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шахрайство (671) Нацполіція (13920) Рівне (388)

Суд заарештував двох шахраїв, один із яких священник, які "продавали посади" в Нацполіції на Рівненщині, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Суд заарештував двох шахраїв, один із яких священник, які

Суд Рівного обрав запобіжний захід двом підозрюваним, які "торгували" посадами в Національній поліції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

"Обрано запобіжний захід майору поліції і священнику, яких підозрюють у шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах групою осіб (ч.4 ст.190 КК України). За рішенням суду впродовж 60 діб, до 6 січня 2021 підозрювані проведуть під вартою. Крім того, суд відсторонив поліцейського від займаної посади", - сказано в повідомленні.

Обох чоловіків затримали 6 листопада 2020 під час одержання 25000 доларів США "авансу" від співробітника Управління патрульної поліції Рівне, за призначення його на посаду керівника одного з міжрайвідділу поліції області. Загалом цю посаду "ділки" оцінили в 100 000 доларів США.

Досудове розслідування проводять слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

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Топ коментарі
+2
Ниче так сюжетец...
Слуга закона и духовный отец, фуле, даже и сказать что-то тяжело
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09.11.2020 22:23
+2
ага..Поп на святое замахнулся кадылом -на должности! Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9532
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09.11.2020 22:32
+1
Правильно,должности должны продавать только ментовское начальство. Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 10000
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09.11.2020 22:25
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неожиданный такой, опиум для народа
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09.11.2020 22:23 Відповісти
Ниче так сюжетец...
Слуга закона и духовный отец, фуле, даже и сказать что-то тяжело
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09.11.2020 22:23 Відповісти
Нуууу...ничто мирское ему было не чуждо...😁
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09.11.2020 22:25 Відповісти
а что с тем попом который стволы ремонтировал и продавал? Біла инфа на Цензоре.И с попом РПЦ наркодилером в Запорожье которого с поличным взяли чета заглохло дело... Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6415
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09.11.2020 22:30 Відповісти
Нуууу, наверное раскаялись...и сказали шо больше так не будут!
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09.11.2020 23:08 Відповісти
интересно, сколько мусоров принесли деньги за назначение на должность , именно те , о которых в этой статье умалчивается , то есть "незасветившихся" , но которые деньги несли Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7916 Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1319
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09.11.2020 22:24 Відповісти
Кардинал и галантерейщик Поп и полицай - это сила! Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7224
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09.11.2020 22:25 Відповісти
Правильно,должности должны продавать только ментовское начальство. Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 10000
показати весь коментар
09.11.2020 22:25 Відповісти
ага..Поп на святое замахнулся кадылом -на должности! Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9532
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09.11.2020 22:32 Відповісти
...що,знову....? Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8683
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09.11.2020 22:33 Відповісти
Попа не перло от духовных ценностей. Затотелось материальных. Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5449 а может у него приход из одних полицаев был? На них сильно не наживешся....сразу статью за вымогательство денег и шахрайство пришьют. Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2330
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09.11.2020 22:36 Відповісти
Поп полез не в свою парафию. Торговал бы приходами. с попадьей - горя бы на ламборджини не знали.
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09.11.2020 22:41 Відповісти
Не священник, а батюшка московського пархату!
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09.11.2020 22:45 Відповісти
попу проще. он скажет шо у него был "приход", который ему сильно пошёл и он решил денёг добыть на вечный кайф ))
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09.11.2020 23:02 Відповісти
между попами и верующими христианами две большие разницы, прошу не путать
сатана тоже имеет вид ангела света
2Кор.11:14
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10.11.2020 01:08 Відповісти
Судья совсем тупой?
Мошенничество, это когда продают то, чего нет!
А здесь продажа реальных должностей.
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10.11.2020 11:45 Відповісти
 
 