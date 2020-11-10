Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні у жовтні зросла на 80%, - спікер НСЗУ Гудзь
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У жовтні кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 зросла на 80%, порівняно з вереснем.
Про це в ефірі Громадського радіо повідомила керівниця пресслужби Національної служби здоров'я України Лілія Гудзь, передає Цензор.НЕТ.
"Упродовж жовтня виявили понад 180 тисяч нових випадків захворювання - це вдвічі більше, ніж у вересні, і кількість пацієнтів, госпіталізованих із коронавірусом, у жовтні порівняно з вереснем зросла майже на 80%. У жовтні госпіталізували 21 082 особи і ще понад 6 тисяч продовжили лікування, яке розпочали у вересні", - говорить Гудзь.
За її словами, у НСЗУ є дані про кількість людей, яких підключали до джерел кисню - 55%: 9,5 тисячі осіб пройшли лікування в інтенсивній терапії, а 4 тисячі були підключені до апаратів ШВЛ.
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