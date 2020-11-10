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консульство (266) Крим (12755) Нікарагуа (14)

Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті

"Консульська установа Нікарагуа" має стати "першим закордонним представництвом" в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Зазначається, що 9 листопада надзвичайний і повноважний посол Республіки Нікарагуа в РФ Альба Асусена Торрес прибула в окупований Крим "і візьме участь у відкритті першої після 2014 року консульської установи іноземної держави на території півострова".

"Установа" відкриється в Сімферополі.

"Нікарагуа визнала півострів частиною Росії в 2014 році. Почесним консулом країни на півострові став Олег Белавенцев, який шість років тому був повпредом президента РФ у новому російському регіоні. За призначення консула в Криму Україна ініціювала застосування "жорстких секторальних санкцій" проти Нікарагуа", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в серпні 2020 року Україна відправила ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.

"У 2019 Святошинський районний суд міста Києва засудив Белавенцева на 13 років за посягання на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України. Белавенцев був одним із активних учасників спроби анексії Криму, і тому призначення його на посаду почесного консула є особливо кричущим і нахабним кроком", - пояснив тоді глава МЗС Дмитро Кулеба.

Пізніше Кабмін запропонував РНБО ввести секторальні санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.
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Топ коментарі
+18
ще чекають з Гондураса
дыпломата - папуаса ! Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 5943
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09.11.2020 23:18
+16
шоб вы просто понимали о чем речь идет:
поймали жабу в джунглях, назначили послом, езжай говорят за 200 баксов в Крым, торгуй ипалом!.. ну, и вот всё что вышло..
Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 2109
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09.11.2020 23:19
+11
продолжение путешествий Жабы:
Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 5668 Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 545
показати весь коментар
09.11.2020 23:23
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ще чекають з Гондураса
дыпломата - папуаса ! Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 5943
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09.11.2020 23:18 Відповісти
Ни кара - ни гуа...
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09.11.2020 23:27 Відповісти
А ещё из Эритреи
Дипломата потупее)
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09.11.2020 23:28 Відповісти
За вами молодыми хер поспеешь! Украли тему Гондураса! А как бы здорово бы было если по перваку оттуда примчали! Та кликуху мы бы приклеили на века. Когда то Лолита что кобыла, пела песню *..Гондурас, Гондурас--где же твой рабочий класс?*.
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09.11.2020 23:34 Відповісти
Государство в Центральной Америке, между Коста-Рикой и Гондурасом

Никарагуа - страна в основном с аграрной экономикой, одна из беднейших в Западном полушарии (беднее неё в Центральной Америке только Гондурас и Гаити)
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09.11.2020 23:52 Відповісти
Спасибо за инфу. Пришлось там побывать. Правда по быстрому. В смысле проходя Панамский канал во время круизных кругосветок на пас-лайнерах ЧМП. Давно было дело. С 1975 по 1983гг.
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10.11.2020 00:01 Відповісти
Представитель еще одной редкой страны которая согласилась испытывать вакцину "Спутник" рашен производства от ковида на собственном населении. Еще Мадуро _ Венесуэла, Лукашенко _ Беларусь и Орбан - Венгрия. Сандинисты революцИонеры блин клинтон...етить колотить..
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09.11.2020 23:19 Відповісти
От просто интересно - а на фейхоа Ни кара - ни гуа представительство в Крыму?
Ну нифига не могу сообразить, где там гендель?
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09.11.2020 23:28 Відповісти
А "понти" кацапські до уваги н береш?...
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09.11.2020 23:36 Відповісти
Это и ежику понятно
Но кара то не думает, что будет когда раха уже очень скоро быдет неплатежеспособной?
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09.11.2020 23:43 Відповісти
підуть лизать жопу китайцям...
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09.11.2020 23:48 Відповісти
Синантропы не так чуствительны к подобным знаком внимания
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09.11.2020 23:50 Відповісти
"На безрыбье и раком станешь...".
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10.11.2020 05:48 Відповісти
Микро островное государство Науру в заброшенном уголке Тихого океана с численностью туземцев 10 тысяч человек включая вождя и его гарем, и площадью 20 Км2 вместе с верхушками пальм ПРИЗНАЛИ независимость Юж. Осетии.. А тут цельная Революционная Ни- Ка- Ра- Гуа.. Чисто за бабло решаются вопросы.. пообещала Раша десяток миллионов баксов на пенсионную выплату пламенному революционеру Ортеге, как ни как 18 лет президентствует, долгожитель однако ...Вот они и подшустрили..
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09.11.2020 23:43 Відповісти
А как башлять будет? Долги спишет?
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09.11.2020 23:47 Відповісти
А "десять негритят пошли купаться в море"- это ж классика!
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09.11.2020 23:55 Відповісти
Посол Никарагуа в РФ Торрес буде плавати топлес в Чорному морі останній раз. Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 9037
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09.11.2020 23:19 Відповісти
шоб вы просто понимали о чем речь идет:
поймали жабу в джунглях, назначили послом, езжай говорят за 200 баксов в Крым, торгуй ипалом!.. ну, и вот всё что вышло..
Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 2109
показати весь коментар
09.11.2020 23:19 Відповісти
продолжение путешествий Жабы:
Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 5668 Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 545
показати весь коментар
09.11.2020 23:23 Відповісти
Крымчане, бед с водой вам мало!
Теперь вам вот эту тёху в признание! Смачного!
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09.11.2020 23:38 Відповісти
Даже не верится. Жаба чистой воды. А на первом фото плащик совковый, но не разберу куда застёгивать---вроде по мужской стороне---направо. Но погончики нравятся. Был такой у меня лет 38 назад.
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09.11.2020 23:39 Відповісти
Дык, нормально. У них сейчас игра "Ну, погоди" в моде!
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09.11.2020 23:47 Відповісти
Це у неї Burberry, такого у вас точно не було. Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва" - Цензор.НЕТ 9424
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10.11.2020 00:06 Відповісти
Иренка---я конечно дико извиняюсь---вся жизнь на хуторах прошла. А там где на английском слово ---это что? Если часть слова звучит как *берри* то возможно ягода там какая. Теряюсь я на старости.
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10.11.2020 00:14 Відповісти
Та знаєте ви все, не придурюйтесь. На всяк випадок: Burberry- це англійський бренд, який виробляє самі козирні в світі тренчі і не тільки.
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10.11.2020 00:19 Відповісти
Ну спасибо. Хотя ответа то и не было. Знаю то много---но не всё. Короче та тётка по всяким там *Вулвортам, Коллесам, и С/А не ходит. По богатому посещает.
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10.11.2020 00:26 Відповісти
Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва" - Цензор.НЕТ 5136
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10.11.2020 07:26 Відповісти
Це що за інфекційне корито часів срср. Звідки це створіня взагалі взялося? Я в таке срав, коли хворів на боткіна... Це ж просо унітаз часів срср без ручки і води, повний говна та газет "Правда", якою сраку підтирали, та приклеювали на стіни під обої як основу... Як основа для жопи була ніяка, її приходилося терти ретельно, щоб жопу не порвало і швидко застосовувати, щоб жопу не покрасило... Ну дивиться: волосня здибилась від дустового мила як за часів сррс, брови такі, як у старої лошиці шерсть на жопі, очі в різні боки - як двері в загальному туалеті М/Ж в гідропарку(за часів срср)... носяка - звичайна параша, станвовлена сантехніками срср (догори ногами). Ну і ротяка це просто вид заду - звичайна клоака. Саме обличчя - як хто ****** дошкою. А так взагалі нічого получилося - звичайне нихуягуа, чи як там у них...
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10.11.2020 00:01 Відповісти
представляешь, как им тяжело в Никарагуа с ней.... и они её отправили в Крымские ипиня..
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10.11.2020 00:08 Відповісти
Игорь---я зачитался вашим шедевром. Браво!
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10.11.2020 00:17 Відповісти
Да уж, я наверное всех соседей ржачем разбудил
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10.11.2020 00:19 Відповісти
Реальна жаба ага. Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва" - Цензор.НЕТ 3632
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10.11.2020 00:04 Відповісти
Нормас. Соответсвует геополитическому положению амперии и росту апмератора.
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09.11.2020 23:21 Відповісти
Знамінательна дата! Посол ще однієї дружньої кацапам республіки зліз з пальми і привітав колег.
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09.11.2020 23:22 Відповісти
Деж воно злізло? Його ******* кокосом по ****(див.фото), струс черепа... а так як мозку у ньому немає - бігом полізло відкривати посольства в рф... А де їм ще відкривати? У нас є ще гідропарк з приміщенням МЖ... можемо дати в оренду... Наплив громадян буде кожен день... і візи не треба видавати...
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10.11.2020 00:20 Відповісти
Классно пишешь! Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва" - Цензор.НЕТ 6934
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10.11.2020 04:24 Відповісти
банановая республика . солидно Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 2733
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09.11.2020 23:22 Відповісти
Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 50
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09.11.2020 23:26 Відповісти
"Посол Никарагуа в РФ топлес прибыла..."
Покажется-же такое....
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09.11.2020 23:31 Відповісти
Ну це *** ти вже загнув... Краще вже ***** топлес чи того, що по роялю тооплесом... всеж краще буде...
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10.11.2020 00:23 Відповісти
BLM)
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09.11.2020 23:34 Відповісти
Крымчане теперь смогут ездить в Никарагуа, а те - в Крым.
Паровоз уже греется!
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09.11.2020 23:35 Відповісти
Как приятно, когда к тебе приезжает "крайняя жопа мира" Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 7758
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09.11.2020 23:35 Відповісти
как везёт крысманам-
квас течёт из кранов ! Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 194 Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 8276
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09.11.2020 23:35 Відповісти
ЭТО ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ АГРЕССИЮ РОССИИ ПРОТИВ ВСЕГО МИРА !!!
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09.11.2020 23:36 Відповісти
Макаки приехали к макакам.
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09.11.2020 23:38 Відповісти
Выгнать из консульство с Киевах нафих!!!
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09.11.2020 23:43 Відповісти
а шо це створіння є у нас в Україні? де?
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10.11.2020 00:06 Відповісти
Цієї херні немає в Україні... воно тільки в московії... Ну і нехай ********** сидить в московії поки ми туди не прийдем, ну а потім розберемося з цією свинею...
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10.11.2020 00:12 Відповісти
вон еще вскоре тринидад и тобаго свои консульства в крыму откроют, и всьо! шах и мат, кастрюли!
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10.11.2020 00:11 Відповісти
Бабы звали в Гондурас...
но в Крыму ж из кранов - квас!
Взял билет на Гватемалу-
Мама дала по хлебалу!..
Я в Крыму не постарею -
Ночью- смоюсь в Эритрею!
Я в россии не умру -
Пусть замучают... в Перу!
Ох, напьюсь в конце недели
на пляжу... в Венесуэле ! Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва" - Цензор.НЕТ 7660
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10.11.2020 00:21 Відповісти
Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва" - Цензор.НЕТ 875
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10.11.2020 00:30 Відповісти
Все це ******** не прощу,
І порядок наведу.
Гондурас, рф, зимвабве,
Це єдине - повноправне,
Братство споріднених нарід!
Що зійшлися для уборки унітазів у європі..
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10.11.2020 00:41 Відповісти
И шо там за топлесс?
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10.11.2020 00:46 Відповісти
Ну а консульства свої відкривають у в собі...
У таких же дегенератів як рф і іже з ним,
Щоб наріду передати смакоту всій цій херні.

Да здравствует нерушимое братство и дружба единых народов РФ, Гондураса, Зимбвабве, Венесуэлы и Никарагуа, как следствие полового и умственного слияния ВСЕХ частей нерушимых культурных и политических уз этих великих народов.(из речи ***** на 1 съезде ГондоРосийскойВенесуелоНикорагуаЗимбавийской единой Всемирной партии в Манагуе).
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10.11.2020 01:01 Відповісти
Никарагуа будет поставлять в Крым воду по подводноному водопроводу.
Стройка века.
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10.11.2020 03:44 Відповісти
Это уёжище вообще понимает, что студенты КПИ из Никарагуа могут вернуться на родину в мешках и не полностью?
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10.11.2020 06:32 Відповісти
Это какой то позор дипломатический прорыв
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10.11.2020 09:07 Відповісти
Ще з часів совка я не любив цю напівкомуняцьку Нікараґуа. Виявляється, що не даремно.
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10.11.2020 09:49 Відповісти
 
 