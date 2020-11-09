ЦВК офіційно оголосила обраним депутатом по 208-му округу Чернігівщини "слугу народу" Гунька, який переміг лідера РПЛ Ляшка

Центральна виборча комісія офіційно оголосила обраним народним депутатом Анатолія Гунька від "слуг народу". В окрузі №208 він зміг перемогти лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

На засіданні 9 листопада Центрвиборчком встановив результати довиборів в окрузі №208 на підставі протоколу окружної виборчої комісії.

"Отже, народним депутатом України обрано Гунька Анатолія Григоровича, 1976 року народження, освіта вища, директор ТОВ "Гільдія права", проживає в місті Бровари Броварського району Київської області, безпартійний, суб'єкт висування - політична партія "Слуга народу"", - сказано в повідомленні.

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