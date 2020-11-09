З боку Китаю і Росії спостерігається посилення антизахідного наративу, - заступник помічника секретаря НАТО Ромеро

Боротьба з коронавірусом посилюється масою дезінформації, яка в основному йде з Китаю і Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Львівському форумі з безпеки сказала Кармен Ромеро, заступниця помічника генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії.

За її словами, коронавірус посилив і без того складну ситуацію в плані безпеки. При цьому за останні 7 років виклики для безпеки у світі стали більш суттєвими.

НАТО надає підтримку цивільним зусиллям у боротьбі з коронавірусом.

"НАТО підтримує партнерів і країни-члени шляхом надання гуманітарної допомоги та будівництва лікарень. Ще влітку ми почали готуватися до другої хвилі. Є оперативний план. Засновано фонд для оснащення медичним забезпеченням - він вже допомагає в тому, щоб надати необхідну допомогу в потрібний час. Наприклад, у нас є можливість надавати вентилятори Угорщині.

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На початку листопада Албанія, Чорногорія, Північна Македонія отримали вентилятори з трастового фонду НАТО. Певна допомога передбачається іншим країнам, зокрема Молдові й Тунісу. Наступна допомога передбачається для Боснії і Герцеговини, Іраку й України. Ця криза показала, що наші нації сильні і можуть разом дати відсіч.

Коронавірус також нагадав про те, що нам завжди потрібно бути готовими до несподіваного, тому ми постійно маємо адаптуватися. Тому Генеральний секретар НАТО заснував місію НАТО-2030. Це рефлексійний процес, у рамках якого Генеральний секретар хоче посилити наш і без того сильний Альянс. НАТО-2030 буде присвячено тому, як ми будемо адаптуватися до нового формату і залишатися сильними перед викликами нового десятиліття. НАТО має бути мілітарно сильним, але також глобально бути сильнішим. Військова частина не може бути ефективною без сильного суспільства, - зазначила вона.

Ромеро повідомила, що 22 жовтня НАТО отримав звіт про стан критичної інфраструктури його країн-членів - зокрема аеропортів, портів, ланцюжки поставок, комунікаційних мереж.

"Дуже небезпечно, коли критична інфраструктура перебуває в чужих руках. Україна добре про це знає. Потрібно посилювати свою життєстійкість. Жодна організація не може впоратися з цим самостійно. Тому НАТО посилило співпрацю c ЄС, ООН і Великою сімкою. Зокрема, у сфері протистояння дезінформації.

Також є інші небезпечні тренди - зростання антизахідного наративу з боку Китаю і Росії. Наприклад, про те, що західне суспільство нібито несе відповідальність за вірус, і що авторитарні режими нібито краще гарантують безпеку, ніж демократії. Така дезінформація дуже небезпечна і націлена на світовий порядок безпеки. Ми повинні солідарно захищати наші цінності. НАТО і надалі боротиметься з такими наративами. Ключем до дезінформації є вільна преса", - підсумувала Кармен Ромеро.