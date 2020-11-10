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Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні у жовтні зросла на 80%, - спікер НСЗУ Гудзь

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні у жовтні зросла на 80%, - спікер НСЗУ Гудзь

У жовтні кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 зросла на 80%, порівняно з вереснем.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомила керівниця пресслужби Національної служби здоров'я України Лілія Гудзь, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж жовтня виявили понад 180 тисяч нових випадків захворювання - це вдвічі більше, ніж у вересні, і кількість пацієнтів, госпіталізованих із коронавірусом, у жовтні порівняно з вереснем зросла майже на 80%. У жовтні госпіталізували 21 082 особи і ще понад 6 тисяч продовжили лікування, яке розпочали у вересні", - говорить Гудзь.

За її словами, у НСЗУ є дані про кількість людей, яких підключали до джерел кисню - 55%: 9,5 тисячі осіб пройшли лікування в інтенсивній терапії, а 4 тисячі були підключені до апаратів ШВЛ.

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Это ещё очень далеко до пика....Господи дай здоровья и сил врачам бьющимся с этой заразой..
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09.11.2020 22:22 Відповісти
Як прийде зима то повірять навіть ті хто дотепер говорить що пандемії нема. Ой відчуваю ця зима буде дуже страшна...
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09.11.2020 22:27 Відповісти
страшнее чем в 41
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10.11.2020 00:12 Відповісти
возросло?
отчитайтесь к кому скорая не приехала
кому отказали и по какой причине
сколько ковидников лечатся дома и вылечатся ли?
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09.11.2020 23:15 Відповісти
Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні в жовтні зросла на 80%, - спікер НСЗУ Гудзь - Цензор.НЕТ 2933
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10.11.2020 00:10 Відповісти
 
 