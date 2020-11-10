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Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

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Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу російські найманці на Донбасі двічі порушили режим "тиші", використовуючи стрілецьку зброю, українські військовослужбовці не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Упродовж минулої доби, 9 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей…Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в ранковому зведенні штабу на сторінці у фейсбуці у вівторок.

Обидва рази противник порушив режим припинення вогню на Приазов'ї. З тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка і Пікузи російські найманці обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що постріли з боку противника були неприцільними, тому українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

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"Від початку поточної доби, 10 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - констатували в штабі.

Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Терпилы, так когда пленных обменяете?
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10.11.2020 07:53 Відповісти
режим прекращения огня все равно не нарушался... 100500 день тишины... до нового года конец войне... весной выборы... а там и летние каникулы...(я ничего не забыл?)
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10.11.2020 08:20 Відповісти
 
 