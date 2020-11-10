Вірменія підписала капітуляцію: Алієв, Пашинян і Путін зробили заяву про припинення вогню в Карабасі

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії та Азербайджану заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі о 01:00 10 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання armeniasputnik

"Я ухвалив важке, надзвичайно важке рішення для себе і для всіх нас. Я підписав заяву з президентами Росії та Азербайджану про припинення Карабаської війни о 01:00. Текст вже опублікованої заяви невимовно болісний для мене особисто і для нашого народу", - пише він у своєму Facebook.

Прем'єр зазначив, що ухвалив це рішення в результаті глибокого аналізу військової ситуації та оцінки людей, які найкраще її знають. Також з огляду на переконання, що це найкраще можливе вирішення ситуації, що склалася. Про все це він обіцяє детально розповісти найближчими днями.

"Це не перемога, та й поразки не буде, поки ви не визнаєте себе переможеним. Ми ніколи не визнаємо себе переможеними, і це має стати початком нашої ери національного єднання і відродження", - зазначає він.

За його словами, зараз потрібно проаналізувати роки незалежності, щоб планувати своє майбутнє і не повторювати помилок минулого.

"Я схиляю коліна перед усіма нашими мучениками. Я схиляюся перед усіма нашими солдатами, офіцерами, генералами, добровольцями, які захищали і захищають Батьківщину своїм життям. Вони самовіддано врятували вірмен Арцаха. Ми боролися до кінця. І ми переможемо. Арцах тримається", - пише він.

Подаємо повний текст Заяви в перекладі українською мовою:

"Ми, Президент Азербайджанської Республіки І.Г.Алієв, Прем'єр-міністр Республіки Вірменія Н.В.Пашинян і Президент Російської Федерації В. В. Путін, заявили про таке:

1.Оголошується повне припинення вогню і всіх військових дій у зоні Нагірнокарабаського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 листопада 2020 року. Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія, далі іменовані Сторонами, зупиняються на займаних ними позиціях.

2. Агдамський район і території, утримувані Вірменською Стороною в Газахськом районі Азербайджанської Республіки, повертаються Азербайджанській Стороні до 20 листопада 2020 року.

3. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

4. Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна зі Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити використання зазначеного розташування.

5. З метою підвищення ефективності контролю за виконанням Сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр з контролю за припиненням вогню.

6. Республіка Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарський район, а до 1 грудня 2020 року - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км), який забезпечуватиме зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме м.Шушу.

За згодою Сторін у найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху Лачинським коридором, що забезпечує зв'язок між Степанакертом і Вірменією, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту.

Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху Лачинським коридором громадян, транспортним засобам і вантажам в обох напрямках.

7. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.

8. Проводиться обмін військовополоненими та іншими утримуваними особами й тілами загиблих.

9. Розблоковуються всі економічні і транспортні зв'язки в регіоні. Республіка Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджанської Республіки і Нахічеванською Автономною Республікою з метою організації безперешкодного руху громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи Прикордонної служби ФСБ Росії.

За згодою Сторін буде забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, що зв'язують Нахічеванську Автономну Республіку із західними районами Азербайджану".

Прессекретарка міністра оборони Вірменії Шушан Степанян трохи раніше повідомила, що на всіх основних напрямках лінії фронту в Нагірному Карабасі азербайджанські ЗС завдають ракетно-артилерійських ударів, масово використовують безпілотники, обстрілюючи мирні населені пункти, цивільну інфраструктуру і навіть цивільні автомобілі. "Ворог використовує артилерію по всій лінії фронту, готуючись завдати удару в напрямку Мартуні-Красний Базар", - йдеться в повідомленні. Зазначалося, що підрозділи Армії оборони НКР контролюють оперативно-тактичну обстановку, вживаючи відповідні заходи для контролю подальшого розвитку обстановки.