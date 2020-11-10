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Держприкордонслужба (4335) КПВВ (320) Демченко Андрій (186)

Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, але людей мало, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, але людей мало, - Держприкордонслужба

Україна відновила роботу всіх семи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі, але невелика група людей спостерігається лише біля КПВВ "Щастя" і "Станиця Луганська".

Про це в ефірі "Україна 24" заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, чотири КПВВ в Донецькій і три - в Луганській області, відновили пропуск громадян з 8 ранку 10 листопада.

"Військовослужбовці ДПСУ перебувають на місцях і готові до оформлення людей, які готові перетнути лінію розмежування. У той же час ми фіксуємо, що тільки на КПВВ "Щастя" і "Станиця Луганська" невелика група людей прибула, щоб пройти в напрямку окупованих територій. На інших напрямках поки немає людей, які бажають перетнути лінію розмежування. Швидше за все це пов'язано з тим, що проросійські сили вчора заявили, що не будуть відновлювати пропуск", - сказав Демченко.

За його словами, це може викликати побоювання у людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послуги на КПВВ можна отримати, не заходячи на підконтрольну територію, - заступник командувача ООС Бондар

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
А смысл их пропускать сюда?
Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, но людей мало, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 477
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10.11.2020 09:42
+6
Мало свого КОВІДа треба ще сєпарський штам завести.
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10.11.2020 09:42
+6
Треба закривати ці кпп взагалі. Не гоняти фури з конрабасом, не давати дирляндцям розповсюджувати ковід, туберкульоз, СНІД, гепатит та КРИМІНАЛ ! Чим більше КПП, тим більше вікон для правопорушень та зловживань
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10.11.2020 09:46
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А смысл их пропускать сюда?
Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, но людей мало, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 477
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10.11.2020 09:42 Відповісти
Мало свого КОВІДа треба ще сєпарський штам завести.
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10.11.2020 09:42 Відповісти
Ой біда, ой біда. Кармільци не хочуть карміть всю Україну. Помремо з голоду.
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10.11.2020 09:43 Відповісти
зачем???????? мало своих больных или погранцы изголодались????
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10.11.2020 09:44 Відповісти
Треба закривати ці кпп взагалі. Не гоняти фури з конрабасом, не давати дирляндцям розповсюджувати ковід, туберкульоз, СНІД, гепатит та КРИМІНАЛ ! Чим більше КПП, тим більше вікон для правопорушень та зловживань
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10.11.2020 09:46 Відповісти
Там людей нема взагалі,там Лугандонське бидло.
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10.11.2020 09:47 Відповісти
шо не хотят кормильцы к нам в Украину ехать? ну так закройте эти кпвв на йух. меньше ковида будет, пусть их куйло кормит и поит.....
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10.11.2020 09:51 Відповісти
Очень похоже на геноцид украинского народа. Умышленное заражение населения штаммом с вражеской территории.
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10.11.2020 09:51 Відповісти
Донбасс это территория врага? Территория Московии? Или враг не рф?
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10.11.2020 09:54 Відповісти
Частина мого рідного Донбасу окупована росіянами внаслідок розв'язаної ними взимку 2014 року агресивної т.з. "гібридної" війни. Життєзабезпеченням захоплених заручників на окупованих територіях повинні займатися окупанти - це їх клопіт. Звільнити ці території можна виключно військовим шляхом. Іншого не буває. Луганчанин.
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10.11.2020 10:51 Відповісти
не похоже а так и есть - харьковскую обл. не закрыли - ублюдки шастают туда -сюда...
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10.11.2020 10:09 Відповісти
С точностью до 90% можно утверждать, что люди, пересекающие наши КПВВ со стороны Лугандона, благополучно и регулярно курсируют на автобусах на россию. Это для меня вражеская территория с их местным штаммом коронавируса. А ДОНБАСС, -наша земля, временно оккупированная и нашпигованная врагами. Надеюсь, это не на 30 лет.
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10.11.2020 10:06 Відповісти
Граница Украина/Московия открыта. Можно ездить через Харьков, к примеру. Но это никого не беспокоит. А вот кпп со своей же территорией всех возмущает.
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10.11.2020 10:17 Відповісти
І поїздки в мацькву турбують. Та мова в статті про КПП.
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10.11.2020 10:26 Відповісти
Всі нормальні країни закриваються, а наші придурки запускають в країну вірус,
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10.11.2020 10:20 Відповісти
23.10.20 16:59 Наемники РФ до сих пор блокируют пункт пропуска "Марьинка", - Госпогранслужба
05.10.20 11:08 Оккупанты прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская", - РГА09.11.20 20:06 Украина выполнила договоренности по открытию двух новых пунктов пропуска и ожидает таких же шагов со стороны РФ, - Кравчук

Ну не знаю ... . Може запрошуйте, ставши навколішки, чи біометричні паспорти, бескоштовно .., за хвилину? Шаровими продуктовими наборами заманюйте, подвійною пенсією. Хай презЕдент з дерьмаком, сидячи на карантині, щось придумають.
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10.11.2020 10:24 Відповісти
Владна худоба забезпечує життєздатність "лднр" з великим складом сепарів - українофобів та подальшу агонію пенсіонерів - заручників разом з терпілами луганчанами та донетчанами на догоду кремлівського карлика. Це завзято робила команда "сивочолого хетьмана" та ще завзятіше, не ховаючись, робить команда зеленого дегенерата.
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10.11.2020 10:58 Відповісти
До речі, керівництво МОЗ заборонило з 09.11.2020 року ВСІ планові госпіталізації у всіх лікарнях України окрім госпіталізації хворих на COVID 19. А довбаний президент разом з барижною держприкордонною службою (яка повинна стояти на звільненому державному кордоні, а не в 40 км від нього) радісно створює чергові діру-нору через лінію фронту, яку якийсь товариш, схожій за одностроєм на українського генерала, лагідно називає: "лінія розмежування". Це треш та шизофренія Банковій. З амбівалентністю та жагою самознищення. Але в Геєнну Вогняну вони тягнуть за собою всіх нас, курви.
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10.11.2020 11:11 Відповісти
Заканчивается свободолюбивый народ Донбасса. Был и весь вышел. Скоро там одни мокшани будут. Как будем бурятов интегрировать.
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10.11.2020 13:34 Відповісти
 
 