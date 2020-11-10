В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено)
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виправив дані про добову захворюваність на коронавірусну хворобу в Україні за минулу добу. Так, спочатку він заявив, що в Україні станом на ранок вівторка, 10 листопада, зафіксовано 10 842 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, що було черговим рекордним показником. Однак пізніше він повідомив, що виявили 10 179 нових випадків. За добу померла 191 людина, одужали 5514 осіб.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 10 842 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 410, медпрацівників – 445)", - повідомив спочатку Степанов.
"Оновлено: 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 листопада 2020 р. З них дітей - 410, медпрацівників - 445. Збій у статистиці стався через технічну помилку виконавця", - повідомив він пізніше.
"Також за останню добу
госпіталізовано – 1 252 особи;
летальних випадків – 191;
одужало – 5 514 осіб;
здійснено тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 479 197 осіб;
одужало – 214 657 осіб;
летальних випадків – 8 756;
проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях", - розповів Степанов.
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