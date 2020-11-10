Протестувальники в Єревані витягли з машини спікера парламенту Вірменії та побили, він перебуває в лікарні. ВIДЕО

Спікер парламенту Вірменії Арарат Мірзоян госпіталізований після того, як його побили протестувальники в Єревані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Протестувальники в Єревані побили Мірзояна. На представлених ЗМІ відеокадрах видно, що спікера витягли зі службової машини, побили, і він лежить закривавлений на асфальті.

Як пише видання Arminfo, Мірзоян був в автомобілі з дітьми. На місце події прибула машина швидкої допомоги, але деякий час лікарі не могли підійти до потерпілого. Пізніше News.am повідомив, що спікер парламенту перебуває в лікарні.

"Арарат Мірзоян госпіталізований. Має травми. На щастя, загрози життю немає", - написав на своїй сторінці в соцмережі керівник апарату прем'єр-міністра Вірменії Едуард Агаджанян.

Тим часом, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив у прямому ефірі у Facebook, що Мірзояна оперують. "Цей злочин не залишиться безкарним", - зазначив він.

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Кілька тисяч людей перебувають у різних районах Єревана, зокрема в будівлях уряду і парламенту Вірменії. Протести в Єревані почалися після рішення Пашиняна з питання Карабаху.