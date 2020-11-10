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Росія розмістить у Нагірному Карабасі 2 тисячі своїх миротворців на 5 років

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія розмістить у Нагірному Карабасі 2 тисячі своїх миротворців на 5 років

У Карабасі будуть розміщені російські миротворці уздовж коридору, що з'єднує регіон з Вірменією і вздовж лінії зіткнення.

Як передає Цензор.НЕТ, це випливає з тексту угоди, підписаної Путіним, Алієвим та Пашиняном.

У тексті угоди зазначається: "Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинський коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки".

Наголошується, що "миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про намір припинити використання зазначеного розташування".

Також йдеться про те, що "з метою підвищення ефективності контролю за виконанням Сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр з контролю за припиненням вогню".

Як повідомляє Інтерфакс-Україна основу російського контингенту становитимуть підрозділи 15-ї окремої мотострілкової (миротворчої) бригади Центрального військового округу, повідомили у військовому відомстві.

"Вибуття російського миротворчого контингенту з аеродрому Ульяновськ здійснюється літаками військово-транспортної авіації Іл-76", - сказали в Міноборони РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армения подписала капитуляцию: Алиев, Пашинян и Путин сделали заявление о прекращении огня в Карабахе

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Российских "миротворцев" не бывает в природе
Это всеравно что тигры вегитарианцы
А по русски это называется - "пустить козла в огород"
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10.11.2020 02:22
+30
Мне кажется наши СМИ нам явно чего-то недоговаривают. В этом пазле явно не хватает Турции. Наши СМИ скорее всего перепечатали новость как обычно с росспропаганды
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10.11.2020 02:12
+29
пуйло миротворец...нюню
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10.11.2020 02:00
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За 5 лет они перетрахают местных красавец и через 20-30 лет - "Карабах это россия".Будет очередной Лугондон, Приднестровье и т.п.
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10.11.2020 08:42 Відповісти
террористы оккупанты устроившие все войны введут миротворцев ..прикольно
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10.11.2020 08:57 Відповісти
Протестующие в Ереване захватили здание парламента Армении, ворвались в кабинет Пашиняна в здании правительства. Оппозиция хочет отменить участие Армении в соглашении по Карабаху и отправить Пашиняна в отставку Протестующие в Ереване выволокли из машины спикера парламента.
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10.11.2020 09:12 Відповісти
Самый большой недостаток подобных договоренностей в том, что азеры у себя на территории оставляют кучу армянской ваты, которая теперь будет мутить не только Карабах, но и весь Азербайджан политически на выборах и прочее. Россия создала там свой нарыв-анклав.
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10.11.2020 09:29 Відповісти
..подозрительно! умная многоходовка со стороны россии. закрыть кавказ......турки боком. фактически границы 20 годов прошлого века.
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10.11.2020 10:03 Відповісти
Бред.
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10.11.2020 10:54 Відповісти
Ары и азеры поубивали друг-дружку, а в выигрыше осталась РФ. Ары готовы разорвать Пашиняна, а интересно, что думают по этому поводу азеры?
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10.11.2020 10:31 Відповісти
В каком таком выигрыше оказалась паРаша? В чем он, интересно?

По факту в выигрыше Азербайджан и Турция.
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10.11.2020 10:56 Відповісти
РФ выступила спасителем Армении от окончательного разгрома, подмяла ее под себя (ближняя перспектива), захватила новые территории (или вы думаете, она уйдет через 5 лет из Карабаха?), и отобрала полную победу у Азербайджана.
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10.11.2020 13:24 Відповісти
какие территории обосРаха отобрала? коридор небольшой шириной 3 км?
так там и турки будут, ********** особо наглеть они не дадут.
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10.11.2020 13:44 Відповісти
Степанакерт/Ханкенди чей?
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10.11.2020 13:49 Відповісти
Я бы не был так уверен...
https://censor.net/ru/news/3230238/**********************************************************************************************
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10.11.2020 20:14 Відповісти
И все это,когда Алиев был вынужден извиняться за сбитый Ми-24.Совпадение?
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10.11.2020 20:10 Відповісти
Куда шла колонна касабов под прикрытием вертушки? Судя по тому, как заранее пришли в движение их войска в Армении и самой РФ, текст капитуляции обговаривали еще до того. Его не могли написать и подписать за ночь. А тем более, начать движение войск.
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10.11.2020 22:46 Відповісти
Алиева поставили на шпагат,или подписываешь,то что нужно РФ ,или РФ включается пополной в конфликт ,т.к.сбит ее борт над территорией Армении.Для этого и вертолет не пожалели(штурмовой,не хухры-мухры).
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11.11.2020 00:11 Відповісти
Лугандон-2 ?
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10.11.2020 10:38 Відповісти
Яких 5 лєт? Куди ступив лапоть московських горетворців, звідти їх потрібно виносити тільки ногами до дверей. Самі не підуть.
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10.11.2020 11:16 Відповісти
Не на 5 років, а до кінця існування московії, Алієв тупень.
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10.11.2020 13:42 Відповісти
а може бути і навпаки....: Ердоґан з Алієвим все прорахували....що недовго руSSкому міру крякати залишилось...а через 5-років Туречина і пальцем на двері руSSкім покаже....
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10.11.2020 21:14 Відповісти
Приднестровье 2. Азеры бараны
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10.11.2020 19:06 Відповісти
ПОРА ВЗРЫВАТЬ ГАЗОПРОВОДЫ !)
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11.11.2020 00:25 Відповісти
Это же надо было так умудриться что-бы согласиться на перемирие и прекращение войны когда ты её выигрываешь. Перемирие и прекращение войны выгодно только проигрывающей стороне а также тем кто эту проигрывающую сторону поддерживает что-бы дать себе передышку и возобновить войну потом в будущем на более выгодных для себя условиях. Сорок дней войны показали полную несостоятельность армянских военных вести войну на равных с азербайджанскими и турецкими военными. Боевые и разведывательные беспилотники а также неэффективность советских и российских комплексов ПВО, радаров и средств РЭБ и бесполезность танков, артиллерии и пехоты в окопах когда у тебя нет превосходства в небе вот что заставило армян пойти на перемирие и прекращение войны. Если-бы они продолжали воевать и дальше то они потеряли бы всю оккупированную территорию в Азербайджане. До тех пор пока армяне не научатся противодействовать беспилотникам и не обзаведутся своими собственными беспилотниками и не российскими говняными типа Орлан-10 а израильскими, французскими, китайскими, думать о продолжении войны с Азербайджаном было-бы самоубийством. Вот для этого Армения и взяла столь нужную для себя передышку. Заморозить конфликт ещё на энное количество лет а там глядиш может и умрут те азербайджанцы которые подверглись армянскому геноциду и азербайджанцы забудут про оккупированный Карабах тогда и воевать армянам больше не придётся. Таков армянский расчёт а Алиев дурак на это повёлся имея все карты на руках в виде турецких союзников с их беспилотниками и хорошо обученной, вооруженной и мотивированной азербайджанской армией. Ещё-бы месяца два и весь геморрой с оккупированными землями Азербайджана был-бы закончен раз и навсегда и никто больше не погибал бы на этой войне. Вместо этого Алиев пошел на замораживание этой войны в угоду армянам и их кукловодов москалей. Это даст армянам ещё один шанс отыграться в будущем а это значит снова будут гибнуть люди.
Более того, теперь ситуация для Азербайджана стала ещё хуже к армянским оккупантам добавились российские. Если раньше Азербайджан мог начать войну против армянских оккупантов на своей территории в любой момент то теперь такой "роскоши" больше нет. Отныне армянские оккупанты находятся под защитой российских оккупантов. Армяне теперь могут безнаказанно обстреливать азербайджанцев а азербайджанцы не могут стрелять в ответ иначе война с Россией как в Осетии в 2008 году. Российских оккупантов можно запросить к себе в страну но от них потом невозможно избавиться как в Молдавии и Грузии. Сегодня Азербайджан освободил несколько десятков брошеных деревень но потерял гораздо больше.
И ещё Эрдоган не вечен и следующий президент Турции может не оказать той мощной пощи Азербайджану как это делает Эрдоган сегодня. Нужно пользоваться моментом и Алиев этот момент просрал.
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11.11.2020 00:31 Відповісти
Несколько сот азербайджанских солдат отдали за эти сорок дней свои жизни что-бы в Азербайджане больше никогда не было оккупантов а вместо этого ещё российские оккупанты прибавились.
Такая мудрая политика Алиева который совершил сегодня предательство законных национальных интересов Азербайджанского народа. Так как он диктатор то никто не посмеет его в этом обвинить. Не ручной парламент, не подхалимские СМИ, не запуганный народ. Эрдоган тоже учтиво промолчит.
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11.11.2020 01:07 Відповісти
Опять Путин всех нахлобучил)))
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11.11.2020 06:44 Відповісти
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