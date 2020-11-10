Антитіла до COVID-19 наявні у деяких людей навіть без контакту із зараженим, - дослідження
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Невелика кількість людей може мати набутий імунітет, що захищає їх від зараження SARS-CoV-2, навіть без попереднього контакту з цим вірусом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в новій статті, опублікованій в журналі Science.
Велика команда британських медиків вивчила зразки крові, зібрані у дітей до 16 років і дорослих до початку пандемії, а також у перші її місяці, за умови, що донор показав негативні результати тестування на COVID-19. Вчені порівняли антитіла, присутні в цій крові, із зразками людей, які вже перехворіли, цитує наукове видання Naked Science.
Як і можна було очікувати, у тих, хто перехворів на COVID-19, виявлялися різні імуноглобуліни, що атакують S-білок вірусу. Однак і в деяких людей, які не контактували з ним були присутні імуноглобуліни G (IgG), що зв'язують цей білок. З вибірки в 302 дорослих таких знайшлося 16 (п'ять відсотків), а з 48 дітей - у 21 (44 відсотки).
Ці IgG - частина набутого імунітету, який з'явився у людей після порівняно недавнього зараження коронавірусом, схожим на SARS-CoV-2. Такі крос-реактивні антитіла не настільки ефективні в зв'язуванні його S-білка, як призначені саме для нього, однак можуть істотно впливати на перебіг хвороби та хід розвитку епідемії.
Будь ласка, зачекайте...
Есть какие-то общие белки для разный вирусов одного семейства.
Если организм умеет блокировать один вирус, то это же оружие вполне подойдёт и для родственного.
По-сути обнаружили естественную вакцину от ковид - которая получается после инфицирования менее опасным коронавирусом.
Причём по результатам исследований почти половина детей оказалась "вакцинирована".
Антитела возникают только как ответ организма на вторжение вируса.
Аргументы из категории "highly likely".
С интересом прочту написанную вами монографию на эту тему.
Наши хоть, в большинстве, держат свои глупые мысли при себе.
А эти полоумные печатают свою ахинею в журналах.
А вообще тогда возникает закономерный вопрос: раз детский иммунитет эффективнее борется с этим... то... как-бы почему от болезней надо делать прививки именно в детском возрасте?
кому цікаво
Можно заболеть , ковид, повторно так-как антитела пропадают через 3-4 месяца.
Что это?
Напрашиваются выводы:
1. Вирус поражал людей еще до официального его появления.
2. Недостоверность тестов создавала "ложнозараженных" "безсимптомных", которые затем заражались реально.
3. Возможно "вырвался" из лаборатории "боевой" штамм вируса, модифицированный из обычного "для летучих мышей".