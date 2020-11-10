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COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 747, Житомирщина - 646 і Київщина - 628

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 747, Житомирщина - 646 і Київщина - 628

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (747), Житомирській (646) та Київській ( 628) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 10 листопада в Києві на коронавірус захворіли 747 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 45 667 людей.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 894 людини, за минулу добу - 22. З початку епідемії одужали 17 004 пацієнти.

Станом на 10 листопада кількість активних хворих у Києві становить 27 769 осіб.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 6 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 1002 людини.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Житомирська та Київська області.

Так, в Житомирській області добовий приріст хворих на коронавірус становив 646 осіб. Загальна кількість інфікованих - 19 616. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 315 осіб, за минулу добу - 7. З початку епідемії одужали 10 584 пацієнти. Кількість активних хворих на Житомирщині - 8 717.

У Київській області на коронавірус захворіли 628 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 21 038 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 494 людини, за минулу добу - 24. З початку епідемії одужали 9 230 пацієнтів. Кількість активних хворих на Київщині становить 11 314 осіб.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 747, Житомирщина - 646 и Киевщина - 628 - Цензор.НЕТ 1422
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10.11.2020 09:03
+3
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 747, Житомирщина - 646 и Киевщина - 628 - Цензор.НЕТ 8098
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10.11.2020 09:04
+1
Стeпанов, в лікарні нe бeруть вжe - кажуть, всe рівно, помирати. Кисню- нeма, ліжок- нeма, пeрсоналу-нeма, ліків - тeж нeма!!! Вас скоро будут виносити як уряд у Вірмeніі! Вчитeлі у пeрeповнeних школах помирають однин за одним. Ім видали лишe одну маску за вeсь час! Трeтина дітeй хворіють, хворіють іх батьки: діти зі школи пeрeносять заразу додому. Чому нормальні краіни організували навчання вдома, щоб мeншe пeрeдавався вірус?! Стeпанов ти вигнав Супрун,повeрнувши стару мeдицинську мафію до справ! В нас вдвічі дорожчі ліки ніж у Польші. Чому?! У вас був рік підготуватись до пандeміі - ви розікрали гроші лишe! Стeпанов, будeш відповідати, всe тільки починається...
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10.11.2020 09:01
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Стeпанов, в лікарні нe бeруть вжe - кажуть, всe рівно, помирати. Кисню- нeма, ліжок- нeма, пeрсоналу-нeма, ліків - тeж нeма!!! Вас скоро будут виносити як уряд у Вірмeніі! Вчитeлі у пeрeповнeних школах помирають однин за одним. Ім видали лишe одну маску за вeсь час! Трeтина дітeй хворіють, хворіють іх батьки: діти зі школи пeрeносять заразу додому. Чому нормальні краіни організували навчання вдома, щоб мeншe пeрeдавався вірус?! Стeпанов ти вигнав Супрун,повeрнувши стару мeдицинську мафію до справ! В нас вдвічі дорожчі ліки ніж у Польші. Чому?! У вас був рік підготуватись до пандeміі - ви розікрали гроші лишe! Стeпанов, будeш відповідати, всe тільки починається...
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10.11.2020 09:01 Відповісти
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 747, Житомирщина - 646 и Киевщина - 628 - Цензор.НЕТ 8098
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10.11.2020 09:04 Відповісти
COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 747, Житомирщина - 646 і Київщина - 628 - Цензор.НЕТ 791
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10.11.2020 09:29 Відповісти
Зачем писать одно и то же на всех ветках?
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10.11.2020 09:29 Відповісти
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 747, Житомирщина - 646 и Киевщина - 628 - Цензор.НЕТ 1422
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10.11.2020 09:03 Відповісти
COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 747, Житомирщина - 646 і Київщина - 628 - Цензор.НЕТ 9791
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10.11.2020 09:30 Відповісти
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10.11.2020 09:11 Відповісти
Та да, весело живемо в країні де 73% ідійотів. Зато посмєйомся, казали зебіли.
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10.11.2020 09:17 Відповісти
А че 73%?20% вобще не голосовало.
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10.11.2020 09:55 Відповісти
На 11.11.2020 Міністерством освіти і науки України відповідно до наказу від 07.08.2020 року за №234-к призначено вибори ректора Національного університету харчових технологій (НУХТ). Разом із тим, міста Суми, Полтава, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський та Сміла, де розташовано 5 коледжів та 2 філії Університету, 06.11.2020 Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесено до червоної епідеміологічної зони. Більше того, в самому Університеті, як стверджують співробітники цього закладу освіти, в даний час масове захворювання серед викладачів та працівників НУХТ на вірус COVID-19. Натомість, адміністрація Національного університету харчових технологій приховує цей і намагається в будь-який спосіб провести 11.11.2020 вибори ректора, нехтуючи життям та здоров'ям викладачів, працівників та студентів Університету.
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10.11.2020 09:20 Відповісти
 
 