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Новини Політика України Коронавірус і карантин
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Зеленський (17420) карантин (16095) Степанов Максим (2015) Ляшко Віктор (1353) Богуцька Ліза (64) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

"Не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшка та міністра Степанова, одужуйте", - "слуга народу Богуцька" - президенту

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька порекомендувала хворому на коронавірус президенту Володимиру Зеленському не слухати рекомендації глави МОЗ, а звернутися по допомогу до дипломованих інфекціоністів і дружини.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Президентові Зеленському. Володимире Олександровичу, одужуйте швидше. Врятуй Вас, Господи, не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшка і тим більше міністра Степанова. Інакше вони доведуть Вас до панічної атаки, що явно вплине на імунітет. Постарайтеся більше пити теплої рідини, відпочивати, дихати свіжим повітрям ... і - Боже вас вбережи - не читайте до обіду радянських газет. Нехай допоможуть Вам Боги, дипломовані лікарі-інфекціоністи та дружина Олена", - написала вона.

Зазначимо, що Богуцька фактично процитувала слова героя повісті М.О. Булгакова "Собаче серце" професора Преображенського П.П. : "Якщо ви дбаєте про своє травлення, моя добра порада - не розмовляйте за обідом про більшовизм і про медицину. І - Боже вас збережи - не читайте до обіду радянських газет".

Нагадаємо, вчора стало відомо, що на коронавірус захворів президент Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Єрмак. Обидва заявили, що почуваються нормально і продовжать працювати дистанційно.

Також читайте: Робота президента передбачає зустрічі та комунікації. Я знав, що коронавірус не пройде повз мене, - Зеленський

Пізніше з'явилася інформація, що й міністр фінансів Марченко заразився коронавірусом.

Не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшка та міністра Степанова, одужуйте, - слуга народу Богуцька - президенту 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Бу-га-га. Самое идиотское признание в профнепригодности зеленой власти. А вы, лохи, слушайте дальше.
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10.11.2020 08:09
+21
"Не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и министра Степанова, выздоравливайте", - "слуга народа Богуцкая" - президенту - Цензор.НЕТ 2518
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10.11.2020 08:21
+20
в неї і мізки в"язані

"Не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и министра Степанова, выздоравливайте", - "слуга народа Богуцкая" - президенту - Цензор.НЕТ 7455
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10.11.2020 08:15
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У нас каждый дебил считает себя врачом...
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10.11.2020 08:09 Відповісти
Стeпанов, в лікарні нe бeруть вжe - кажуть, всe рівно, помирати. Кисню- нeма, ліжок- нeма, пeрсоналу-нeма, ліків - тeж нeма!!! Вас скоро будут виносити як уряд у Вірмeніі! Вчитeлі у пeрeповнeних школах помирають однин за одним. Ім видали лишe одну маску за вeсь час! Трeтина дітeй хворіють, хворіють іх батьки: діти зі школи пeрeносять заразу додому. Чому нормальні краіни організували навчання вдома, щоб мeншe пeрeдавався вірус?! Стeпанов ти вигнав Супрун,повeрнувши стару мeдицинську мафію до справ! В нас вдвічі дорожчі ліки ніж у Польші. Чому?! У вас був рік підготуватись до пандeміі - ви розікрали гроші лишe! Стeпанов, будeш відповідати, всe тільки починається...
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10.11.2020 08:11 Відповісти
Степанов всего лишь пешка. Каков поп наверху, таков и приход.
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10.11.2020 08:14 Відповісти
А я какое отношение к Степанову имею?
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10.11.2020 08:25 Відповісти
Потому что дебилы 73% избрали себе подобное чмо Зеленского без образования, а тот подтянул таких же дебилов из 95 квартала как и он сам и поют песни "палала хата" смотри и радуйся худе не будет или какая разница
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10.11.2020 08:33 Відповісти
Ты ********? А типа до зеленского у нас все были с высшим образованием, читали Канта и общались только при помощи высокого слога? Сначала 30 лет уничтожали образование, а теперь как педики орете "вы выбрали". Нет ****! Это вы, твари страну довели.
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10.11.2020 12:17 Відповісти
Потому ,что вы 🐏🐑73% выбрали «не барыгу🤢💩 КалоЗебенского « НА СЛАЖДАЙТЕСЬ ПО-ПОЛНОЙ»
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10.11.2020 08:46 Відповісти
Чувак! Я вот заметил одну странность. Те кто голосовал за зелю теперь громче всех орут "Потому ,что вы 🐏🐑73% выбрали" А с чего ты взял, что я выбирал его? У тебя не хватает интеллекта сказать что-то не прибегая к ad hominem?
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10.11.2020 12:16 Відповісти
Не верю шо все так плохо. Ну Стебанов тогда бы в отставку низложился что-ли, не? Че, ему улыбается потом бегать по европам и прятаться? И то если не грохнут то. Высрал бы: денег НЕТ, заявление Зеле на стол и до свидания.
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10.11.2020 09:20 Відповісти
Ні, ну вона лікарем хоч працювала деякий час.
"Навчалась у Кримському медичному інституті, здобувши диплом лікаря-педіатра. Після закінчення інтернатури отримала спеціальність лікаря-психіатра. Працювала психіатром у Сімферопольській обласній лікарні"
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10.11.2020 08:20 Відповісти
20 лет без практики... она уже давно не врач
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10.11.2020 08:28 Відповісти
Нормальный ее уровень врача для СН - там все такие специалисты "Не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшка та міністра Степанова, одужуйте", - "слуга народу Богуцька" - президенту - Цензор.НЕТ 7107
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10.11.2020 09:01 Відповісти
Она уже пациент. По ней давно психушка плачет.
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10.11.2020 09:01 Відповісти
Я до того, що у міністра ОЗ практики взагалі ніякої не було, але він теж поради дає. Поради що Богуцької, що Степанова однаково "кваліфіковані".
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10.11.2020 09:51 Відповісти
А могла б порадити носити на голові відро.
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10.11.2020 09:25 Відповісти
Посмотрим кто выйдет победителем COVID -19 или COKS - 95
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10.11.2020 10:06 Відповісти
Бу-га-га. Самое идиотское признание в профнепригодности зеленой власти. А вы, лохи, слушайте дальше.
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10.11.2020 08:09 Відповісти
Бу-га-га. безымянный тролль пишет полную *****
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10.11.2020 08:31 Відповісти
Бу-га-га. Слушай дальше на выбор -- недоделанных Степанова с Ляшко или имбецилку Богуцкую. Все твои, родимый. Проживешь долго если свезет.
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10.11.2020 09:00 Відповісти
Бу-га-га. Я предпочитаю угарать с дебилов вроде тебя. Вы намного смешнее зеленого кодла
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10.11.2020 12:18 Відповісти
Бу-га-га. Что наголосовали -- то и кушайте. Смачного, только не сильно обляпайтесь
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10.11.2020 12:32 Відповісти
Что за манера у таких слабоумных как ты сразу же обвинять не согласных с вашим дебильным мнением - зелеными. Ты думаешь, что переходя к ad hominem ты умнее будешь? Хочу тебя огорчить, но этот аргумент говорит в пользу очень низкого интеллекта. Когда не можешь задавить интеллектом начинаешь даказывать, что оппонент якобы хуже тебя или виноват в чем-то. Хотя это не более чем твои влажные фантазии. Иди делай уроки, поц.
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01.12.2020 13:16 Відповісти
Как аукнулось, так и откликнулось, ущербное. Когда на следующий раз выйдешь из запоя -- гавкни что-нибуть.
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01.12.2020 13:21 Відповісти
нах пшел, шавка!
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01.12.2020 13:31 Відповісти
Штырит? Меньше принимай. Совсем на лай перешел.
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01.12.2020 13:34 Відповісти
так приходится, ты ж по человечески не понимаешь. А тут видишь, сразу тебе все ясно стало. Ad mentulam!
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01.12.2020 15:24 Відповісти
Пей меньше или не такое дерьмо, а то и не такое привидится. Полай еще- полегчает.
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01.12.2020 17:25 Відповісти
Зеля не болен, у него всего-навсего положительный тест. Тест не устанавливает факт болезни, это может сделать только врач, после комплексного обследования.
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10.11.2020 08:11 Відповісти
У него другой диагноз -- недержание

"Не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и министра Степанова, выздоравливайте", - "слуга народа Богуцкая" - президенту - Цензор.НЕТ 1465
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10.11.2020 08:20 Відповісти
Є ще одне ускладнення, яке могло одночасно покласти на лікарняне ліжко бубочку, дерьмака і тарана- стаття 111.
"Подполковник ВСУ Михаил Николов: "Операция ГУР МО по штурму тюрем в Донецке сорвана в результате предательства в руководстве Украины"
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10.11.2020 09:37 Відповісти
Таки да

"Не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшка та міністра Степанова, одужуйте", - "слуга народу Богуцька" - президенту - Цензор.НЕТ 7139
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10.11.2020 09:44 Відповісти
Зиленскай зараз смотрит на ютубчике развитие событий в Армении . Трохи нервує .
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10.11.2020 08:12 Відповісти
Во овна влипла))))))))))
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10.11.2020 08:12 Відповісти
Наоборот, слушайте слушайте...
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10.11.2020 08:12 Відповісти
Может стране и свезет.
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10.11.2020 08:15 Відповісти
А жена Лена чем поможет?
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10.11.2020 08:15 Відповісти
в неї і мізки в"язані

"Не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и министра Степанова, выздоравливайте", - "слуга народа Богуцкая" - президенту - Цензор.НЕТ 7455
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10.11.2020 08:15 Відповісти
Миски мизгами, но поехавшая уж точно. Мазги то совковые. Не знаю как с таким мизгом она в топе, а вы - в ....
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10.11.2020 09:18 Відповісти
Ліза!!!... Ти там говорила, щ коронавірус убивається підняттям температури організму, і рекомендувала спиртне і баню... Баня на президентській дачі є... Хватай пару ящиків горілки, і бігом туди... Президента лікувать... (Швидше здохнете обоє...).
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10.11.2020 08:15 Відповісти
Окрім цього казала і про секс. Там і полікує його. "Не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и министра Степанова, выздоравливайте", - "слуга народа Богуцкая" - президенту - Цензор.НЕТ 3251
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10.11.2020 08:18 Відповісти
Там пару ящиків горілки не допоможе "збуднику віруса" піднятися.
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10.11.2020 09:29 Відповісти
Оце лизнула Ваві.)))"Не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и министра Степанова, выздоравливайте", - "слуга народа Богуцкая" - президенту - Цензор.НЕТ 8249
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10.11.2020 08:16 Відповісти
"Не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и министра Степанова, выздоравливайте", - "слуга народа Богуцкая" - президенту - Цензор.НЕТ 7073
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10.11.2020 08:16 Відповісти
Нехай живе. Поки що.
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10.11.2020 08:20 Відповісти
а ну да, йому ще в тюрмі ж сидіти.
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10.11.2020 08:28 Відповісти
Мне интересно, бубочка не болел когда болела его жена (святая женщина, надо ей с Иванкой пойти вина попить). А теперь заболел одновременно с ермаком. Совпадение?......
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10.11.2020 08:18 Відповісти
Это к вопросу о связях в ОП. "Не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшка та міністра Степанова, одужуйте", - "слуга народу Богуцька" - президенту - Цензор.НЕТ 4271
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10.11.2020 09:56 Відповісти
Какое же оно ипанутое!!!! И вот это вот, типа, принимает участие в управлении Страной! Зебилы, кого вы повыбирали?!?! Вам самим не страшно?
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10.11.2020 08:21 Відповісти
"Не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и министра Степанова, выздоравливайте", - "слуга народа Богуцкая" - президенту - Цензор.НЕТ 2518
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10.11.2020 08:21 Відповісти
А лиза богуцкая стоит на учёте в психбольнице?
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10.11.2020 08:22 Відповісти
Судя по ее лицу и поступкам таки стоит, просто не афишируют)))
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10.11.2020 08:28 Відповісти
Какое же оно ипанутое!!!! И вот это вот, типа, принимает участие в управлении Страной! Зебилы, кого вы повыбирали?!?! Вам самим не страшно?
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10.11.2020 08:22 Відповісти
Главное на рояле умеет играть и друган поёт песни "палала хата" не смешно???? как говорил Жириновский это ж Украина наступать себе на грабли по два раза
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10.11.2020 08:38 Відповісти
Дурням страх невідомий. Вони реагують тільки на подразники, штибу "хочу", "добре-погано". Мізків не вистачає на більш складну емоцію. "Не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшка та міністра Степанова, одужуйте", - "слуга народу Богуцька" - президенту - Цензор.НЕТ 1126
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10.11.2020 09:54 Відповісти
"Якщо вам нудно, зайдіть у магазин парфумів, попросіть дати понюхати якійсь одеколон, попчихайте і пожалійтеся, що він узагалі не пахне."
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10.11.2020 08:23 Відповісти
"Не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшка та міністра Степанова, одужуйте", - "слуга народу Богуцька" - президенту - Цензор.НЕТ 5824
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10.11.2020 09:55 Відповісти
так так нафіг всякі лікарі Є класні кловунЬІ о ті точно вилічать бубочку "Не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и министра Степанова, выздоравливайте", - "слуга народа Богуцкая" - президенту - Цензор.НЕТ 5685
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10.11.2020 08:24 Відповісти
Ух, какая шутница, про совєтские газеты вспомнила.
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10.11.2020 08:28 Відповісти
настоящий народный президент ака "голобородько" просто-таки обязан лечь на стационар в инфекционку райцентра черниговской области, приехав туда сам, без эскорта, с одним рюкзачком, на велосипеде по хорошей дороге.
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10.11.2020 08:31 Відповісти
Ще хтось сумнівається, що богуЦька єпануте створіння з Криму?!? "Не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и министра Степанова, выздоравливайте", - "слуга народа Богуцкая" - президенту - Цензор.НЕТ 5988
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10.11.2020 08:34 Відповісти
Вот это у них монолитная команда)))Сами выбрали Степанова, сами же его и помоями обливают.
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10.11.2020 08:50 Відповісти
да они сожрут друг-друга если вдруг какой кипишь
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10.11.2020 09:04 Відповісти
люди дебилы!
я уже 10 дней ору!спассение утопающих дело рук самих утопающих!
а антиковидники мне тут меньше истери!
меньше истери!23.10 ко мне не приехала скорая и я чуть не здохла!я задыхалась.!я сама начала лечение!я пошла да да с катетером в вене!к зав что у меня ковид!и меня не лечат!она дала на пцр!пцр!когда я чуть не здохла!кт легких у меня был на руках29.10..ковид..!а пцр!еще не было! а когда он пришел!все закрутилось! у меня 2группа крови!которая п на 1 месте в группе риска!
кароче я уже в базе данных!оа опр день моего лечения у меня стала подн темп и одышка! я вызвала скорую!на этот раз она приехала!у иеня пцр плюс!
но в приемном ..кароче пока везл темп упала..но в госпитализации мне отказали..так как отделение уже переполненное тяжелыми больными...такими какими была 23.10! ..и мне уже получающем лечение((((((((( лучше быть дома! да да..я дома....и у меня двухстороння полисегментарная пневмония..степень тяжести не напишу..но 30.10...кароче после моей тяжести идет только ИВЛ.....!
а вы и дальше поливайте меня дерьмом! авось вас спасет от того звиздеца который наступил!да да 2 года назад!когда кричали хуже не будет!
и я здесь писала что дело даже не в КОВИД! а то что эти ссуки просрали все!в сознание людей! в неоказании помощи! они в ковидное везли гипертоников..диабетиков!они та комфортно себя чувствовали! а я ..а я чуть не здохла!...этот степанов пишет 10 дней лечения...да..может быть..тем кому пвезло
но не мне

счас знакомая через 2 нед вышла из больницы..у нее тоже двухсторонняя полисегментарная пневмония и 2 гр крови и диабет..к врачу ей.через 10 дней
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10.11.2020 09:09 Відповісти
Навыберали ***** )))))))))))))))
В Европу ?
Ну ну ..........
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10.11.2020 09:13 Відповісти
Президенту Зеленскому. Владимир Александрович, выздоравливайте скорее. Спаси Вас, Господи, не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и тем более министра Степанова. Иначе они доведут Вас до панической атаки, что явно повлияет на иммунитет. Постарайтесь больше пить теплой жидкости, отдыхать, дышать свежим воздухом... И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. Пусть помогут Вам Боги Источник: https://censor.net/ru/n3230041\\\\\\\\\

Ого! Да это ссущество Поехавшее! Чмо совковое тупое.
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10.11.2020 09:13 Відповісти
"Продолжают работать дистанционно". Это - как Кернес? Или над ими "работают дистанционно"?
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10.11.2020 09:23 Відповісти
1) "...вьіздаравлівай бистрєє" ... кормілєц ти наш "Не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшка та міністра Степанова, одужуйте", - "слуга народу Богуцька" - президенту - Цензор.НЕТ 678
2) "...нє чітай совєцкіх ґазєт..." // Як патентований совок блаЗЄнський без совкових ґазЄт? Він помре тоді не від "ковіду" (якого в нього, до речі, нема), а від нудьги
---
Загалом боґуТСкая вміє лизати. Майстриня в цьому
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10.11.2020 09:24 Відповісти
Для лікування Зеленського з усіх регіонів України люди надсилають в ОПУ шматочки асфальту.
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10.11.2020 09:51 Відповісти
Ну, и кто тут говорил, что у Зеленского нет положительных результатов? Теперь есть!
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10.11.2020 09:52 Відповісти
Ты смотри, а?
Оказывается, "зло возвращается". Кто б мог подумать.
"Не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшка та міністра Степанова, одужуйте", - "слуга народу Богуцька" - президенту - Цензор.НЕТ 5328

Sviatoslav Batov:

- За межею людяності висміювати Грузію після нападу Росії
- За межею людяності сміятися над жертвами Майдану і Голодомором
- За межею людяності плазувати перед агресором, називаючи свою країну порноакторкою
- За межею людяності співати пісню про підпалений бандитами будинок політичного опонента твого бородатого спонсора
- За межею людяності витрачати податки громадян спрямовані у фонд боротьби з коронавірусом на власний піар і збагачення своїх друзів
- За межею людяності збільшувати бюджет своєму офісу на сотні мільйонів в той час коли людей залишають без роботи і грошей на карантині
- За межею людяності брехати про резиденції, літаки і кортежі
- За межею людяності "брати під особистий контроль", а потім кидати на страшну смерть пораненого бійця
- За межею людяності витрачати дороцінний час України на некомпетентного клоуна.

А реакція людей на твою температуру 37,3 - це просто бумеранг за твою тотальну брехню. Тим паче що всі розуміють, що ти отримаєш будь-яке лікування і тестування. На жаль.

"Не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшка та міністра Степанова, одужуйте", - "слуга народу Богуцька" - президенту - Цензор.НЕТ 1582
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10.11.2020 09:54 Відповісти
"Не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшка та міністра Степанова, одужуйте", - "слуга народу Богуцька" - президенту - Цензор.НЕТ 6301
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10.11.2020 09:57 Відповісти
Якого ж хрена я маю співчувати ублюдку, який висміював усе українське?

У ЗЕленого мудака Вови виявили "короновірус"...
Я добре пам'ятаю літній день 2014 року, коли на Донбасі через обстріл "ополчєнцамі", загинула дитина.
А в той же вечір, в караулці по тєлєку на "1+1", між випусками "ТСН" - реготав Квартал-95.
Той регіт супровождував всю нашу війну: вони обсміяли все, що могли. Потім навіть замість парадів бійців влаштували паради бл....єй - а вибачилися лише перед Кадировим.
Тому ті, хто зі складними ліцамі зараз ледь не вимагають емпатії до насморку кварталівського недоросля, нічого не розуміють у справедливості Всесвіту - і будуть дуже здивовані майбутніми подіями.
Я - ні.
В.Прозапас

* * *
А что плохого в пожелании "мастеру спорта по борьбе с короной" проходить лечение не в больнице для первых лиц, а в обычной инфекционке, которую он подготовил за 10 месяцев пандемии?
Зачем лицемерить?
Р.Доник
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10.11.2020 10:04 Відповісти
останнє відео кіля "Афтепаті після виборів у президента" - дивимось, лайкаємо, поширюємо.
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10.11.2020 10:15 Відповісти
Через зад до гланд достала.
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10.11.2020 10:44 Відповісти
Не мешайте девушке играть в больничку. Бубочка в хороших руках.
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10.11.2020 13:07 Відповісти
 
 