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Українському воїну-добровольцю Юрію Ульшину (позивний Грек) потрібно допомогти зібрати кошти на лікування

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українському воїну-добровольцю Юрію Ульшину необхідна фінансова підтримка для проходження лікування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам військовослужбовець написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Нещодавно на одній із позицій, під час роботи, стало трішки погано... Ледве добрався до найближчого медика... Каже: тиск, полопали капіляри на очах, в ушах гудить...дав укола, попустило трішки, але на другий день краще не стало..

Звернувся в шпиталь, предінсультний стан, недоспав, недоїв, нерви, адреналін...

Одним словом лікують як можуть, добровольця-бомжа героя, та на все треба кошти, а їх немає))...

Якщо можна, підкиньте трішки "на пропітаніє" дасть Бог, будемо живі, відпрацюю!

Отака фі#ня малята))

Приват: 4149 6293 8663 5999

Разом до перемоги!!!"

Українському воїну-добровольцю Юрію Ульшину (позивний Грек) потрібно допомогти зібрати кошти на лікування 01
Українському воїну-добровольцю Юрію Ульшину (позивний Грек) потрібно допомогти зібрати кошти на лікування 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
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10.11.2020 01:51
+10
Тримайся хлопче!
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10.11.2020 05:29
+9
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10.11.2020 02:24
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10.11.2020 01:51 Відповісти
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10.11.2020 02:24 Відповісти
Тримайся хлопче!
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10.11.2020 05:29 Відповісти
У нас совсем уже охреневшее командование?! На лечение действующих бойцов собираем деньги?
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10.11.2020 08:27 Відповісти
Если будут лечить и реабилитировать за бюджетный счет наших защитников, в асфальт нечего будет закатывать.
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10.11.2020 09:29 Відповісти
За які тоді наше чудо зелене від корони лікувати
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10.11.2020 17:37 Відповісти
За це зе!лене чудо я меньш за все переймаюсь, він доларовий мільйонер, у крайньому випадку за свої полікується. А от воїну-добровольцю я перекинула трохи грошенят. Як кажуть, з миру по нитці...
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10.11.2020 21:51 Відповісти
+ Одужуй, герою. З Богом.
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10.11.2020 09:32 Відповісти
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10.11.2020 10:57 Відповісти
Вчора гроші повернулись.
Щось із карткою отримувача.
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11.11.2020 09:45 Відповісти
Надсилав повторно.
Відповідь мого банку:
"З боку Вашої карти все добре, платіж відхиляє банк отримувача, можливо якісь труднощі на стороні карти отримувача".

Адмін, якщо можна, уточніть реквізити карти.

Цікаво, що у інших, хто плюсував, проблем не виникло.
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11.11.2020 14:53 Відповісти
перевел
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10.11.2020 11:26 Відповісти
У нас есть прекрасная семейная медицина и НСЗУ которая гарантирует лечение гипертонической болезни бесплатно))))
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10.11.2020 12:00 Відповісти
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10.11.2020 12:02 Відповісти
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10.11.2020 15:49 Відповісти
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10.11.2020 22:18 Відповісти
Одужання та бережи себе, захисник.
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11.11.2020 00:12 Відповісти
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11.11.2020 01:00 Відповісти
 
 