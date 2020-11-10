Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Пашинян сьогодні опинився в шкурі Едварда Бенеша - президента Чехословаччини в 1938 році.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив співзасновник Українського інституту майбутнього і шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко.
"Кінець Пашиняна.
Все, що потрібно тепер усім від Пашиняна, - поставити підпис під угодою з Путіним і Алієвим. Далі більше він нікому не буде потрібен. Якщо він не поставить, то Вірменію це від поразки не врятує. А Пашинян вже сприймається як зрадник і його можуть просто завалити. Тим більше, що Росія контролює силовиків і проросійські партії Вірменії. Пашиняну по суті треба просити гарантії безпеки від Росії. І в цьому велика іронія, з огляду на прозахідні прагнення Ніколи. Поставивши підпис, Пашинян дасть можливість Путіну й Алієву вимагати виконання зобов'язань. Як альтернатива Пашинян і уряд можуть "випаруватися" кудись, залишивши країну без керівництва. Прихід проросійських політиків до влади у Вірменії був би зім'ятий необхідністю підписати капітуляцію, оскільки без підтримки Росії та в умовах розвалу керівництва країною, Вірменії проблематично продовжувати боротьбу за Карабах, яка і так вже програна. Тому, я думаю, що росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича, яку той не зумів до кінця зіграти. І дати Росії довести до кінця свою партію.
Пашинян сьогодні опинився в шкурі Едварда Бенеша - президента Чехословаччини в 1938 році. Ця лагідна і чесна людина була змушена поставити підпис під Мюнхенською змовою. На жаль, у світовій історії для того, щоб бути успішним правителем, мало бути хорошою людиною. Найчастіше, це швидше проблема, ніж гідність. Ось так і з Пашиняном вийшло", - заявив Романенко.
Будь ласка, зачекайте...
Вы тут реально, как дети. Если бы Молдова действительно хотела вернуть ПМР, то давно бы вернула. Была куча возможностей, которые по большей части были инициированы РФ - может хотя бы про план Козака слыхали? Но в Молдове (как и в Украине) у власти всю жизнь люди, которые думают не о государственных интересах, а делают свой маленький гешефт. Им очень выгодна непризнанная ПМР - на этом деле можно мутить миллионы, что собственно и делал Плахотнюк совместно с Гушаном (и Порошенко). А вот возвращение ПМР им очень невыгодно - зачем им сотни тысяч новых нелояльных граждан, которые на выборах спутают все карты и которых надо обеспечивать работой и пр? Они своих-то до конца не могут разогнать на польские плантации и московские стройки, хотя и очень стараются.
В большой политике все гораздо сложнее и гораздо циничнее, чем представляет себе контингент Цензора
Кстати, я из ПМР.
Что ж вы все такие наивные?
Но здесь этого не поймут
весь кавказ делить будут
tZE inform
Самое интересное на Кавказе только начинается. Россию все таки заманили в конфликт. Следующий этап - срыв договоренностей и российско\армянская-турецкая\азербайджанская война. Рядом с полыхнувшей Чечней, Дагестаном и и Ингушетией. Все только начинается. #кавказ2020
tZE inform
Мы пока не можем точно сообщить о чем там договорились стороны по Карабаху.
То что опубликовано, сильно отличается от того что зачитано в парламенте Азербайджана, а что было в армянском варианте установить не удается, там уже громят резиденцию правительства и ищут Пашиняна.
- Он закончил ель..."
Просто они много о себе думают!
- ялынкович в последний момент понял (или подсказали) и вышел из игры дрыснув поближе к
хозяину дабы не отведать новичка или ещё что из гебистского арсенала... то есть если просто
по панятиям то правильно сделал.... если бы сообразил сразу после разгона студмайдана то
....... хотя губы раскатывать не стоит такие операции имеют много запасных вариантов и сце-
нариев....
чем больше в кацапов конфликтов, тем дешевле их природный ресурс покупается, патаму шта любой конфликт вести и поддерживать его - денег немеряно надо, а кроме ресурсов кацапам и нехер продать
Плісявий ,черствий пряник.
Ось Пашик знов його обрав,
Як вибрав Ростов Яник.
А азеры его еще и нагнули. Грех не вставить.