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Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише в Кіровоградській, Тернопільській та Херсонській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише в Кіровоградській, Тернопільській та Херсонській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 10 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у трьох областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Ліжка заповнені менш ніж на 50% лише в Кіровоградській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 63,8%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише в Кіровоградській, Тернопільській та Херсонській областях, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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Менжують цифрами як циган сонцем.
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10.11.2020 09:53 Відповісти
Та да,мій дід казав-«евреї крутять миром,як циган сонцем»
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10.11.2020 10:02 Відповісти
Стeпанов, в лікарні нe бeруть вжe - кажуть, всe рівно, де помирати т.к. кисню- нeма, ліжок- нeма, пeрсоналу-нeма, ліків - тeж нeма!!! Вас скоро будут виносити як уряд у Вірмeніі! Вчитeлі у пeрeповнeних школах помирають однин за одним. Ім видали лишe одну маску за вeсь час! Трeтина дітeй хворіють, хворіють іх батьки: діти зі школи пeрeносять заразу додому. Чому нормальні краіни організували навчання вдома, щоб мeншe пeрeдавався вірус?! Стeпанов ти вигнав Супрун,повeрнувши стару мeдицинську мафію до справ! В нас вдвічі дорожчі ліки ніж у Польші. Чому?! У вас був рік підготуватись до пандeміі - ви розікрали гроші лишe! Стeпанов, будeш відповідати, всe тільки починається...
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10.11.2020 09:56 Відповісти
Спепанов це робив не сам. Його керівник є пан Зеленський і пан Єрмак. Ось ця трійця має нести відповідальність за смерть громадян України від ковіду. Можна було зберегти життя більшої кількості людей, але гроші кинули на "Велике крадівництво", замість того щоб навчити більше медиків і молодшого медперсоналу боротися з цими хворобами, підготувати лікарні і медичні препарати, все зарито під асфальт і підтримано медицину Білорусі і засрашки, куди відправлені мільярди за їх дорожний бітум.
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10.11.2020 11:01 Відповісти
Цінність тих "коєк", якщо до них не підключений кисень, саме який потрібен при госпіталізації з Ковід... Біда країні, якщо нею керують ідіоти!!!
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10.11.2020 10:14 Відповісти
Навіщо підробленою статистикою прикривати бездіяльність преЗедента і уряду? Пусті ліжка тому, що відмовляють ушпиталювати. Людям записують інші діагнози і багато людей вмирає.
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10.11.2020 10:19 Відповісти
 
 