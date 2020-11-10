Антитіла до COVID-19 наявні у деяких людей навіть без контакту із зараженим, - дослідження

Невелика кількість людей може мати набутий імунітет, що захищає їх від зараження SARS-CoV-2, навіть без попереднього контакту з цим вірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в новій статті, опублікованій в журналі Science.

Велика команда британських медиків вивчила зразки крові, зібрані у дітей до 16 років і дорослих до початку пандемії, а також у перші її місяці, за умови, що донор показав негативні результати тестування на COVID-19. Вчені порівняли антитіла, присутні в цій крові, із зразками людей, які вже перехворіли, цитує наукове видання Naked Science.

Як і можна було очікувати, у тих, хто перехворів на COVID-19, виявлялися різні імуноглобуліни, що атакують S-білок вірусу. Однак і в деяких людей, які не контактували з ним були присутні імуноглобуліни G (IgG), що зв'язують цей білок. З вибірки в 302 дорослих таких знайшлося 16 (п'ять відсотків), а з 48 дітей - у 21 (44 відсотки).

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Ці IgG - частина набутого імунітету, який з'явився у людей після порівняно недавнього зараження коронавірусом, схожим на SARS-CoV-2. Такі крос-реактивні антитіла не настільки ефективні в зв'язуванні його S-білка, як призначені саме для нього, однак можуть істотно впливати на перебіг хвороби та хід розвитку епідемії.