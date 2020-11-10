Росія розмістить у Нагірному Карабасі 2 тисячі своїх миротворців на 5 років
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У Карабасі будуть розміщені російські миротворці уздовж коридору, що з'єднує регіон з Вірменією і вздовж лінії зіткнення.
Як передає Цензор.НЕТ, це випливає з тексту угоди, підписаної Путіним, Алієвим та Пашиняном.
У тексті угоди зазначається: "Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинський коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки".
Наголошується, що "миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про намір припинити використання зазначеного розташування".
Також йдеться про те, що "з метою підвищення ефективності контролю за виконанням Сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр з контролю за припиненням вогню".
Як повідомляє Інтерфакс-Україна основу російського контингенту становитимуть підрозділи 15-ї окремої мотострілкової (миротворчої) бригади Центрального військового округу, повідомили у військовому відомстві.
"Вибуття російського миротворчого контингенту з аеродрому Ульяновськ здійснюється літаками військово-транспортної авіації Іл-76", - сказали в Міноборони РФ.
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По факту в выигрыше Азербайджан и Турция.
так там и турки будут, ********** особо наглеть они не дадут.
https://censor.net/ru/news/3230238/**********************************************************************************************
Более того, теперь ситуация для Азербайджана стала ещё хуже к армянским оккупантам добавились российские. Если раньше Азербайджан мог начать войну против армянских оккупантов на своей территории в любой момент то теперь такой "роскоши" больше нет. Отныне армянские оккупанты находятся под защитой российских оккупантов. Армяне теперь могут безнаказанно обстреливать азербайджанцев а азербайджанцы не могут стрелять в ответ иначе война с Россией как в Осетии в 2008 году. Российских оккупантов можно запросить к себе в страну но от них потом невозможно избавиться как в Молдавии и Грузии. Сегодня Азербайджан освободил несколько десятков брошеных деревень но потерял гораздо больше.
И ещё Эрдоган не вечен и следующий президент Турции может не оказать той мощной пощи Азербайджану как это делает Эрдоган сегодня. Нужно пользоваться моментом и Алиев этот момент просрал.
Такая мудрая политика Алиева который совершил сегодня предательство законных национальных интересов Азербайджанского народа. Так как он диктатор то никто не посмеет его в этом обвинить. Не ручной парламент, не подхалимские СМИ, не запуганный народ. Эрдоган тоже учтиво промолчит.