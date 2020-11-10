Суд заарештував двох шахраїв, один із яких священник, які "продавали посади" в Нацполіції на Рівненщині, - прокуратура
Новини Цензор.НЕТ Події
Суд Рівного обрав запобіжний захід двом підозрюваним, які "торгували" посадами в Національній поліції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.
"Обрано запобіжний захід майору поліції і священнику, яких підозрюють у шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах групою осіб (ч.4 ст.190 КК України). За рішенням суду впродовж 60 діб, до 6 січня 2021 підозрювані проведуть під вартою. Крім того, суд відсторонив поліцейського від займаної посади", - сказано в повідомленні.
Обох чоловіків затримали 6 листопада 2020 під час одержання 25000 доларів США "авансу" від співробітника Управління патрульної поліції Рівне, за призначення його на посаду керівника одного з міжрайвідділу поліції області. Загалом цю посаду "ділки" оцінили в 100 000 доларів США.
Досудове розслідування проводять слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
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Слуга закона и духовный отец, фуле, даже и сказать что-то тяжело
Кардинал и галантерейщикПоп и полицай - это сила!
сатана тоже имеет вид ангела света
2Кор.11:14
Мошенничество, это когда продают то, чего нет!
А здесь продажа реальных должностей.