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Зеленський (17428) карантин (16095) Мендель (228) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського:

Президент України Володимир Зеленський, у якого діагностували коронавірус, почувається добре і перебуває під наглядом лікарів; виконання його обов'язків кимось іншим поки не розглядається.

Про це повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель у коментарі BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, вчора в Офісі Президента був "звичайний день".

"Настільки звичайний, наскільки він може бути в умовах пандемії. Тому що під час карантину в нас змінилися правила - у нас у всіх працівників міряють температуру, у всіх регулярно беруть ПЛР-тести, є дезінфектори, маски, рукавички, ми дотримуємося соціальної дистанції. Багато людей працюють дистанційно".

"Тому сьогодні був звичайний день, президент проводив селекторну нараду - звісно, навколо нього було небагато людей, як і зазвичай в умовах карантину", - каже Мендель.

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Президент, каже вона, "почувався добре" і "був у доброму гуморі".

"Сьогодні майже всі працівники Офісу здавали тести - результат поки що знають не всі, дехто ще його очікує. Я особисто не здавала, тому що я зробила це в суботу, і він був негативний. Тому наступний я здаватиму вже під кінець цього тижня".

"Вже під вечір ми дізналися, що позитивний тест, на жаль у президента і керівника його Офісу. Вони почуваються добре, у президента невелика температура. Якихось інших симптомів поки що немає".

Надалі, пояснила Мендель, Володимир Зеленський перебуватиме вдома. Там, за її словами, є окреме приміщення, де він і працюватиме.

На запитання про те, хто виконуватиме обов'язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, його речниця відповіла, що такий сценарій поки не розглядають.

Також читайте: Робота президента передбачає зустрічі та комунікації. Я знав, що коронавірус не пройде повз мене, - Зеленський

"Сьогодні не було ніяких проблем, він активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому ми всі сподіваємося, що це не буде якась ускладнена форма хвороби".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 7075
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10.11.2020 09:51
+20
Ви помітили, як вчасно Ковід сразіл двох вєлікіх мужей. Просрані вибори, "незручний" вибір Президента американцями, черговий злив спецоперації, параліч КС.... Дуже вдалий час важко захворіти.
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10.11.2020 09:57
+17
Не моє. Чесно вкрав.
В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 1365
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10.11.2020 10:08
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10.11.2020 09:42 Відповісти
Ни хера ему не будет.
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10.11.2020 10:49 Відповісти
В ОП пришел коронабайден.Симптомы-стопрцентно мой прокурор,пленки деркача, кормилец коломойский, попа боль.Схоронится малоросу надо...
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10.11.2020 11:05 Відповісти
А ми маємо надію на протилежне.
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10.11.2020 09:42 Відповісти
Вице-президент Ермак согласен стать и.о.
В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 6374
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10.11.2020 09:43 Відповісти
Воно само КОРОНу вже симулює.
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10.11.2020 09:45 Відповісти
Ви помітили, як вчасно Ковід сразіл двох вєлікіх мужей. Просрані вибори, "незручний" вибір Президента американцями, черговий злив спецоперації, параліч КС.... Дуже вдалий час важко захворіти.
показати весь коментар
10.11.2020 09:57 Відповісти
Коронабайден...
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10.11.2020 11:09 Відповісти
А хто не симулюе?По моему уже все симулюють.Надо выполнять инструкции Запада.
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10.11.2020 10:13 Відповісти
Не согласен, к нему тоже пришел коронабайден,на могиле у брата лечиться будет...
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10.11.2020 11:08 Відповісти
Я думаю, щоб заради того щоб в.о. став мартвечук, можна зробити перебіг хвороби з ускладненнями.
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10.11.2020 09:43 Відповісти
Ну по закону Разумков, чтобы стал Мертвечук надо его сначала на место Разумкова поставить
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10.11.2020 09:48 Відповісти
В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 4486 Ти смішний! По закону.... В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 7385 Ти де живеш? На Марсі?
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10.11.2020 09:50 Відповісти
Ой да ладно не надо цирк устраивать, понятно что у нас соблюдаются они далеко не все, но это явно не тот вариант,это банально будет не легетимно для международных партнеров.
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10.11.2020 09:57 Відповісти
В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 8356 Ти точно смішний. Цирк тут влаштовуєш ти. "это банально будет не легетимно для международных партнеров" В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 6772 Для яких для озабочених? Головне що це буде дуже легетімно для кремлівської орди. І цього достатньо. В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 5373
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10.11.2020 10:03 Відповісти
Сорян на шутов у меня времени нет, я не переношу эту зелёную шоблу, но идиотов не переношу еще больше.
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10.11.2020 10:33 Відповісти
Та то вони з дєрьмаком затихарились, щось планують втнути або щоб з конституційним судом з'їхати з базара. В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 3946
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10.11.2020 09:44 Відповісти
Будет работать АХАХАХА))))
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10.11.2020 09:45 Відповісти
Сивохо пока занят,а Игорьвалерьич стесняется?
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10.11.2020 09:46 Відповісти
Валерьичу для лечения коронабайдена пора готовиться к экстрадиции в американскую "клинику",там для него приготовили койку в отличной "палате", в этот раз схрон в Женеве не проканает...
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10.11.2020 11:14 Відповісти
все поняли?
"... у всех работников меряют температуру, всем регулярно делают ПЦР-тесты..." - рассказала Мендель. (с) на тесты для работников "каморки буратины" деньги есть, а на тесты для остальных граждан - нет, наслаждайтесь, недоумки, своим выбором
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10.11.2020 09:46 Відповісти
"Жаль", теневой президент тоже подхватил корону, а то б он размахнулся и все порешал... как нужно *****.
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10.11.2020 09:47 Відповісти
это кто?
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10.11.2020 09:48 Відповісти
дЕрьмак!
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10.11.2020 09:53 Відповісти
Порошенко всегда готов!?
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10.11.2020 09:47 Відповісти
спить і бачить
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10.11.2020 10:10 Відповісти
Естественно замены не будет просто бабочка косит. Жалость а я такой же как и все и вслучае чего "я больной"-школота
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10.11.2020 09:47 Відповісти
Невже лижі вже насмалив?
Ау зебобіки, мож ще обійдеться. В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 6538 Втім, щури вже приготувалися ще вчора.

ПМ: До речі, цензор, а де відповідь янелоха42 своїм "опонентам". Хочу відмітитися.
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10.11.2020 09:48 Відповісти
В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 8164
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10.11.2020 09:48 Відповісти
Блазень вважав що самий розумний і всьо пофігу, а тут такий нежданчик.
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10.11.2020 09:50 Відповісти
Йой, та бреше "воно" , як завжди.
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10.11.2020 09:52 Відповісти
Ну уверен что гниды просто шифруются... (но надежда теплится - а вдруг повыздыхают...)
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10.11.2020 09:50 Відповісти
нах нужен исполняющий обязанности если у Вовки этих обязанностей и так не много . а строчить в соцсетях от его имени и Мендель может В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 2950
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10.11.2020 09:50 Відповісти
Карабас готовит новую куклу?
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10.11.2020 09:51 Відповісти
Та куди ще більше тяжка форма? Більшої хвороби ніж віслючий зебілізм не існує.
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10.11.2020 09:51 Відповісти
В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 7075
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10.11.2020 09:51 Відповісти
В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни" - Цензор.НЕТ 7729 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.11.2020 09:53 Відповісти
Не факт, что он действительно болен. Обьявить себя ковидным и исчезнуть на какое-то время, нынче, хорошая отмаза. Может он решил таким образом отдохнуть? ))) Петя, вон, тоже орал про корону, пропал, а потом появился на публике с пластикой на лице. Это такой новый вид лечения ковида у власть имущих? )))
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10.11.2020 09:53 Відповісти
Буба обиделся, что люди стебутся, радуются его личной "короне".
То ли он, то ли мендель придумали "ампутированную совесть".
Это бумеранги возвращаются стаями, Вовик, запущенные тобой в Украину, майдановцев, в людей, которых ты высмеивал за внешность, дефекты дикции.
Карма.
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10.11.2020 09:54 Відповісти
Головне - не давайте йому нюхати, бо це ускладнює процес одужання.
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10.11.2020 09:54 Відповісти
Блін, та він всів півтори року такому стані, що не здатен виконувати функції президента, а вони ще не думали.
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10.11.2020 09:55 Відповісти
Только асфальтотерапия! Можно разбавлять битумом!
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10.11.2020 10:00 Відповісти
Настоюю на масажах катком. В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 1762
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10.11.2020 10:40 Відповісти
Интересно, в какой ещё стране пресса, и другие СМИ, столько внимания уделяют банальному заведующему использованным пипифаксом и перегоревшими лампочками с пустыми бутылками, жмыхом от кофе, как, и президенту?
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10.11.2020 10:03 Відповісти
Не моє. Чесно вкрав.
В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 1365
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10.11.2020 10:08 Відповісти
В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 6823 В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 6575
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10.11.2020 10:18 Відповісти
В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 8884 В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 9766
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10.11.2020 10:23 Відповісти
По методиці, прийнятій в Україні, пропоную Зеленського і Єрмака лікувати за допомогою бітума, бетону і катка. В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 72
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10.11.2020 10:11 Відповісти
нет. "надо просто перестать кашлять!" (с)
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10.11.2020 10:39 Відповісти
Якого ж хрена я маю співчувати ублюдку, який висміював усе українське?
У ЗЕленого мудака Вови виявили "короновірус"...

Я добре пам'ятаю літній день 2014 року, коли на Донбасі через обстріл "ополчєнцамі", загинула дитина.
А в той же вечір, в караулці по тєлєку на "1+1", між випусками "ТСН" - реготав Квартал-95.
Той регіт супровождував всю нашу війну: вони обсміяли все, що могли. Потім навіть замість парадів бійців, влаштували паради ****** - а вибачилися лише перед Кадировим.
Тому ті, хто зі складними ліцамі зараз ледь не вимагають емпатії до насморку кварталівського недоросля, нічого не розуміють у справедливості Всесвіту - і будуть дуже здивовані майбутніми подіями.
Я - ні.
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10.11.2020 10:12 Відповісти
песики збуджено заскавуліли
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10.11.2020 10:12 Відповісти
А мне хотелось бы надеяться на обратное, но чувствую что это зеленое отродье выкарабкается, в отличие от многих простых украинцев.
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10.11.2020 10:17 Відповісти
Шукайте "хворого" у черговому Омані!
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10.11.2020 10:18 Відповісти
Стандартный и.о. - Пacтoр!
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10.11.2020 10:27 Відповісти
Вова есть, Вовы нет, никакой разницы, бардак пошел не управляемый. Здоровья Вова, спасибо за дешевый газ.Год назад ты обещал понижения цены на газ, а произошло понижение субсидий, наверное тебя не так поняли, надо тебя понимать НАОБОРОТ. Одним словом - БАРИН, не, ты уже не слуга, так что, пора двигать тебе, а то скоро не кому прислуживать будет тебе. Жаль, не получился с тебя президент.
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10.11.2020 10:32 Відповісти
Зельонський зустрінеться з коронавірусом десь по середині,- дзерело. В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 8873
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10.11.2020 10:36 Відповісти
Сил тебе, здоровья, комнатной температуры и долгих лет жизни. У тюрме. А мы тут как-нибудь сами, без твоего мудрого руководства. И когда госпожа Мендель в очередной раз напишет: "На жаль...", украинцы ответит: "Нарешті!" Мы не злопамятные - просто злые, и память у нас хорошая.
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10.11.2020 10:38 Відповісти
Якшо знов про сценарії заговорили, значить стан погіршиться.
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10.11.2020 10:41 Відповісти
Заваріть йому чаю з "ковідним" асфальтом, або хай так полизькає.
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10.11.2020 10:57 Відповісти
И.А. президента
В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 5896

В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби" - Цензор.НЕТ 1848
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10.11.2020 11:03 Відповісти
"Президент Украины Владимир Зеленский, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей"

В Ростові, кажуть, є чудова лікарня, де лікуюють все.
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10.11.2020 11:18 Відповісти
Та до того лайна навіть ковід не липне.
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10.11.2020 11:33 Відповісти
асфальтоукладальники вже на старті
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10.11.2020 11:33 Відповісти
ой, правда, хоч би воно вже нас порадувало, як могло
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10.11.2020 15:31 Відповісти
 
 