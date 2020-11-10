Українському воїну-добровольцю Юрію Ульшину (позивний Грек) потрібно допомогти зібрати кошти на лікування
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Українському воїну-добровольцю Юрію Ульшину необхідна фінансова підтримка для проходження лікування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сам військовослужбовець написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Нещодавно на одній із позицій, під час роботи, стало трішки погано... Ледве добрався до найближчого медика... Каже: тиск, полопали капіляри на очах, в ушах гудить...дав укола, попустило трішки, але на другий день краще не стало..
Звернувся в шпиталь, предінсультний стан, недоспав, недоїв, нерви, адреналін...
Одним словом лікують як можуть, добровольця-бомжа героя, та на все треба кошти, а їх немає))...
Якщо можна, підкиньте трішки "на пропітаніє" дасть Бог, будемо живі, відпрацюю!
Отака фі#ня малята))
Приват: 4149 6293 8663 5999
Разом до перемоги!!!"
Будь ласка, зачекайте...
Щось із карткою отримувача.
Відповідь мого банку:
"З боку Вашої карти все добре, платіж відхиляє банк отримувача, можливо якісь труднощі на стороні карти отримувача".
Адмін, якщо можна, уточніть реквізити карти.
Цікаво, що у інших, хто плюсував, проблем не виникло.