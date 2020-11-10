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Антитіла до COVID-19 наявні у деяких людей навіть без контакту із зараженим, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Антитіла до COVID-19 наявні у деяких людей навіть без контакту із зараженим, - дослідження

Невелика кількість людей може мати набутий імунітет, що захищає їх від зараження SARS-CoV-2, навіть без попереднього контакту з цим вірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в новій статті, опублікованій в журналі Science.

Велика команда британських медиків вивчила зразки крові, зібрані у дітей до 16 років і дорослих до початку пандемії, а також у перші її місяці, за умови, що донор показав негативні результати тестування на COVID-19. Вчені порівняли антитіла, присутні в цій крові, із зразками людей, які вже перехворіли, цитує наукове видання Naked Science.

Як і можна було очікувати, у тих, хто перехворів на COVID-19, виявлялися різні імуноглобуліни, що атакують S-білок вірусу. Однак і в деяких людей, які не контактували з ним були присутні імуноглобуліни G (IgG), що зв'язують цей білок. З вибірки в 302 дорослих таких знайшлося 16 (п'ять відсотків), а з 48 дітей - у 21 (44 відсотки).

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Ці IgG - частина набутого імунітету, який з'явився у людей після порівняно недавнього зараження коронавірусом, схожим на SARS-CoV-2. Такі крос-реактивні антитіла не настільки ефективні в зв'язуванні його S-білка, як призначені саме для нього, однак можуть істотно впливати на перебіг хвороби та хід розвитку епідемії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
С точки зрения биохимии всё стандартно с этим вирусом.
Есть какие-то общие белки для разный вирусов одного семейства.
Если организм умеет блокировать один вирус, то это же оружие вполне подойдёт и для родственного.
По-сути обнаружили естественную вакцину от ковид - которая получается после инфицирования менее опасным коронавирусом.

Причём по результатам исследований почти половина детей оказалась "вакцинирована".
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10.11.2020 10:56
+3
Конец света отменяется
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10.11.2020 09:40
+3
Думал, что только у наших медиков дипломы куплены за сало, но британские уверенно пробивают дно.
Наши хоть, в большинстве, держат свои глупые мысли при себе.
А эти полоумные печатают свою ахинею в журналах.
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10.11.2020 09:47
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Конец света отменяется
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10.11.2020 09:40 Відповісти
Хитрый какой то вирус.
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10.11.2020 09:41 Відповісти
С точки зрения биохимии всё стандартно с этим вирусом.
Есть какие-то общие белки для разный вирусов одного семейства.
Если организм умеет блокировать один вирус, то это же оружие вполне подойдёт и для родственного.
По-сути обнаружили естественную вакцину от ковид - которая получается после инфицирования менее опасным коронавирусом.

Причём по результатам исследований почти половина детей оказалась "вакцинирована".
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10.11.2020 10:56 Відповісти
Бред сивой кобылы.
Антитела возникают только как ответ организма на вторжение вируса.
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10.11.2020 09:41 Відповісти
вы у нас ещё и вирусолог-конспиролог...
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10.11.2020 09:43 Відповісти
Так и вы можете таким стать. Можно прослушать университетскую лекцию на ютубе, например; или прочесть об этом в любом учебнике по вирусологии и/или инфекционным заболеваниям.
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10.11.2020 09:46 Відповісти
на заборе и возле него тоже можно кое-что прочитать/услышать но не значит что нужно в это верить
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10.11.2020 09:50 Відповісти
Это не вопрос веры. Вы можете не верить в электричество или в бактерии; но факты существования того и другого давно установлены.
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10.11.2020 09:52 Відповісти
я вот верю в инопланетян но все факты их посещения скрываются аналогично с вирусами
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10.11.2020 09:53 Відповісти
Скорее всего наша цивилизация является редчайшим исключением во Вселенной. Несмотря на все попытки найти хоть какое-то свидетельство радиоволн несущих модулированную информацию, не удалось найти ничего.
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10.11.2020 09:56 Відповісти
не там ищут, они либо под водой либо под землёй, если конечно она не плоская
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10.11.2020 09:58 Відповісти
Прекрасная шутка. Антитіла до COVID-19 наявні у деяких людей навіть без контакту із зараженим, - дослідження - Цензор.НЕТ 3787
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10.11.2020 10:00 Відповісти
Прикиньте на каком расстоянии можность радиосигнала упадет до величины ниже минимального соотношения "сигнал/шум", выше которого могут его обнаружить наши самые чувствительные приемники? Вы же длжны быть в курсе, как падает мощность радиосигнала с расстоянием?
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10.11.2020 10:59 Відповісти
хз у меня есть антитела но я не болел!!!!
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10.11.2020 09:43 Відповісти
Антитела к чему ? К какому-то другому коронавирусу ? Так их существует 43 штуки.
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10.11.2020 09:49 Відповісти
Не обязательно к другому коронавирусу. Просто должен быть участок гликопротеина с похожей последовательностью.
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10.11.2020 11:01 Відповісти
Это не означает что будет иммунитет.
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10.11.2020 12:08 Відповісти
еще раз прочитайте последний абзац статьи
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10.11.2020 09:45 Відповісти
Я прочёл, но это утверждение имеет крайне спекулятивный характер, так как не содержит достоверной математической статистики: выборка слишком мала.
Аргументы из категории "highly likely".
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10.11.2020 09:48 Відповісти
Если на слизистую попадет достаточно много нежизнеспособных вирусов ковид, антитела тоже могут выработалься. Да и кросс-реакции антител дело известное, я про них еще зимой писал...
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10.11.2020 10:09 Відповісти
Я в курсе что вы большой специалист в этой области.
С интересом прочту написанную вами монографию на эту тему.
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10.11.2020 10:22 Відповісти
Иди с "коммунистами" в Австралии борись. Лихо они карантином ковид у вас задавили? То-то же.
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10.11.2020 10:46 Відповісти
Ковид - фикция. У нас не было реального карантина. Была его безобразная имитация: магазины где продаются трусЫ и колготки были закрыты, а бухошопы - открыты.
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10.11.2020 12:09 Відповісти
Если Вам электрик скажет "Не хватайся за провод, он под напряжением"" Вы ему ответите "Я в курсе что вы большой специалист в этой области. С интересом прочту написанную вами моногр-р-р-р-рррр...."
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10.11.2020 10:49 Відповісти
Вы не электрик, а обычный демагог.
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10.11.2020 12:10 Відповісти
Кто из нас демагог это еще вопрос. Антитіла до COVID-19 наявні у деяких людей навіть без контакту із зараженим, - дослідження - Цензор.НЕТ 4197
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10.11.2020 12:43 Відповісти
Значит, люди уже переболели, не подозревая об этом.
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10.11.2020 09:44 Відповісти
Думал, что только у наших медиков дипломы куплены за сало, но британские уверенно пробивают дно.
Наши хоть, в большинстве, держат свои глупые мысли при себе.
А эти полоумные печатают свою ахинею в журналах.
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10.11.2020 09:47 Відповісти
ну так быдло должно иметь надежду, иначе им нечего будет терять и они начнут революцию
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10.11.2020 09:52 Відповісти
Мемасик про "англійских учоних" вже мабуть забувати стали? Антитіла до COVID-19 наявні у деяких людей навіть без контакту із зараженим, - дослідження - Цензор.НЕТ 4672
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10.11.2020 09:51 Відповісти
Как установили в результате многочисленных экспериментов выдающиеся учёные Петька и Василий Иванович - таракан без лап не слышит!
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10.11.2020 09:52 Відповісти
Семейство известных коронавирусов большое (помоему сейчас известно более 40), так что какой то из них оказался похожим на SARS-CoV-2.
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10.11.2020 09:52 Відповісти
Хм. Чуть меньше половины детей и одна двадцатая у взрослых, выходит имеет иммунитет против вируса...Кто там кричал о "сопливых детях" и росте через школы? Аууууу))))
А вообще тогда возникает закономерный вопрос: раз детский иммунитет эффективнее борется с этим... то... как-бы почему от болезней надо делать прививки именно в детском возрасте?
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10.11.2020 10:11 Відповісти
оригінал статті: https://science.sciencemag.org/content/early/2020/11/05/science.abe1107
кому цікаво
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10.11.2020 10:11 Відповісти
Могут быть антитела, к ковиду, от встречи с вирусом похожим на ковид. До пандемии.

Можно заболеть , ковид, повторно так-как антитела пропадают через 3-4 месяца.

Что это?
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10.11.2020 10:19 Відповісти
"антитела пропадают через 3-4 месяца." означает, что у части переболевших людей титр антител против ковида через 3-4 месяца падает до уровня, недостаточного для 100% защиты от заражения. Но при этом обнаружить их можно.
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10.11.2020 10:52 Відповісти
Интересно. Антитела исчезают через 3-4 месяца. И в то же время антитела присутствовали до начала эпидемии.
Напрашиваются выводы:
1. Вирус поражал людей еще до официального его появления.
2. Недостоверность тестов создавала "ложнозараженных" "безсимптомных", которые затем заражались реально.
3. Возможно "вырвался" из лаборатории "боевой" штамм вируса, модифицированный из обычного "для летучих мышей".
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10.11.2020 10:57 Відповісти
 
 