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Ляшко (976) ЦВК (1132) Чернігівщина (1311)

ЦВК офіційно оголосила обраним депутатом по 208-му округу Чернігівщини "слугу народу" Гунька, який переміг лідера РПЛ Ляшка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК офіційно оголосила обраним депутатом по 208-му округу Чернігівщини

Центральна виборча комісія офіційно оголосила обраним народним депутатом Анатолія Гунька від "слуг народу". В окрузі №208 він зміг перемогти лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

На засіданні 9 листопада Центрвиборчком встановив результати довиборів в окрузі №208 на підставі протоколу окружної виборчої комісії.

"Отже, народним депутатом України обрано Гунька Анатолія Григоровича, 1976 року народження, освіта вища, директор ТОВ "Гільдія права", проживає в місті Бровари Броварського району Київської області, безпартійний, суб'єкт висування - політична партія "Слуга народу"", - сказано в повідомленні.

Читайте також: "Слугу народу" Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі, судили за захоплення землі в Броварах, - журналіст Руденко
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Топ коментарі
+4
очевидно шо уроды тут смахлевали. Но от че олежка так быстро здулся...
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09.11.2020 21:49
+2
Олеже, поверни корову в село
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09.11.2020 21:44
+2
Бедные избиратели 208-го округа Черниговщины: выбор между бандитом и ахметовской куклой
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09.11.2020 23:07
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Патия "Ляшка".
Ну и название они себе выбрали!
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09.11.2020 21:43 Відповісти
Олеже, поверни корову в село
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09.11.2020 21:44 Відповісти
Тут Олежка посмоктав неиллюзорно ЦИК официально объявил избранным депутатом по 208-му округу Черниговщины "слугу народа" Гунько, который победил лидера РПЛ Ляшко - Цензор.НЕТ 6888
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09.11.2020 21:45 Відповісти
очевидно шо уроды тут смахлевали. Но от че олежка так быстро здулся...
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09.11.2020 21:49 Відповісти
Скотиняки! ЦИК официально объявил избранным депутатом по 208-му округу Черниговщины "слугу народа" Гунько, который победил лидера РПЛ Ляшко - Цензор.НЕТ 468
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09.11.2020 22:15 Відповісти
******* не место в ВР! И в облсовете им не место! В Запорожье избавились от радикалов, не куй им в советах делать.
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09.11.2020 22:21 Відповісти
Буряк как был мером, так и остался. От каких радикалов избавились то?
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10.11.2020 00:06 Відповісти
Ляшка питомцы, от РПЛ не прошёл ни один кандидат.
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10.11.2020 11:42 Відповісти
Хоть такая радость удача от выборов. Так же достал дятел граблями, курями, вилами, свиньями, коровами скотиняками, землю жрал с червяками! И ни один психиатр вслух не выступил.
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09.11.2020 22:53 Відповісти
А сколько лет Ляшко по этому округу был депутатом ?
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09.11.2020 23:01 Відповісти
Бедные избиратели 208-го округа Черниговщины: выбор между бандитом и ахметовской куклой
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09.11.2020 23:07 Відповісти
Глядя на результаты ЦИК по Украине, понимаешь, почему победили в основном беспартийные самовыдвиженцы.
Жаль, что у вас не нашлось нормального хозяйственного мужика и пришлось делать выбор между сортами гамна.
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10.11.2020 00:02 Відповісти
Ну и физия у этого Гунька. Ляжко по сравнению с ним красавец.

Відповідно до декларацыї за 2019 рік Гунько заробив як ФОП 4,88 млн грн,
 ще 243 тис грн отримав від ТОВ "Гільдія Права", а також дивіденди на суму 78 тис грн
а також дивіденди на суму 78 тис грн
від адвокатського об'єднання "Гільдія Права".

Готівкою тримає 500 тис доларів (~142 млн грн на 2020 рік),
120 тис євро (майже 4 млн грн) і 3 млн грн.
У 2016 році журналісти Руху ЧЕСНО з посиланням на ЗМІ зазначали, що Анатолій Гунько є фігурантом однієї із земельних афер на території Броварів.

У 2015 році балотувався від партії "Наш край"
У 2019 році від " Батьківщини"
У2020 році від слуг
Проходимец еще тот
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10.11.2020 00:14 Відповісти
 
 