі №208 він зміг перемогти лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.
На засіданні 9 листопада Центрвиборчком встановив результати довиборів в окрузі №208 на підставі протоколу окружної виборчої комісії.
"Отже, народним депутатом України обрано Гунька Анатолія Григоровича, 1976 року народження, освіта вища, директор ТОВ "Гільдія права", проживає в місті Бровари Броварського району Київської області, безпартійний, суб'єкт висування - політична партія "Слуга народу"", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар09.11.2020 21:49
+2 Molli
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+2 Ben23
показати весь коментар09.11.2020 23:07
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Ну и название они себе выбрали!
Жаль, что у вас не нашлось нормального хозяйственного мужика и пришлось делать выбор между сортами гамна.
Відповідно до декларацыї за 2019 рік Гунько заробив як ФОП 4,88 млн грн,
ще 243 тис грн отримав від ТОВ "Гільдія Права", а також дивіденди на суму 78 тис грн
а також дивіденди на суму 78 тис грн
від адвокатського об'єднання "Гільдія Права".
Готівкою тримає 500 тис доларів (~142 млн грн на 2020 рік),
120 тис євро (майже 4 млн грн) і 3 млн грн.
У 2016 році журналісти Руху ЧЕСНО з посиланням на ЗМІ зазначали, що Анатолій Гунько є фігурантом однієї із земельних афер на території Броварів.
У 2015 році балотувався від партії "Наш край"
У 2019 році від " Батьківщини"
У2020 році від слуг
Проходимец еще тот