Опозиція хоче скасувати участь Вірменії в угоді щодо Карабаху і відправити Пашиняна у відставку

Опозиційні фракції намагаються скликати позачергове засідання парламенту Вірменії з питання ухваленого щодо Карабаху тристороннього рішення прем'єра Вірменії, президентів Росії та Азербайджану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми намагаємося скликати позачергове засідання парламенту, але кількості опозиційних депутатів для цього недостатньо. Необхідна участь також щонайменше 25 депутатів з правлячої фракції. Для цього вони мають бути впевнені у своїй безпеці, щоб прийти в парламент", - сказала журналістам депутатка опозиційної фракції "Процвітаюча Вірменія" Наїра Зограбян.

Вона закликала присутніх у залі засідань і будівлі парламенту громадян покинути його.

"Ми обговорюємо з юристами, наскільки парламент уповноважений анулювати цю угоду, або рішення, або заяву щодо Карабаху", - зазначила Зограбян.

Вона також повідомила, що на порядку денному опозиційних партій перебуває питання відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

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Раніше президенти Росії, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії ухвалили заяву, згідно з якою з 10 листопада оголошується повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи збройних сил Азербайджану та Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

Ця заява викликала протести в Єревані, які переросли у заворушення. Протестувальники увірвалися до будівлі уряду і парламенту Вірменії, побили спікера парламенту.