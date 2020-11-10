Пашинян звинуватив протестувальників у крадіжці комп’ютера, годинника і парфумів із його будинку
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про крадіжку в його резиденції, вчинену в ніч на вівторок протестувальниками проти ухвалення тристоронньої заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"З резиденції прем'єр-міністра вкрадено комп'ютер, годинник, парфуми, водійські права та інше. Все, звичайно ж, "заради Батьківщини", - написав він.
Раніше повідомлялося, що незадоволені рішенням прем'єр-міністра Вірменії, який погодився на припинення вогню і введення в Нагірний Карабах російських миротворців, зібралися біля будівлі уряду в центрі Єревана.
Частина демонстрантів попрямувала до урядових дач, де живе Пашинян і його сім'я. Співробітники поліції, які охороняють територію, повідомили, що прем'єр-міністра немає вдома, між поліцейськими і демонстрантами почалися сутички.
Будівлю уряду і парламенту Вірменії минулої ночі було повністю захоплено демонстрантами.
Будь ласка, зачекайте...
Пашинян взяв прозахідний курс. Будь там касапський посіпака, Мордор міг і раніше втрутитися. Або й не допустити початку наступу, оскільки розвідка там працює добре.
"Российские миротворческие силы войдут на территорию Нагорного Карабаха в рамках договорённости между Арменией, Россией и Азербайджаном. Об этом говорится в документе, который подписали лидеры стран об окончании войны в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы будут разграничивать враждующие стороны"
Прочитали?
А теперь скажите, что в этом сообщеннии россСМИ правда, а что ложь? Верно, друзья! Всë ложь. Говорят, что "Маленькая ложь рождает большое недоверие". А тут уже не "маленькая ложь", а стопроцентная густопсовая брехня! Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Россия лгала всегда, лгала везде и лгала обо всëм. Ложь - это еë, так бы сказать, государственные модусы - вивенди и оперенди. "На лжи стоим и не врать не можем!" - надо бы пудовую чугунную бляху с этим изречением повесить на грудь главного брехунца РФ, а весом поменее, в зависимости, от количества ими излитой на уши россиян брехни, его подельникам, Лаврову и Шойге.
Никаких российских "миротворцев" в Карабах не вводят. Это - наглая ложь. Во-первых; "забыли" упомянуть четвëртого участника переговоров, а по факту - первого и главного - Турцию. Именно турецкие военнослужащие войдут на территорию азербайджанского Карабаха в качестве миротворческих сил.
А во-вторых; российских вояк разместят с другой стороны линии соприкосновения, на территории Армении.
Согласитесь, что это несколько иной расклад получается, верно?
Тем более, есть и объективные причины. Да, успех Азербайджана очевиден, но близится зима и армянская диаспора во Франции тоже не сидит на диванах.
Как говорил мне один армянин: "Знаешь, чем за границей мы отличаемся от азеров? Мы становимся крупными бизнесменами, политиками, а азеры так и остаются жарить шашлык и торговать на рынках." Пашиняну кремль никогда не простит то, что он пришел к власти в результате майдана, поэтому на его защиту они не встанут.