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Пашинян звинуватив протестувальників у крадіжці комп’ютера, годинника і парфумів із його будинку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пашинян звинуватив протестувальників у крадіжці комп’ютера, годинника і парфумів із його будинку

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про крадіжку в його резиденції, вчинену в ніч на вівторок протестувальниками проти ухвалення тристоронньої заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З резиденції прем'єр-міністра вкрадено комп'ютер, годинник, парфуми, водійські права та інше. Все, звичайно ж, "заради Батьківщини", - написав він.

Раніше повідомлялося, що незадоволені рішенням прем'єр-міністра Вірменії, який погодився на припинення вогню і введення в Нагірний Карабах російських миротворців, зібралися біля будівлі уряду в центрі Єревана.

Частина демонстрантів попрямувала до урядових дач, де живе Пашинян і його сім'я. Співробітники поліції, які охороняють територію, повідомили, що прем'єр-міністра немає вдома, між поліцейськими і демонстрантами почалися сутички.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протестувальники увірвалися до кабінету Пашиняна в будівлі уряду. ВIДЕО

Будівлю уряду і парламенту Вірменії минулої ночі було повністю захоплено демонстрантами.

Пашинян звинуватив протестувальників у крадіжці комп’ютера, годинника і парфумів із його будинку 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
З окупованим Карабахом у Вірменії не було ніякого майбутнього - з Пашиняном чи без Пашиняна.
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10.11.2020 09:44
+15
Не получилось украсть Карабах,украли духи и права.
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10.11.2020 09:45
+13
Особенно духи жалко. На фоне происходящего.
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10.11.2020 09:42
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Пашинян вкрав у Вірменії майбутнє.
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10.11.2020 09:41 Відповісти
З окупованим Карабахом у Вірменії не було ніякого майбутнього - з Пашиняном чи без Пашиняна.
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10.11.2020 09:44 Відповісти
Не факт.
Пашинян взяв прозахідний курс. Будь там касапський посіпака, Мордор міг і раніше втрутитися. Або й не допустити початку наступу, оскільки розвідка там працює добре.
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10.11.2020 10:18 Відповісти
В чому там прозахідний курс?
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10.11.2020 10:27 Відповісти
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-43533568
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10.11.2020 10:53 Відповісти
Рашикам и этого было достаточно...
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10.11.2020 13:19 Відповісти
Ура-патріотів треба позбавляти громадянських прав і долучати до примусових громадських робіт, щоб меньше було в дупі фальшивого патріотизму. Від них шкоди більше, ніж від ворогів.
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10.11.2020 10:07 Відповісти
Звісно, з тебе патріот, як з дупи прищик.
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10.11.2020 12:02 Відповісти
Особенно духи жалко. На фоне происходящего.
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10.11.2020 09:42 Відповісти
А он не говорит, что жалко - он характеризует этих протестующих как обычных грабителей.
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10.11.2020 10:21 Відповісти
А що з нього взяти, він же не має три кіностудії в офшорах...
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10.11.2020 12:07 Відповісти
А непримиримые патриоты Армении - не теряются.
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10.11.2020 09:44 Відповісти
Это все американские империалисты и сионисты Пашинян обвинил протестующих в краже компьютера, часов и духов из его дома - Цензор.НЕТ 3547
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10.11.2020 09:45 Відповісти
Духи напевно вкрали російські бойовики (вагнерівці), як і все інше. А унітаз хоч на місці?
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10.11.2020 12:13 Відповісти
Не получилось украсть Карабах,украли духи и права.
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10.11.2020 09:45 Відповісти
кацапо-агресор знаем.... - які з них миротворці....- де кацапи там кров та війна...
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10.11.2020 09:45 Відповісти
Надо сказать, что протестующие это пророссийски настроенные товарищи! Поэтому воровство и разбой объяснимо! Теперь товарищи миротворцы,которые в лице прилепина требуют от Армении покончить с многовекторностью и лечь под грязную и дикую росию! Кроме того, выгнать американское посольство из Еревана! Теперь Росия будет хозяйничать ?
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10.11.2020 09:46 Відповісти
Духи "Красная Моцква"???
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10.11.2020 09:47 Відповісти
Духи красная Москва это не совьетские духи. Разрабатывали их тоже не совьетские товарищи ,а французы. Как и одеколон шипр. Сами товарищи ничего не могут..
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10.11.2020 09:51 Відповісти
Эээ,а "боярышник"перорально???)))
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10.11.2020 10:06 Відповісти
А золотой батон?
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10.11.2020 09:49 Відповісти
Тварь меркантильная,капитулянт позорный, духи у него украли...мразь!
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10.11.2020 09:50 Відповісти
Ого тебя заштырило )
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10.11.2020 09:51 Відповісти
О, цапюру вштирило! Козлов, як там зараз в Чебоксарах?
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10.11.2020 10:11 Відповісти
Пропало 3 магнитофона,3 кинокамеры, 3 портсигара.
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10.11.2020 09:52 Відповісти
"Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки"
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10.11.2020 10:12 Відповісти
«Абидно,да.»
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10.11.2020 10:23 Відповісти
В заяві писав: "...дуже низько схиляю коліна перед загиблими і пораненими..." , а тут така втрата -- "комп'ютер, парфуми, портсигар, запальничка..."
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10.11.2020 12:29 Відповісти
Ну хотя Этуш был и еврей-Владимир Абрамович.Служил в 1943 в звании лейтенанта.
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10.11.2020 12:40 Відповісти
100-летний коньяк протестующие найти не смогли.
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10.11.2020 09:53 Відповісти
Чё то как то напомнило мне Межигорье, якуновича, батоны, унитазы, камазы со стомиллиардами денех )))
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10.11.2020 09:55 Відповісти
Страусов забыл )
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10.11.2020 09:57 Відповісти
почався переворот ,це і не дивно зважаючи на всі авантюри,рано чи пізно це прогнозували багато експертів..
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10.11.2020 09:56 Відповісти
бедненько...
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10.11.2020 09:57 Відповісти
Ложь о "российских миротворцах" в Карабахе.
"Российские миротворческие силы войдут на территорию Нагорного Карабаха в рамках договорённости между Арменией, Россией и Азербайджаном. Об этом говорится в документе, который подписали лидеры стран об окончании войны в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы будут разграничивать враждующие стороны"

Прочитали?
А теперь скажите, что в этом сообщеннии россСМИ правда, а что ложь? Верно, друзья! Всë ложь. Говорят, что "Маленькая ложь рождает большое недоверие". А тут уже не "маленькая ложь", а стопроцентная густопсовая брехня! Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Россия лгала всегда, лгала везде и лгала обо всëм. Ложь - это еë, так бы сказать, государственные модусы - вивенди и оперенди. "На лжи стоим и не врать не можем!" - надо бы пудовую чугунную бляху с этим изречением повесить на грудь главного брехунца РФ, а весом поменее, в зависимости, от количества ими излитой на уши россиян брехни, его подельникам, Лаврову и Шойге.
Никаких российских "миротворцев" в Карабах не вводят. Это - наглая ложь. Во-первых; "забыли" упомянуть четвëртого участника переговоров, а по факту - первого и главного - Турцию. Именно турецкие военнослужащие войдут на территорию азербайджанского Карабаха в качестве миротворческих сил.
А во-вторых; российских вояк разместят с другой стороны линии соприкосновения, на территории Армении.
Согласитесь, что это несколько иной расклад получается, верно?
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10.11.2020 09:58 Відповісти
"Амбер", Вы, часом, не попутали рамсы? Российские "миротворцы" разместятся исключительно на суверенной территории Азербайджана (ведь Нагорный Карабах-его территория!) - вдоль Лачинского корридора, на линии соприкосновения (а это также территория Азербайджана!), И самое главное - "штаб миротворцев" будет находиться в Ханкенди!
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10.11.2020 10:21 Відповісти
ніфігасє "трохи" інший...
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10.11.2020 10:21 Відповісти
)) национальная черта. когда вечером едеш проезжая мимо каритасовских ящиков для сбора секонхенда, то из них часто густо торчат афрокавказские жопы. в подавляющем большинстве случаев, это гордые ормяне готовят себе материал на субботние фломаркты, а неликвиды пойдут гуманитарными посылками на их древнюю, не менее гордую, родинку, для продажи в тамошних забегаловках их бесчисленными родственниками ))
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10.11.2020 10:04 Відповісти
А, что тут удивительного, вы же армяне с русскими братья, братья по крови, поэтому и воровство у вас в крови.
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10.11.2020 10:04 Відповісти
Такие договоры надо подписывать лишь после того, как в дома придет достаточное количество гробов. А пока не потух боевой запал у населения...
Тем более, есть и объективные причины. Да, успех Азербайджана очевиден, но близится зима и армянская диаспора во Франции тоже не сидит на диванах.
Как говорил мне один армянин: "Знаешь, чем за границей мы отличаемся от азеров? Мы становимся крупными бизнесменами, политиками, а азеры так и остаются жарить шашлык и торговать на рынках." Пашиняну кремль никогда не простит то, что он пришел к власти в результате майдана, поэтому на его защиту они не встанут.
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10.11.2020 10:05 Відповісти
Скажи, дякую. Рабіноич на твоєму місті сказав би;"Дякую Господи, що взяв комп'ютером, годинником, парфумами і правами", а життя залишив.
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10.11.2020 10:22 Відповісти
На 2, нє на 3 помножити забув.
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10.11.2020 10:39 Відповісти
😂😂😂😂
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10.11.2020 11:08 Відповісти
Пашинян звинуватив протестувальників у крадіжці комп’ютера, годинника і парфумів із його будинку - Цензор.НЕТ 3836
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10.11.2020 11:17 Відповісти
Если выпили одеколон - то 146% это кацапов работа. Пашинян звинуватив протестувальників у крадіжці комп’ютера, годинника і парфумів із його будинку - Цензор.НЕТ 4311
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10.11.2020 11:49 Відповісти
Парфуми точно москалі випили.
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10.11.2020 14:41 Відповісти
Часы,,ракета,, одеколон ,,краснаямасква,, и компьютер с игрой с волком и яйцами--все по три штуки!
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10.11.2020 15:25 Відповісти
 
 