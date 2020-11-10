Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Консульська установа Нікарагуа" має стати "першим закордонним представництвом" в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Зазначається, що 9 листопада надзвичайний і повноважний посол Республіки Нікарагуа в РФ Альба Асусена Торрес прибула в окупований Крим "і візьме участь у відкритті першої після 2014 року консульської установи іноземної держави на території півострова".
"Установа" відкриється в Сімферополі.
"Нікарагуа визнала півострів частиною Росії в 2014 році. Почесним консулом країни на півострові став Олег Белавенцев, який шість років тому був повпредом президента РФ у новому російському регіоні. За призначення консула в Криму Україна ініціювала застосування "жорстких секторальних санкцій" проти Нікарагуа", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в серпні 2020 року Україна відправила ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.
"У 2019 Святошинський районний суд міста Києва засудив Белавенцева на 13 років за посягання на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України. Белавенцев був одним із активних учасників спроби анексії Криму, і тому призначення його на посаду почесного консула є особливо кричущим і нахабним кроком", - пояснив тоді глава МЗС Дмитро Кулеба.
Пізніше Кабмін запропонував РНБО ввести секторальні санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.
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дыпломата - папуаса !
Дипломата потупее)
Никарагуа - страна в основном с аграрной экономикой, одна из беднейших в Западном полушарии (беднее неё в Центральной Америке только Гондурас и Гаити)
Ну нифига не могу сообразить, где там гендель?
Но кара то не думает, что будет когда раха уже очень скоро быдет неплатежеспособной?
поймали жабу в джунглях, назначили послом, езжай говорят за 200 баксов в Крым, торгуй ипалом!.. ну, и вот всё что вышло..
Теперь вам вот эту тёху в признание! Смачного!
Покажется-же такое....
Паровоз уже греется!
квас течёт из кранов !
но в Крыму ж из кранов - квас!
Взял билет на Гватемалу-
Мама дала по хлебалу!..
Я в Крыму не постарею -
Ночью- смоюсь в Эритрею!
Я в россии не умру -
Пусть замучают... в Перу!
Ох, напьюсь в конце недели
на пляжу... в Венесуэле !
І порядок наведу.
Гондурас, рф, зимвабве,
Це єдине - повноправне,
Братство споріднених нарід!
Що зійшлися для уборки унітазів у європі..
У таких же дегенератів як рф і іже з ним,
Щоб наріду передати смакоту всій цій херні.
Да здравствует нерушимое братство и дружба единых народов РФ, Гондураса, Зимбвабве, Венесуэлы и Никарагуа, как следствие полового и умственного слияния ВСЕХ частей нерушимых культурных и политических уз этих великих народов.(из речи ***** на 1 съезде ГондоРосийскойВенесуелоНикорагуаЗимбавийской единой Всемирной партии в Манагуе).
Стройка века.
позордипломатический прорыв