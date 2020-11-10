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Опозиція хоче скасувати участь Вірменії в угоді щодо Карабаху і відправити Пашиняна у відставку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Опозиція хоче скасувати участь Вірменії в угоді щодо Карабаху і відправити Пашиняна у відставку

Опозиційні фракції намагаються скликати позачергове засідання парламенту Вірменії з питання ухваленого щодо Карабаху тристороннього рішення прем'єра Вірменії, президентів Росії та Азербайджану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми намагаємося скликати позачергове засідання парламенту, але кількості опозиційних депутатів для цього недостатньо. Необхідна участь також щонайменше 25 депутатів з правлячої фракції. Для цього вони мають бути впевнені у своїй безпеці, щоб прийти в парламент", - сказала журналістам депутатка опозиційної фракції "Процвітаюча Вірменія" Наїра Зограбян.

Вона закликала присутніх у залі засідань і будівлі парламенту громадян покинути його.

"Ми обговорюємо з юристами, наскільки парламент уповноважений анулювати цю угоду, або рішення, або заяву щодо Карабаху", - зазначила Зограбян.

Вона також повідомила, що на порядку денному опозиційних партій перебуває питання відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

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Раніше президенти Росії, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії ухвалили заяву, згідно з якою з 10 листопада оголошується повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи збройних сил Азербайджану та Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

Ця заява викликала протести в Єревані, які переросли у заворушення. Протестувальники увірвалися до будівлі уряду і парламенту Вірменії, побили спікера парламенту.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Правильно кукарекают армяшки, Пашиняна в жопу, пусть Алиев разгромит этих ар и выйдет на границу с армяшками.
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10.11.2020 07:46
+8
Це розмахування кулаками після бійки . Вірменія втратила вплив на Нагірний Карабах, втратила і сам Нагірний Карабах. Хоче того Вірменія, чи не хоче - Азербайджан до кінця року отримає контроль над всією своєю територією в межах міжнародновизнаних кордонів. Вірменію і вірмен чекають довгі і тяжкі роки політичної нестабільності, хаосу, зубожіння й масової еміграції населення.
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10.11.2020 07:48
+7
все що потрібно знати про вірменський жопоблок.
«Единая Россия» и «Процветающая Армения» укрепят межпартийные связи
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10.11.2020 07:43
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все що потрібно знати про вірменський жопоблок.
«Единая Россия» и «Процветающая Армения» укрепят межпартийные связи
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10.11.2020 07:43 Відповісти
Как всегда все эти горлохвастытребкющие продолжения войны, по крайней мере большинство,займут теплые места в управлении, а воевать пошлют других.
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10.11.2020 07:44 Відповісти
головна мета прибрати Пашиняна.
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10.11.2020 07:47 Відповісти
Армянские "слуги народа" Опозиція хоче скасувати участь Вірменії в угоді щодо Карабаху і відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 2908. Не удивлюсь, если выяснится, что их предводитель такой же уклонист от воинской службы, как и ЗЕ. Опозиція хоче скасувати участь Вірменії в угоді щодо Карабаху і відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 2908
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10.11.2020 10:16 Відповісти
Все что оккупировано, должно быть повернуто назад любым путем, чтобы у зазвездевших от нефтедолларов орков не кружилась голова по поводу захвата мирных территорий других государств
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10.11.2020 07:45 Відповісти
Правильно кукарекают армяшки, Пашиняна в жопу, пусть Алиев разгромит этих ар и выйдет на границу с армяшками.
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10.11.2020 07:46 Відповісти
Підлі арики будуть викинуті з окупованого Карабаху, черга за фуйлом і кацапами яких ми викинемо з Криму і Донбасу.
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10.11.2020 08:06 Відповісти
уже вышел - карту изучайте
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10.11.2020 08:33 Відповісти
Ніт. Цього замало.
Пашиняна в дупу, Алієв громить цих ар і виходить на кордон із рашкою.
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10.11.2020 08:43 Відповісти
кацапи вже на місці. Далі просунутися азербайджанцям не дадуть.
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10.11.2020 09:40 Відповісти
Я думаю, султан Эрджеф сумеет убедить Куйло, что он не прав. Опозиція хоче скасувати участь Вірменії в угоді щодо Карабаху і відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 4537
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10.11.2020 10:05 Відповісти
Це розмахування кулаками після бійки . Вірменія втратила вплив на Нагірний Карабах, втратила і сам Нагірний Карабах. Хоче того Вірменія, чи не хоче - Азербайджан до кінця року отримає контроль над всією своєю територією в межах міжнародновизнаних кордонів. Вірменію і вірмен чекають довгі і тяжкі роки політичної нестабільності, хаосу, зубожіння й масової еміграції населення.
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10.11.2020 07:48 Відповісти
Вы бы карту изучили... Арцах (Нагірний Карабах) крепко усох в размерах но остался под контролем Армении.
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10.11.2020 07:54 Відповісти
Нічого Аз не отримає крім геморою у вигляді військ РФ вже офіційно на своїй території. Натомість найближчими днями намічалося оточення військ Ар на північному сході Карабаху і Аз міг дотиснути а потім просто виміняти ВСІ території, що залишилися на 10000 полонених вірмен без жодних умов.
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10.11.2020 07:59 Відповісти
Ждем реакции турецкого паши. Консультации Анкара - Баку наверняка проходили
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10.11.2020 08:08 Відповісти
Баку никто и не спрашивал.договор между Турцией и Козлостаном
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10.11.2020 11:04 Відповісти
допускаю
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10.11.2020 11:23 Відповісти
Тільки б їхні емігранти сюди б не повтікали. І так вати багато.
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10.11.2020 08:26 Відповісти
Быстро Ху@ло работает. Процветающая Армения в переводе читается как Сосем у бункерного. Армения у Ху@ла в кармане. Можно мутить в регионе.
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10.11.2020 07:57 Відповісти
Все-таки странные люди, эти армяне Оппозиция хочет отменить участие Армении в соглашении по Карабаху и отправить Пашиняна в отставку - Цензор.НЕТ 6201. Пашинян им видите-ли плохой. Сколько там столетий длится этот конфликт? Где Путин-***** с его ОДКБ? Далее. Если "республика" Нагорный Карабах, как бы государство, то почему сама Армения его не признает Оппозиция хочет отменить участие Армении в соглашении по Карабаху и отправить Пашиняна в отставку - Цензор.НЕТ 7056? И главное. А попробуйте включить Нагорный Карабах в состав Армении Оппозиция хочет отменить участие Армении в соглашении по Карабаху и отправить Пашиняна в отставку - Цензор.НЕТ 2636. Правда ссыкотно?. Воевать до последнего, это не на базаре торговать
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10.11.2020 08:05 Відповісти
Ой, які молодці "опозиція"! Дають можливість Азербайджану не виконувать умови домовленостей і продовжувать "пресувать" їх, на території Карабаху...
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10.11.2020 08:05 Відповісти
Та нє, просто дурні. Московія швиденько завезла туди своїх "миротворців", тепер їх звідти довго виколупувати доведеться (від 5-ти до .... *5). А ари (вся Вірменія) будуть як орділо и Придністров'я.
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10.11.2020 09:35 Відповісти
Хто-б, сумнівався...
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10.11.2020 10:06 Відповісти
А какую альтернативу они предлагают? Воевать до последнего армянина? Ну вперед
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10.11.2020 08:11 Відповісти
ну так собственно ради этого же и вся движуха затеивалась. Убрать Пашиняна, за его не пророссийскую политику.
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10.11.2020 08:38 Відповісти
+++
цель пуйла была - скинуть Пашиняна. И он её добился.
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10.11.2020 08:56 Відповісти
ну да, и дальше поставить своего "кадыряна", а расейские "миратфорцы" должны успакоить "бурление говён" и помочь вывести армян из большого города -Степанакерта, а там видно будет
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10.11.2020 09:05 Відповісти
Вони його шукають пашиняна, а він вже в мацкву вилетів карліку ноги лизати. Арменію ціною половини карабаху положив до лап раші і свалив. Орда розіграла цю партію на свою користь. Далі Білорусь і знаючи що твориться в нас, і скільки тут ворогів держави та зрадників, то нажаль і Україна.
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10.11.2020 09:21 Відповісти
Шота не видно шоб толстопузые хозяева иномарок погрузились в кузов Камаза и отправились на защиту Степанакерта. Пусть погибают простые армяне. А они там будут решать.
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10.11.2020 08:42 Відповісти
Ну вот и все.
Теперь Азербайджан воюет в Карабахе с Роисей. Надеюсь, Турция не заставит себя ждать.
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10.11.2020 09:15 Відповісти
Опозиція хоче скасувати участь Вірменії в угоді щодо Карабаху і відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 4230 Побузіть, поки час ще є. Завтра-післязавтра (коли московити угніздять свою дупу в Карабасі) усі ваші вольності припиняться. ААО замайоріла на горизонті, вчіть російську хто не знає, згадуйте хто забув. Опозиція хоче скасувати участь Вірменії в угоді щодо Карабаху і відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 2158
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10.11.2020 09:40 Відповісти
осетинський сценарій..
пуйло-'миротворець' через якийсь час, якщо Баку не буде лояльним,
відхопить шмат від Азербайджану під приводом замирення провокацій..

для чого це Алієву ?
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10.11.2020 10:36 Відповісти
Эрдогану. за это кацапы слиняют из Сирии
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10.11.2020 11:11 Відповісти
 
 