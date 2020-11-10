На ухваленні Вірменією заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі наполягли військові, - Пашинян
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Армія наполягла на ухваленні Вірменією спільної заяви з РФ і Азербайджаном про припинення вогню в Нагірному Карабасі та введення в регіон російських миротворців
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок глава вірменського уряду Нікол Пашинян.
"Я ухвалив рішення після того, коли армія тривалий час стверджувала про необхідність такого кроку. Армія казала, що треба зупинитися, є певні проблеми, для вирішення яких або не видно перспектив, або ресурси для їхнього вирішення вичерпані, і маємо проблеми", - сказав Пашинян у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, зміст заяви не вигідний для вірменської сторони.
"Але в іншому випадку, якщо б угода не була підписана, це здійснило б негативний вплив на нашу боєздатність", - заявив прем'єр Вірменії.
Глава вірменського уряду вказав також на низку проблем у військах, зокрема, про декілька десятків випадків, коли населення конкретних районів не дозволяло військовим передислокувати війська, про проблеми із призовом, низький рівень боєздатності ополченців, випадки дезертирства.
"Ми опинилися в ситуації, коли альтернативи підписанню угоди не існувало", - сказав прем'єр Вірменії.
Нагадаємо, раніше Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії та Азербайджану заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі о 01:00 10 листопада.
Алієв заявив, що військова фаза конфлікту в Нагірному Карабасі завершена. Він уточнив, що в Нагірному Карабасі буде здійснюватися спільна миротворча місія Росії і Туреччини.
Незадоволені рішенням Пашиняна щодо питання Карабаху захопили будівлю уряду і парламенту Вірменії.
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Був би розумний - склав би повноваження. А так .... готуйся до гільйотини.
А затем Гаага, Коля. Матеориала на тебя у Баку выше Арарата.
2. О каком предательстве вы тут упоминаете? Где вы за предательство у меня вычитали? Как то по дебильному вы пишите о каком то предательстве которого в моём посте нет и в помине.
3. Он, Пашинян, ещё сделает круглые глаза в Гааге. За обстрелы и гибель некомботантов. Что задукоментированно Баку с особой тщательностью. А военные преступлния срока давности не имеют. Тачи тому вам пример.
4. Новый анекдот, - Армения причина мировой войны. Посмеялся от души.
5. Государственностью Армении даже не пахнет. Её просто нет. Есть сосущий сотелит Московии.
6. Этнический геноцид кого? Армяней? Кем? К примеру в Турции неплохо живут 7 000 000 армяней и в Армению ехать не собираются. А 30 лет в НК, что армяне вытворяли? Даже мечети старинные сделали свинарниками. Я вам посоветую думать надо головой, а не писать по дебильному.
7. А вы я вижу, батенька, лапотный дурачок, раз сравниваете людей с крысами. К слову, Москва уже давно мусульманская, как и Берлин с Парижем. Так вы поезжайте туда и замитесь этническими чистками. Ваши слова на эту тему это чистой воды фашизм, национал-социализм и дебилизм.
Ну а с остальным, как я вижу, вы согласны. И то хорошо.
я з 2010 року на цензорі і ще пам'ятаю часи засилля російських ботів.
Зеленський під час відкриття трансформаторної будки замість стрічки перерізав електричний кабель
решение Алиева мне непонятно. либо там какая-то много ходов очка.
Конфликт РФ с Грузией, начавшийся 8 августа 2008 г., президент Дмитрий Медведев окрестил «принуждением агрессора к миру». В мировой практике «принуждение к миру» рассматривается как миротворческая операция, которую проводит третья сторона, не вовлечённая в конфликт, причём по санкции Совета безопасности ООН.Санкций нет, поэтому ввод войск РФ можно
расценивать как агрессию на территорию Азербайджана.
Карабах-- это не Армения, почему она просит ввести войска на чужую территорию.
А просто это экспансия РФ на постсовковом пространстве.