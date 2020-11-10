УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9346 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
13 971 41
карантин (16095) статистика (2134) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виправив дані про добову захворюваність на коронавірусну хворобу в Україні за минулу добу. Так, спочатку він заявив, що в Україні станом на ранок вівторка, 10 листопада, зафіксовано 10 842 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, що було черговим рекордним показником. Однак пізніше він повідомив, що виявили 10 179 нових випадків. За добу померла 191 людина, одужали 5514 осіб.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 10 842 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 410, медпрацівників – 445)", - повідомив спочатку Степанов.

"Оновлено: 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 листопада 2020 р. З них дітей - 410, медпрацівників - 445. Збій у статистиці стався через технічну помилку виконавця", - повідомив він пізніше.

"Також за останню добу В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 01

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 02 госпіталізовано – 1 252 особи;

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 02 летальних випадків – 191;

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 02 одужало – 5 514 осіб;

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 02 здійснено тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас немає 100-відсоткової заповненості ліжок, - Степанов про ситуацію в лікарнях

За весь час пандемії в Україні В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 01

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 07захворіло – 479 197 осіб;

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 07одужало – 214 657 осіб;

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 07 летальних випадків – 8 756;

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 07 проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях", - розповів Степанов.

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 11
В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 12

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 13

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 6668
показати весь коментар
10.11.2020 08:36
+8
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 8929
показати весь коментар
10.11.2020 08:51
+5
Стeпанов, в лікарні нe бeруть вжe - кажуть, всe рівно, помирати. Кисню- нeма, ліжок- нeма, пeрсоналу-нeма, ліків - тeж нeма!!! Вас скоро будут виносити як уряд у Вірмeніі! Вчитeлі у пeрeповнeних школах помирають однин за одним. Ім видали лишe одну маску за вeсь час! Трeтина дітeй хворіють, хворіють іх батьки: діти зі школи пeрeносять заразу додому. Чому нормальні краіни організували навчання вдома, щоб мeншe пeрeдавався вірус?! Стeпанов ти вигнав Супрун,повeрнувши стару мeдицинську мафію до справ! В нас вдвічі дорожчі ліки ніж у Польші. Чому?! У вас був рік підготуватись до пандeміі - ви розікрали гроші лишe! Стeпанов, будeш відповідати, всe тільки починається...
показати весь коментар
10.11.2020 08:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стeпанов, в лікарні нe бeруть вжe - кажуть, всe рівно, помирати. Кисню- нeма, ліжок- нeма, пeрсоналу-нeма, ліків - тeж нeма!!! Вас скоро будут виносити як уряд у Вірмeніі! Вчитeлі у пeрeповнeних школах помирають однин за одним. Ім видали лишe одну маску за вeсь час! Трeтина дітeй хворіють, хворіють іх батьки: діти зі школи пeрeносять заразу додому. Чому нормальні краіни організували навчання вдома, щоб мeншe пeрeдавався вірус?! Стeпанов ти вигнав Супрун,повeрнувши стару мeдицинську мафію до справ! В нас вдвічі дорожчі ліки ніж у Польші. Чому?! У вас був рік підготуватись до пандeміі - ви розікрали гроші лишe! Стeпанов, будeш відповідати, всe тільки починається...
показати весь коментар
10.11.2020 08:14 Відповісти
Согласен, кроме как про Супрун, которая развалила все, что еще оставалось
показати весь коментар
10.11.2020 08:20 Відповісти
Что оставалось? Когда говорят, что Супрун убила медицину, хочется спросить , как можно убить разложившийся труп.
показати весь коментар
10.11.2020 08:28 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати. Ось лише деякі приклади по школах.
показати весь коментар
10.11.2020 08:24 Відповісти
На Киевщине умер директор школы, в которой скрывали коронавирус у учителей Повний текст читайте тут:В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 6247 https://glavcom.ua/ru/health-ru/na-kievshchine-umer-direktor-shkoly-v-kotoroy-skryvali-koronavirus-u-uchiteley-709658.html В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 6355
показати весь коментар
10.11.2020 08:25 Відповісти
https://vinnytsianews.com/v-vinnice-ot-koronavirusa-umerla-uchitelnica-shkoly-10/
В Виннице от коронавируса умерла учительница школы №10. Как рассказывают ее коллеги, женщина три недели находилась в тяжелом состоянии в больницеВ Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 6656В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 4104
показати весь коментар
10.11.2020 08:25 Відповісти
Від коронавірусу помер вчитель географії з Іваничівського району
В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 5351 Перестало битися серце вчителя географії Грядівського ліцею Іваничівського району Віталія Воробіка.
http://www.volynpost.com/news/172545-vid-koronavirusu-pomer-vchytel-geografii-z-ivanychivskogo-rajonuВ Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 9714
показати весь коментар
10.11.2020 08:26 Відповісти
У Тернополі від коронавірусу помер відомий вчитель
В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 6791 https://realno.te.ua/novyny/%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%96/В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 6902
показати весь коментар
10.11.2020 08:26 Відповісти
У Тернополі прощаються з учителем української гімназії імені Івана Франка Галиною Рудольфівною Слюзар.

В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 7213 https://ternopol.znaj.ua/344328-na-ternopilshchini-koronavirus-obirvav-zhittya-vchitelki-serce-rozrivayetsya-vid-bolyuВ Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 7213В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 5835
показати весь коментар
10.11.2020 08:27 Відповісти
В Охтирці від коронавірусу помер відомий учитель

В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 6804 http://sumy.today/news/society/9494-v-okhtyrtsi-vid-koronavirusu-pomer-vidomyi-uchytel.htmlВ Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 6804В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 719
показати весь коментар
10.11.2020 08:28 Відповісти
У Черкасах померла вчителька, яка хворіла на COVID-19
Вчителька, яка викладала в третьому класі школи №29 в Черкасах, померла в суботу, 26 вересня.

В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 2602 http://kanos.com.ua/u-cherkasah-pomerla-vchytelka-hvora-na-covid-19/В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 5778
показати весь коментар
10.11.2020 08:28 Відповісти
2 ноября в Одессе умер преподаватель школы №49. Об этом сообщила директор департамента образования и науки при Одесском горсовете Елена Буйневич. Молодой педагог до последнего ходил на работу, хотя у него были заметны явные признаки заболевания.

В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 6330https://2day.kh.ua/koronavirusom-zaboleli-bolee-sta-uchiteley-iz-kharkovskoy-oblasti
показати весь коментар
10.11.2020 08:30 Відповісти
Держава, не подбала про маски, страхування, ПЛР-діагностику, належну дезінфекцію навчального закладу після першого офіційно підтвердженого випадку COVID. Справжньою трагедією для нас стала непоправна втрата - смерть нашої Колеги, Вчителя початкових класів Гордій Оксани Юріївни, яка, будучи хворою, до останнього дня проводила онлайн-уроки і фактично «згоріла» на роботі.
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 4992 https://kolomyia.today/v-kosivskomu-litseyi-spalah-covid-19-pomerla-vchytelka-60725В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 9898
показати весь коментар
10.11.2020 08:31 Відповісти
В Одессе от COVID-19 скончалась директор школы
Глава гороно Елена Буйневич уточнила, что речь идет о директоре городской школы №1 Елене Масленко.
Больше читайте тут:
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 8893 https://gordonua.com/news/society/v-odesse-ot-covid-19-skonchalas-direktor-shkoly-1500251.html
показати весь коментар
10.11.2020 08:32 Відповісти
Вчителі вибрали невдаху, клюнули на гнилу обіцянку дати їм зарплату 4000 евро. А той розумний мальчік зі своїми слугами першою справою продали за кордон весь запас масок, який зберігався ще з часів Совка. В росію продавали по 25 копійок за штуку, а своїм вчителям і дітям шкіл показав велику дулю. Їх жалко, але то і їх відповідальність. Пам'ятаєте, як вони виходили при Януковичу із плакатами "фашизм не пройдет", захищаючи режим донецького зека?
показати весь коментар
10.11.2020 10:46 Відповісти
только при Зеленском по новому закону разрешили СО. Почему раньше запрещали? Во всем мире можно, и только в Украине было нельзя. Нет методических разработок для учителей и родителей по СО.
показати весь коментар
10.11.2020 08:33 Відповісти
Супер новость! Асфальтирование дорог за деньги короновирусного фонда дает свои плоды. Спасибо зе-манде - мастерам спорта по борьбе с короновирусом
показати весь коментар
10.11.2020 08:19 Відповісти
А больше всего смертей в процентном отношении в Италии.
показати весь коментар
10.11.2020 08:27 Відповісти
У польши небыло полгода времени для подготовки, как это было у зебилов.
показати весь коментар
10.11.2020 09:08 Відповісти
Такое во всем мире. У нас еще не самая плохая ситуация, но нужно бдить. Спаси нас, Господи! В Украине выявлены рекордные 10 842 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели - Цензор.НЕТ 6839
показати весь коментар
10.11.2020 08:26 Відповісти
Нигде в цивилизованном мире не строят дороги за деньги из короновирусного фонда
показати весь коментар
10.11.2020 09:10 Відповісти
Спаси нас, Господи!\\\\\\\

В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 6426
Зачетно. Ты или раб или тонкий.
Хоспоть шо наслал вирус.... и "спосинасхоспати" ахаха.
Это как подыхая в 33-м от голода жалобно высрать - СпоссинасвяликийСралин
показати весь коментар
10.11.2020 09:24 Відповісти
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 6668
показати весь коментар
10.11.2020 08:36 Відповісти
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 2078 В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 2078 В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 2078
показати весь коментар
10.11.2020 08:50 Відповісти
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 8929
показати весь коментар
10.11.2020 08:51 Відповісти
Вот именно по второму варианту Зеля коронавирус и подхватил! В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) - Цензор.НЕТ 2657
показати весь коментар
10.11.2020 11:23 Відповісти
надеюсь, что он всех порадует и сыграет в ящик
показати весь коментар
10.11.2020 09:04 Відповісти
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 4504 В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 6882
показати весь коментар
10.11.2020 08:43 Відповісти
Зеленский, что бы ты сдох!
показати весь коментар
10.11.2020 09:03 Відповісти
Что не опохмелились с утра?
показати весь коментар
10.11.2020 09:47 Відповісти
со вчерашнего вечера порвал два баяна и купил попкорн. Не хочу, что бы пропал попкорн из-за исцеления зеленского. Хотя клоун не болен. Еего болезнь фейк, но всё же приятная новость.
показати весь коментар
10.11.2020 09:54 Відповісти
твои речи тебе на плечи
показати весь коментар
10.11.2020 13:29 Відповісти
Рыбка гуппи? Решил блеснуть интеллектом? Тогда и тебе сдохнуть, только без ковида. В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) - Цензор.НЕТ 8448
показати весь коментар
10.11.2020 14:28 Відповісти
Ты чмо, очень скоро получишь то плохое, чего желаешь другим
показати весь коментар
10.11.2020 14:30 Відповісти
смотри не утони в своем аквариуме без зелени. В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) - Цензор.НЕТ 5699
показати весь коментар
10.11.2020 14:46 Відповісти
В Україні виявлено рекордні 10 842 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали - Цензор.НЕТ 8778
показати весь коментар
10.11.2020 09:47 Відповісти
3.6M тестов... Это почти каждый десятый, но мне сдается, что это политиканы себе каждый день херячат по тесту, а я с жутким ОРВИ, просто дома валялся, тесты никто и не собирался делать, и не понятно то вирус или не вирус. Сказали - будешь задыхаться - вызывай скорую и все. И ни у кого из знакомых тоже тесты не делали, а в норм странах тесты делают ВСЕМ, даже здоровым. Просто тестируют всех поголовно.
показати весь коментар
10.11.2020 09:51 Відповісти
А скільки кілометрів побудовано доріг і скільки звідти вкрали мільярдів? А скільки тисяч тон закупили дорожного бітума у Білорусі, яка придбала його у москалів? Скільки таким чином озброїли російських військових і дозволили їм закупити все для їх медиків, а своїх поставили голими під коронавірус? Відповід буде?
показати весь коментар
10.11.2020 10:17 Відповісти
На 11.11.2020 Міністерством освіти і науки України відповідно до наказу від 07.08.2020 року за №234-к призначено вибори ректора Національного університету харчових технологій (НУХТ). Разом із тим, міста Суми, Полтава, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський та Сміла, де розташовано 5 коледжів та 2 філії Університету, 06.11.2020 Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесено до червоної епідеміологічної зони. Більше того, в самому Університеті, як стверджують співробітники цього закладу освіти, в даний час масове захворювання серед викладачів та працівників НУХТ на вірус COVID-19. Натомість, адміністрація Національного університету харчових технологій приховує цей факт і намагається в будь-який спосіб провести 11.11.2020 вибори ректора, нехтуючи життям та здоров'ям викладачів, працівників та студентів Університету.
Керівництво МОН та адміністрація вказаного Університету нехтують вищевказанами фактами, чим наражає життя та здоров'я викладачів та студентів на небезпеку.
показати весь коментар
10.11.2020 13:42 Відповісти
Хватить писать бредову статистику. В мене захворіла сім я. Де взять гроші на 5 тестів відразу? Черги, під кабінетами, багаточасові, як в них чекатиме хворий, з температурою? Лікуємось самі, без тестів. Зе команда веде медицину і краіну до краху.
показати весь коментар
11.11.2020 07:40 Відповісти
 
 