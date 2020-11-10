Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко

Пашинян сьогодні опинився в шкурі Едварда Бенеша - президента Чехословаччини в 1938 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив співзасновник Українського інституту майбутнього і шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко.

"Кінець Пашиняна.

Все, що потрібно тепер усім від Пашиняна, - поставити підпис під угодою з Путіним і Алієвим. Далі більше він нікому не буде потрібен. Якщо він не поставить, то Вірменію це від поразки не врятує. А Пашинян вже сприймається як зрадник і його можуть просто завалити. Тим більше, що Росія контролює силовиків і проросійські партії Вірменії. Пашиняну по суті треба просити гарантії безпеки від Росії. І в цьому велика іронія, з огляду на прозахідні прагнення Ніколи. Поставивши підпис, Пашинян дасть можливість Путіну й Алієву вимагати виконання зобов'язань. Як альтернатива Пашинян і уряд можуть "випаруватися" кудись, залишивши країну без керівництва. Прихід проросійських політиків до влади у Вірменії був би зім'ятий необхідністю підписати капітуляцію, оскільки без підтримки Росії та в умовах розвалу керівництва країною, Вірменії проблематично продовжувати боротьбу за Карабах, яка і так вже програна. Тому, я думаю, що росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича, яку той не зумів до кінця зіграти. І дати Росії довести до кінця свою партію.

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Пашинян сьогодні опинився в шкурі Едварда Бенеша - президента Чехословаччини в 1938 році. Ця лагідна і чесна людина була змушена поставити підпис під Мюнхенською змовою. На жаль, у світовій історії для того, щоб бути успішним правителем, мало бути хорошою людиною. Найчастіше, це швидше проблема, ніж гідність. Ось так і з Пашиняном вийшло", - заявив Романенко.



