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Грузія (1419) Саакашвілі Міхеіл (2105)

Саакашвілі заявив, що готовий повернутися в Грузію, якщо отримає запрошення від об'єднаної опозиції

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Саакашвілі заявив, що готовий повернутися в Грузію, якщо отримає запрошення від об'єднаної опозиції

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі вдруге за останні дні звертається до лідерів опозиційних партій, що об'єдналися під протестним рухом щодо призначення нових парламентських виборів, з пропозицією запросити його на батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо вся об'єднана опозиція ухвалить таке рішення, у мене буде легітимне право повернутися", - написав у понеділок у соцмережах Саакашвілі.

При цьому наголошує, він не бажає, щоб його приїзд до Грузії став приводом для розбрату в опозиції. Колишній президент також пише, що чекає на рішення об'єднаної опозиції і готовий взяти квиток на батьківщину.

Кілька днів тому один з нині найближчих соратників Саакашвілі, кандидат у депутати в списку його партії "Єдиний національний рух" Губаз Санікідзе в політичному ток-шоу на опозиційному телеканалі "Мтавари архи" поставив запитання присутнім лідерам опозиційних партій - "А чи не настав час, щоб ми запросили до Грузії Саакашвілі?". Реакція опозиційних лідерів була негативною.

Також кілька днів тому грузинські ЗМІ оприлюднили запис телефонної розмови між Санікідзе і дядьком Саакашвілі - колишнім полковником КДБ СРСР Тимуром Аласанією. У цій розмові Аласанія дає доручення продовжувати протест опозиції, не визнавати вибори, не вступати в переговори з владою, максимально інформувати міжнародні структури про рух протесту в Грузії і, головне, створити опозиційний уряд національної згоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми готові гарантувати, що репресій не буде. Ми маємо бути сконцентровані на майбутньому", - Саакашвілі про програму опозиції в Грузії

На думку місцевих незалежних експертів, поява Саакашвілі в політичному житті Грузії порушить "крихкий" мир між вісьмома опозиційними партіями, які пройшли в парламент і домовилися не визнавати парламентські вибори, що відбулися, і не брати депутатські мандати.

Раніше Саакашвілі не раз заявляв, що приїде до Грузії, але так і не приїхав, мабуть, побоюючись затримання за кількома заочно ухваленими грузинським судом вироками.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Лишний раз убеждаюсь, что Петя был прав вышвырнув этого залетного Карлсона из Украины. И какими дурашлепами оказались и те кото помогал этому вентилятору нарушать гос. границу и тот кто вернул ему гражданство
Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 2714
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10.11.2020 08:33
+13
Слуга всех господ. "Дайте денег и я "навеки" ваш". Оно никак не решит какой страны оно гражданин.
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10.11.2020 08:24
+11
Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 8593
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10.11.2020 08:25
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а реформы в Украине???
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10.11.2020 08:22 Відповісти
отложены, Баиден у власти, Зеленскии заболел - надо искать отход, а реформы не заец не убежит.
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10.11.2020 08:32 Відповісти
там кавказ делят,кто ж еще ***** поможет ,как не мишико?а то трампуш,друг карлсона уже практически не у дел Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 214
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10.11.2020 09:06 Відповісти
Сгинь , штрейхбрейхер продажная мразь !
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10.11.2020 09:16 Відповісти
готов скинуться на билет ( ТОЛЬКО В ОДИН КОНЕЦ)
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10.11.2020 08:23 Відповісти
а ты ещё не там? смазывай пропеллер, сам же сказал реформы шо не ощущаются за N дней не реформы. нафиг ты тут нужен дармоед
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10.11.2020 08:23 Відповісти
Слуга всех господ. "Дайте денег и я "навеки" ваш". Оно никак не решит какой страны оно гражданин.
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10.11.2020 08:24 Відповісти
"А в отвєт - твшина". 😁 Щось грузинам Карлсона не треба.
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10.11.2020 09:31 Відповісти
майте совість...
-рішучий політик, що визволив Джорджию від кацапського ярма;
- дав поштовх реформам, створив мільйони робочих місць для "домушників" за кордоном;
- втілив у життя верховенство права, вигнав чи зґвалтував "ворів у законі";
- прагне додому, але не хоче відчути на собі, як же добре в місцевій тюрмі... Саакашвілі заявив, що готовий повернутися в Грузію, якщо отримає запрошення від об'єднаної опозиції - Цензор.НЕТ 4315
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10.11.2020 10:13 Відповісти
Гастрольор решил таки покинуть Украину Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 4604
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10.11.2020 08:24 Відповісти
надоело мишке в Украине, нет нужной поддержки и Георгию рашака теряет, надо своего другана обратно и по скорее
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10.11.2020 08:25 Відповісти
Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 8593
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10.11.2020 08:25 Відповісти
ну всё. пропали простые реформаторские решения в Украине.
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10.11.2020 08:25 Відповісти
примітивні, прошу не плутати...
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10.11.2020 10:15 Відповісти
Ну. пригласите его уже! На меньшее он не согласен. Амбиции постоянно тянут куда то ввысь, - то на крышу, то на чердак.
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10.11.2020 08:29 Відповісти
Уважаемая Грузинская оппозиция, искренне просим Вас....
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10.11.2020 08:30 Відповісти
благаємо та скинемось на квиток ВІП класу.
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10.11.2020 10:16 Відповісти
Лишний раз убеждаюсь, что Петя был прав вышвырнув этого залетного Карлсона из Украины. И какими дурашлепами оказались и те кото помогал этому вентилятору нарушать гос. границу и тот кто вернул ему гражданство
Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 2714
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10.11.2020 08:33 Відповісти
Кремливськи зозули
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10.11.2020 09:18 Відповісти
Припускаю, що це зробив "аваков". П.Порошенко зробив би це елегантніше. І так, що він не зміг би повернутися в Україну.
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10.11.2020 09:32 Відповісти
Ну як, хто йому допомагав порушувати кордон і бити наших прикордонників? В перших рядах Юля Володимирівна. Ну, де ті реформи від Карлсона? Де ті високі і солодкі обіцянки в дії? Немає і ніколи не буде, бо те що сталося в Грузії заслуга не його, він тільки бігав і розповідав. А на сьогодні бачить, що багато набрехав і нічого зробити не зможе, Зелю критикувато якось стрюмно, бо ДБР від "ДНР" зразу закриє, витрішив зробити "лижі". А Юлю з собою забереш, Міхо?
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10.11.2020 10:32 Відповісти
Саакашвілі заявив, що готовий повернутися в Грузію, якщо отримає запрошення від об'єднаної опозиції - Цензор.НЕТ 2456
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10.11.2020 18:35 Відповісти
шо за безобразие! Михуил уже второй раз просит чтоб его эго попросили опять вернуться и взять бразды правления в свои ручонки... от барИги... ему шо третий раз просить?? ))))
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10.11.2020 08:33 Відповісти
Да тебя ,мудак,пока с мешком на голове не выкинешь из страны -не избавишься...присосался,лять
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10.11.2020 08:40 Відповісти
Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 9252
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10.11.2020 08:48 Відповісти
а че он штаны одел ширинкой назад? Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 6715
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10.11.2020 09:07 Відповісти
Кроме Зеленского, саакашвили никому не нужен, а Зеленский
собирает лузеров не только в Украине (КРАВЧУК, ФОКИН,….) но и по всему миру - саакашвили,…-
это новые лица по определению Зеленского.
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10.11.2020 09:02 Відповісти
Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции - Цензор.НЕТ 1203
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10.11.2020 09:06 Відповісти
порохоботы как собаки из подворотни....гав..гав..гав...слава питру!!!!!)))))))))))
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10.11.2020 09:07 Відповісти
Штаны сухие?
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10.11.2020 09:24 Відповісти
Саакашвілі заявив, що готовий повернутися в Грузію, якщо отримає запрошення від об'єднаної опозиції - Цензор.НЕТ 5211
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10.11.2020 10:15 Відповісти
Ваньки ,это вы умеете,лизать и сосоть своему ху-лу. Эта картинка из жизни *********!
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10.11.2020 11:55 Відповісти
Лучше б Авакян в Баку вернулся, или Ереван
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10.11.2020 09:13 Відповісти
Ваньков гебнявых сразу в спам
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10.11.2020 09:21 Відповісти
Во, блин, "Летучий грузин"! Езжай - там из тебя шашлык будет. Вообще-то "отстойник" бывших президентов - в Ростове
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10.11.2020 09:14 Відповісти
Как же ольгинские боты ненавидят Саакашвили.
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10.11.2020 09:31 Відповісти
Михо стал настоящим стахановцем - спасает одновременно несколько стран Саакашвілі заявив, що готовий повернутися в Грузію, якщо отримає запрошення від об'єднаної опозиції - Цензор.НЕТ 5567
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10.11.2020 09:41 Відповісти
Опять? Но даже если такое предложение будет, тебя из ресторана будет не достать даже тросом.
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10.11.2020 09:42 Відповісти
"... Міхеіл Саакашвілі вдруге за останні дні звертається ... з пропозицією запросити його на батьківщину." - грузини вже вдруге за останні дні відповідають Саакашвілі: "Міхо, іди на куй, задовбав ти вже."
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10.11.2020 11:27 Відповісти
очень жаль, то он все еще у нас. Кстати, а из какого источника он получает неплохую зарплату у нас на свои "рихвормы"?
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10.11.2020 14:36 Відповісти
 
 