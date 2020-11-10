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Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко

Пашинян сьогодні опинився в шкурі Едварда Бенеша - президента Чехословаччини в 1938 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив співзасновник Українського інституту майбутнього і шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко.

"Кінець Пашиняна.

Все, що потрібно тепер усім від Пашиняна, - поставити підпис під угодою з Путіним і Алієвим. Далі більше він нікому не буде потрібен. Якщо він не поставить, то Вірменію це від поразки не врятує. А Пашинян вже сприймається як зрадник і його можуть просто завалити. Тим більше, що Росія контролює силовиків і проросійські партії Вірменії. Пашиняну по суті треба просити гарантії безпеки від Росії. І в цьому велика іронія, з огляду на прозахідні прагнення Ніколи. Поставивши підпис, Пашинян дасть можливість Путіну й Алієву вимагати виконання зобов'язань. Як альтернатива Пашинян і уряд можуть "випаруватися" кудись, залишивши країну без керівництва. Прихід проросійських політиків до влади у Вірменії був би зім'ятий необхідністю підписати капітуляцію, оскільки без підтримки Росії та в умовах розвалу керівництва країною, Вірменії проблематично продовжувати боротьбу за Карабах, яка і так вже програна. Тому, я думаю, що росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича, яку той не зумів до кінця зіграти. І дати Росії довести до кінця свою партію.

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Пашинян сьогодні опинився в шкурі Едварда Бенеша - президента Чехословаччини в 1938 році. Ця лагідна і чесна людина була змушена поставити підпис під Мюнхенською змовою. На жаль, у світовій історії для того, щоб бути успішним правителем, мало бути хорошою людиною. Найчастіше, це швидше проблема, ніж гідність. Ось так і з Пашиняном вийшло", - заявив Романенко.

Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко 01
Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
дружба с кацапами ещё никого до добра не доводила
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10.11.2020 08:48
+21
Нет, конечно. Он продавал Украину за три ярда в 2013.
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10.11.2020 09:00
+18
Хороший урок для Зєлєнского. Але Зєлєнскій - поганий учень. Тому хоч урок і хороший, але беззмістовний.
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10.11.2020 08:54
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10.11.2020 08:47 Відповісти
А вот и близицца та мировая война которую недавно ванговал английский генерал. Стоит сейчас "случайно" зашкварить трохи катсапов и понеслась. Вписывается Турция, а за ней и НАТО. Дай Боже, что бы так случилось!!! Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко - Цензор.НЕТ 1256
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10.11.2020 09:00 Відповісти
На жаль, не буде такого. Процесом, як щойно виявилося, керують кацапи. А азербайджанці та турки на підтанцьовці і отримають лише свої крихти з барського столу.
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10.11.2020 09:05 Відповісти
Не факт. Азеры это вам не молдобане. Эти терпеть не будут как те 30 лет ПМРовцев Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко - Цензор.НЕТ 9256
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10.11.2020 09:08 Відповісти
Терпеть ПМРовцев?
Вы тут реально, как дети. Если бы Молдова действительно хотела вернуть ПМР, то давно бы вернула. Была куча возможностей, которые по большей части были инициированы РФ - может хотя бы про план Козака слыхали? Но в Молдове (как и в Украине) у власти всю жизнь люди, которые думают не о государственных интересах, а делают свой маленький гешефт. Им очень выгодна непризнанная ПМР - на этом деле можно мутить миллионы, что собственно и делал Плахотнюк совместно с Гушаном (и Порошенко). А вот возвращение ПМР им очень невыгодно - зачем им сотни тысяч новых нелояльных граждан, которые на выборах спутают все карты и которых надо обеспечивать работой и пр? Они своих-то до конца не могут разогнать на польские плантации и московские стройки, хотя и очень стараются.
В большой политике все гораздо сложнее и гораздо циничнее, чем представляет себе контингент Цензора
Кстати, я из ПМР.
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10.11.2020 14:34 Відповісти
Плохой переводчик, скажи куратору заменить
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10.11.2020 09:16 Відповісти
Кто-то из наших политологов предположил, что Турция не станет вписываться в военные действия на территории Карабаха. Якобы, НАТО при таком раскладе может предложить приостановить Турции членство, вплоть до выхода из организации. А вот у рашистов нет никаких сдерживающих факторов и они преспокойно вводят свой ОККУПАЦИОННЫЙ КОНТИНГЕНТ на 5 лет с автоматическим продлением!!!
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10.11.2020 09:18 Відповісти
А членству Турции в НАТО не мешал ввод турецких войск на территорию Сирии? Ливии? Незаконный ввод американских войск на территорию Ирака, Сирии - НАТО не мешал?
Что ж вы все такие наивные?
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10.11.2020 14:46 Відповісти
дружба с кацапами ещё никого до добра не доводила
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10.11.2020 08:48 Відповісти
Пашиняна до ручки довела дружба с Америкой.
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10.11.2020 12:40 Відповісти
Поэтому в Баку сегодня празднуют, а в Ереване траур.
Но здесь этого не поймут
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10.11.2020 14:48 Відповісти
все по теме
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10.11.2020 08:50 Відповісти
Ну вот и определился настоящий победитель.
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10.11.2020 08:52 Відповісти
Хороший урок для Зєлєнского. Але Зєлєнскій - поганий учень. Тому хоч урок і хороший, але беззмістовний.
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10.11.2020 08:54 Відповісти
От Зеленского ничего не зависит. Что из себя представляют европейские союзники в лице Франции например мы увидели по ситуации в Нагорном Карабахе. Они только щеки могут надувать и проявлять озабоченность. Потому нормандский формат это бесполезная трата времени. Все зависит от итогов выборов в США и если Байден таки станет президентом от того захочет ли он противостоять Пуйлу. А не захочет то сметут Украину в нынешнем виде и перекроят по сферам влияния, Запад в Европу. Восток и Юг под Россию. А остальное как получится.
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10.11.2020 09:05 Відповісти
Від Зєлєнского залежить все:наприклад, він може подати у відставку, або проюизначит толкового і патріотичного міністра закордонних спав, звільнивши проюи цьому Єр ака, тарана і інших кацапських аґентів і призначивши на їхні місця патріотів-професіоналів. І тоді Макрон і Мєркєль перестануть бути поросійськими.
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10.11.2020 09:10 Відповісти
После 30 лет коррупции, кумовста и клановости не думаю, что остались хоть какие-то профессионалы. Да и зачем им оставаться, если ответственности за ошибки все эти годы не было никакой. А "патриот" - это достаточно расплывчатое понятие.
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10.11.2020 09:25 Відповісти
Безперечно, це не лише ваша думка, але й нарратив кацап-ТВ.
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10.11.2020 09:28 Відповісти
Предлагаете взять какого-то воровавшего десятилетиями на госслужбе хряка в вышиванке и назвать это профессионалом-патриотом? Тогда удачи. Пока не будет ответственности - ничего не будет.
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10.11.2020 09:35 Відповісти
хряка в вышыванке который еще вчера бегал с георгиевской лентой
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10.11.2020 09:43 Відповісти
Навіщо? Пропоную повести конкурс серед двірників, водопровідників, кухарок і таксистів.
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10.11.2020 10:25 Відповісти
Ничего Вы не понимаете в геополитике. Все это сделано чтобы не будить в рашке зверя. Зеленский тянет время как может. Макрона и Меркели никто и ничто не переубедит. Их боевые действия на территории Украины не переубедили. Сбитый Россией самолет с гражданами ЕС, взятие Дебальцево после подписания соглашений. Все это было при так называемых патриотах-профессионалах. Единственный шанс это надежда на США. А если они не найдут интересов в Украине так никто не поможет. Главный вопрос где остановиться Путин в Харькове Киеве или Житомир тоже возьмет. Это образно говоря но все к тому идет.
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10.11.2020 09:34 Відповісти
Голосували за Зєлєнского? 😊
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10.11.2020 10:23 Відповісти
Похоже, что за *****.
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10.11.2020 12:03 Відповісти
А зверь какой? Хорек или скунс?
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10.11.2020 11:25 Відповісти
Дуже мудре твердження. Але тоді, коли Романенко топив за Зеленського, то ця думка не видавалася йому слушною.
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10.11.2020 08:55 Відповісти
Та он за всех топил кто деньги даёт
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10.11.2020 08:57 Відповісти
Так а что за партия-то? Почему никто не может до конца развить свою мысль? Будут делить Армению или что?
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10.11.2020 08:55 Відповісти


весь кавказ делить будут Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко - Цензор.НЕТ 4799

tZE inform

Самое интересное на Кавказе только начинается. Россию все таки заманили в конфликт. Следующий этап - срыв договоренностей и российско\армянская-турецкая\азербайджанская война. Рядом с полыхнувшей Чечней, Дагестаном и и Ингушетией. Все только начинается. #кавказ2020
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10.11.2020 09:00 Відповісти
Да не, я думаю, что Турция на этом остановится и будет строить в регионе Тюркский союз как местную альтернативу ЕС, показав себя надежным союзником. Эрдогану-то тоже надо подумать о стабилизации своей экономики и валюты.
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10.11.2020 09:17 Відповісти
Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко - Цензор.НЕТ 6153 а я про что?тбркский союз в составе азербайджана,дагестана,ингушетии и еще кучи малых мусульманских народов кавказа.чечню пока не возьмут,там надо генеральную уборку делать.
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10.11.2020 09:26 Відповісти
Дагестан и Ингушетия - не тюрки. Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Туркмения, сама Турция, вот это все.
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10.11.2020 09:33 Відповісти
согласен,не тюрки...но таки тюрки им ближе,чем кацапы и армяне. Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко - Цензор.НЕТ 8458так что какой то союз возможен,особенно при поддержке Турции
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10.11.2020 09:45 Відповісти
Они все мусульмане !
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10.11.2020 10:46 Відповісти
Гыг с Вами - а как же ********** скрепы, валежник, ягель. Что вообще делать из Щи ? Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко - Цензор.НЕТ 2814
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10.11.2020 09:29 Відповісти
Разве Янукович подписал Минск-2?
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10.11.2020 08:57 Відповісти
Нет, конечно. Он продавал Украину за три ярда в 2013.
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10.11.2020 09:00 Відповісти
не,не успел...эвакуировали подводной лодкой Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко - Цензор.НЕТ 3517.очнулся уже в ростове.
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10.11.2020 09:01 Відповісти
Да пофиг с ними. Украины эта драка за транзит иранского герыча никак не касается.
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10.11.2020 08:57 Відповісти
Ви на Романенко не зупиняйтеся. Ще Шарія тут порекламуйте
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10.11.2020 09:02 Відповісти
тут скорее антиянукович
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10.11.2020 09:03 Відповісти


tZE inform

Мы пока не можем точно сообщить о чем там договорились стороны по Карабаху.
То что опубликовано, сильно отличается от того что зачитано в парламенте Азербайджана, а что было в армянском варианте установить не удается, там уже громят резиденцию правительства и ищут Пашиняна.
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10.11.2020 09:03 Відповісти
Просто если проводить исторические параллели Судетская область - Карабах до конца, то получится, что Алиев - это Гитлер, а путин - это Чемберлен, который в итоге свою партию и проиграл. Поэтому, что хотел сказать автор - непонятно.
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10.11.2020 09:05 Відповісти
скорее поедет читать лекции в Йельский университет )
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10.11.2020 09:07 Відповісти
"- За какие заслуги вы взяли на серьёзную работу жука-короеда ?
- Он закончил ель..."
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10.11.2020 09:09 Відповісти
Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко - Цензор.НЕТ 191 Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко - Цензор.НЕТ 191 Россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича. И дать РФ довести до конца свою партию, - Романенко - Цензор.НЕТ 191
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10.11.2020 09:11 Відповісти
Это ништяк от Арестовича.
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10.11.2020 09:14 Відповісти
К сожалению хохляцкий быдляк,чернь,плебеи и наивные дурачки очень плохо учили историю,поэтому и проголосовали за харошего парня из прастова нариду.У нас тоже все закончится кровавыми соплями,историю не обманешь.
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10.11.2020 09:09 Відповісти
Пашинян - просто на зарплате сидел!!!! Но есть простые люди - а план путина ,алиева и эрдогана - это их план - и к тому, что будет на самом деле никакого отношения не имеет!!!!
Просто они много о себе думают!
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10.11.2020 09:10 Відповісти
Пишут и про турецких миротворцев тоже: https://mil.in.ua/uk/news/vijna-za-nagirnyj-karabah1-zavershuyetsya-vvedennyam-rosijskyh-myrotvortsiv/
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10.11.2020 09:11 Відповісти
Через пару месяцев Украина получит еще больше оружия, а московия гору полезных санкций и контрнаступление на Крым и Таганрог.
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10.11.2020 09:15 Відповісти
А Таганрог українське місто. Про це ще писав свого часу Чехов!
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10.11.2020 09:19 Відповісти
Уся Кубань наша, там українське село.
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10.11.2020 09:21 Відповісти
У вовки явно была договорённость с Алиевым - наступай,но когда скажу остановись.
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10.11.2020 09:15 Відповісти
путин привидет к власти в армении свою партию,нашпигует накрученных армям вооружением и устроит в карабахе вечный даунбас!! нет слав,так лоханули азербайджан.
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10.11.2020 09:15 Відповісти
Уже змусили. Спочатку ти стаєш васалом орди, а потім її "федеральним" округом.
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10.11.2020 09:16 Відповісти
Незавидная роль ! А потом ? Возглавит армянское землячество в Ростове ?
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10.11.2020 09:17 Відповісти
це помста Вірменії за те що вона в 18 році скинула свого корумпованого президента і його верхівку. Путін дуже не любить різні революції.
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10.11.2020 09:24 Відповісти
И пришел честный Пашинян,который вел независимую политику,но при этом поддерживал ***** во всех его начинаниях)))
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10.11.2020 09:35 Відповісти
Всё так ! пуйло добилось своего. Скорее всего оно же втихаря и договорилось с Алиевым об этом. Пашиняну - пинка под зад, Азербайджану - Карабах, а пуйлу - вся оставшаяся Армения.
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10.11.2020 09:24 Відповісти
роль Януковича, которую тот не сумел до конца сыгратьИсточник: https://censor.net/ru/n3230052

- ялынкович в последний момент понял (или подсказали) и вышел из игры дрыснув поближе к
хозяину дабы не отведать новичка или ещё что из гебистского арсенала... то есть если просто
по панятиям то правильно сделал.... если бы сообразил сразу после разгона студмайдана то
....... хотя губы раскатывать не стоит такие операции имеют много запасных вариантов и сце-
нариев....
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10.11.2020 09:24 Відповісти
запад понимает одно потому и молчит :
чем больше в кацапов конфликтов, тем дешевле их природный ресурс покупается, патаму шта любой конфликт вести и поддерживать его - денег немеряно надо, а кроме ресурсов кацапам и нехер продать
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10.11.2020 09:25 Відповісти
Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко - Цензор.НЕТ 3431
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10.11.2020 09:26 Відповісти
а всё началось с участия ЗЕ в новогодней акции "какаяраЗЕница"
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10.11.2020 09:29 Відповісти
Может это все не из-за Зе, а падения рейтингов? Украинские власти сами толкают граждан на российские каналы.
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10.11.2020 13:03 Відповісти
Пашинян, а в его лице и Армения, сами попали в этот цугцванг. Если и была ранее какая-то надежда на уход Армении от российского влияния, то теперь это на многие годы становится лишь несбыточной мечтой. Для меня это где-то схоже с ситуацией в Украине 1918-21 годов, когда ******** возможность создать своё независимое государство и на много лет попали в кабалу к большевикам.
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10.11.2020 09:27 Відповісти
Они сами себя и загнали в этот капкан. Надо было раньше головой думать. Ведь вокруг у них только Турция (враг), Азербайджан (лютый враг) и Грузия - для них ары тоже далеко не друзья.
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10.11.2020 09:40 Відповісти
тю, прям прозрение... а с самого начала конфликта это было типа не понятно?
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10.11.2020 09:28 Відповісти
Щоб вірменам повністю не програти, треба вбивати росіян на всій своїй території. Те ж і стосується азейбарджанців, вони мають повбивати всіх росіян в Азейбарджані. Але на це ніхто з них не піде... Тому доля і Азейбарджану і Вірменії бути васалами Росії.
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10.11.2020 09:28 Відповісти
А что в Пашеняне проевропейского???Армения как плясала под кацапаскую дудку,так и пляшет!!!Приход проросейских сил???????????Ахаха Рашка кинула армян и даже самый упоротый армяшка любитель матушки рассеи это понял!!!Проблема в том,что своей проросейской политикой Армения осталось ОДНА!
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10.11.2020 09:31 Відповісти
Армения пробовала проводить проевропейскую политику. Просто она Европе ... не нужна. Как и Украина впрочем.
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10.11.2020 09:40 Відповісти
Пока Украина будет не нужна 73 процентам "украинцам",она и Европе будет не нужна!!!
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10.11.2020 09:51 Відповісти
Україні для початку треба бути потрібною принаймні собі. Бо вислів "потрібна_Європі" безсенсовий. В Унії Європейській збираються держави, що мають спільне бачення майбутнього на певних принципах.
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10.11.2020 09:55 Відповісти
Украина получила свою территорию благодаря Совку который собирал с миру по нитке. Пока не будет войны за территорию не придет национальное самосознание. Если мы не готовы воевать за территории которые считаем своими то почему соседям их просто не разобрать? И Крым и Донбасс это только начало.
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10.11.2020 10:19 Відповісти
Пашинян пытался усидеть на двух х*** как Янык, а это чревато для задницы. Но в отличие от Януковича у Пашиняна просто не было выбора. Вилял задом как мог, иначе армяне его сейчас линчевали бы.
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10.11.2020 12:53 Відповісти
Армяни замість азербайджанців розгромили Пашиняна
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10.11.2020 09:34 Відповісти
Так як там "реформи Пашиняня" хлопці? Вже можна поздоровляти з перемогою? Чи треба кликати в Україну, а то Міхо Павліношвілі сумно самому?
Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко - Цензор.НЕТ 1458
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10.11.2020 09:37 Відповісти
Азеры довоевались. Одного оккупанта прогнали и то не полностью, зато второго сами впустили.
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10.11.2020 09:38 Відповісти
Що пропонує кремль лохам?!
Плісявий ,черствий пряник.
Ось Пашик знов його обрав,
Як вибрав Ростов Яник.
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10.11.2020 09:45 Відповісти
Агент фсб "романєнко" знає про що каже Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко - Цензор.НЕТ 667
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10.11.2020 09:52 Відповісти
ничо неожиданного. август четырнадцатого. когда па рашные нукеры были уже готовы всем скопом бежать в саму па рашу, "миротворцы" открыто вторглись в Украину и всё пришло к минским договорнякам. ноябрь двадцатого отличается только отсутствием общей границы с "асвабадителями" и отсутствием стартовых обстрелов градами из-за бугра.
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10.11.2020 09:57 Відповісти
Вони це вже зробили. А далі будуть стріляти один раз по вірменам і два раза по азербайджанцям і гавкати на обох, як судді-миротворці. Стріляти будуть вночі і вкидати в інтерент-простір "свідків" подій. Хто має справу з кацапами, той безголовий цап, він завжди програє. Правильний є вислів Порошенко :"Подалі від москви", Це вже зрозуміли американці і деякі європейці.А деякі заводять дружбу з терористами, які себе називають миротворцями. Ніколи, не вірте москалям - московитам. Ніколи! Вони вас використають ЗАВЖДИ на свою користь.
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10.11.2020 10:27 Відповісти
Не нужно было Пашиняну поворачиваться задом к **********!
А азеры его еще и нагнули. Грех не вставить.
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10.11.2020 10:36 Відповісти
сссс
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10.11.2020 10:36 Відповісти
....прозападные устремления Николы и что Мордор контролирует силовиков и пророссийские партии Армении... Это просто бред какой то ! Надо признать что рашистские кукловоды свергли Пашиняна пришедшего бороться с коррупцией и старой властью на волне народного гнева с помощью этого конфликта! Теперь ары будут ручными баранчиками ! И опять же классика путлеровской пропаганды -майдны и революции приводят к потере территорий ,так что россияне даже не думайте вспоминать про Навальных и Ходорковских !
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10.11.2020 11:29 Відповісти
і бубочку касапи примусять зіграти аналогічну роль бенеша. Якщо, звичайно, ми самі цього бенеша не винисемо.
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10.11.2020 11:58 Відповісти
 
 