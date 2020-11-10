Опозиція хоче скасувати участь Вірменії в угоді щодо Карабаху і відправити Пашиняна у відставку
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Опозиційні фракції намагаються скликати позачергове засідання парламенту Вірменії з питання ухваленого щодо Карабаху тристороннього рішення прем'єра Вірменії, президентів Росії та Азербайджану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми намагаємося скликати позачергове засідання парламенту, але кількості опозиційних депутатів для цього недостатньо. Необхідна участь також щонайменше 25 депутатів з правлячої фракції. Для цього вони мають бути впевнені у своїй безпеці, щоб прийти в парламент", - сказала журналістам депутатка опозиційної фракції "Процвітаюча Вірменія" Наїра Зограбян.
Вона закликала присутніх у залі засідань і будівлі парламенту громадян покинути його.
"Ми обговорюємо з юристами, наскільки парламент уповноважений анулювати цю угоду, або рішення, або заяву щодо Карабаху", - зазначила Зограбян.
Вона також повідомила, що на порядку денному опозиційних партій перебуває питання відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
Раніше президенти Росії, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії ухвалили заяву, згідно з якою з 10 листопада оголошується повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи збройних сил Азербайджану та Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
Ця заява викликала протести в Єревані, які переросли у заворушення. Протестувальники увірвалися до будівлі уряду і парламенту Вірменії, побили спікера парламенту.
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Пашиняна в дупу, Алієв громить цих ар і виходить на кордон із рашкою.
цель пуйла была - скинуть Пашиняна. И он её добился.
Теперь Азербайджан воюет в Карабахе с Роисей. Надеюсь, Турция не заставит себя ждать.
пуйло-'миротворець' через якийсь час, якщо Баку не буде лояльним,
відхопить шмат від Азербайджану під приводом замирення провокацій..
для чого це Алієву ?