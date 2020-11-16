Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише в Кіровоградській, Тернопільській та Херсонській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 10 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у трьох областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Ліжка заповнені менш ніж на 50% лише в Кіровоградській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 63,8%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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