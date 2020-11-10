В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби"
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Президент України Володимир Зеленський, у якого діагностували коронавірус, почувається добре і перебуває під наглядом лікарів; виконання його обов'язків кимось іншим поки не розглядається.
Про це повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель у коментарі BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, вчора в Офісі Президента був "звичайний день".
"Настільки звичайний, наскільки він може бути в умовах пандемії. Тому що під час карантину в нас змінилися правила - у нас у всіх працівників міряють температуру, у всіх регулярно беруть ПЛР-тести, є дезінфектори, маски, рукавички, ми дотримуємося соціальної дистанції. Багато людей працюють дистанційно".
"Тому сьогодні був звичайний день, президент проводив селекторну нараду - звісно, навколо нього було небагато людей, як і зазвичай в умовах карантину", - каже Мендель.
Президент, каже вона, "почувався добре" і "був у доброму гуморі".
"Сьогодні майже всі працівники Офісу здавали тести - результат поки що знають не всі, дехто ще його очікує. Я особисто не здавала, тому що я зробила це в суботу, і він був негативний. Тому наступний я здаватиму вже під кінець цього тижня".
"Вже під вечір ми дізналися, що позитивний тест, на жаль у президента і керівника його Офісу. Вони почуваються добре, у президента невелика температура. Якихось інших симптомів поки що немає".
Надалі, пояснила Мендель, Володимир Зеленський перебуватиме вдома. Там, за її словами, є окреме приміщення, де він і працюватиме.
На запитання про те, хто виконуватиме обов'язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, його речниця відповіла, що такий сценарій поки не розглядають.
"Сьогодні не було ніяких проблем, він активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому ми всі сподіваємося, що це не буде якась ускладнена форма хвороби".
Будь ласка, зачекайте...
"... у всех работников меряют температуру, всем регулярно делают ПЦР-тесты..." - рассказала Мендель. (с) на тесты для работников "каморки буратины" деньги есть, а на тесты для остальных граждан - нет, наслаждайтесь, недоумки, своим выбором
Ау зебобіки, мож ще обійдеться. Втім, щури вже приготувалися ще вчора.
ПМ: До речі, цензор, а де відповідь янелоха42 своїм "опонентам". Хочу відмітитися.
То ли он, то ли мендель придумали "ампутированную совесть".
Это бумеранги возвращаются стаями, Вовик, запущенные тобой в Украину, майдановцев, в людей, которых ты высмеивал за внешность, дефекты дикции.
Карма.
У ЗЕленого мудака Вови виявили "короновірус"...
Я добре пам'ятаю літній день 2014 року, коли на Донбасі через обстріл "ополчєнцамі", загинула дитина.
А в той же вечір, в караулці по тєлєку на "1+1", між випусками "ТСН" - реготав Квартал-95.
Той регіт супровождував всю нашу війну: вони обсміяли все, що могли. Потім навіть замість парадів бійців, влаштували паради ****** - а вибачилися лише перед Кадировим.
Тому ті, хто зі складними ліцамі зараз ледь не вимагають емпатії до насморку кварталівського недоросля, нічого не розуміють у справедливості Всесвіту - і будуть дуже здивовані майбутніми подіями.
Я - ні.
В Ростові, кажуть, є чудова лікарня, де лікуюють все.