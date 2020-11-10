На ухваленні Вірменією заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі наполягли військові, - Пашинян

Армія наполягла на ухваленні Вірменією спільної заяви з РФ і Азербайджаном про припинення вогню в Нагірному Карабасі та введення в регіон російських миротворців

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок глава вірменського уряду Нікол Пашинян.

"Я ухвалив рішення після того, коли армія тривалий час стверджувала про необхідність такого кроку. Армія казала, що треба зупинитися, є певні проблеми, для вирішення яких або не видно перспектив, або ресурси для їхнього вирішення вичерпані, і маємо проблеми", - сказав Пашинян у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зміст заяви не вигідний для вірменської сторони.

"Але в іншому випадку, якщо б угода не була підписана, це здійснило б негативний вплив на нашу боєздатність", - заявив прем'єр Вірменії.

Глава вірменського уряду вказав також на низку проблем у військах, зокрема, про декілька десятків випадків, коли населення конкретних районів не дозволяло військовим передислокувати війська, про проблеми із призовом, низький рівень боєздатності ополченців, випадки дезертирства.

"Ми опинилися в ситуації, коли альтернативи підписанню угоди не існувало", - сказав прем'єр Вірменії.

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Нагадаємо, раніше Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії та Азербайджану заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі о 01:00 10 листопада.

Алієв заявив, що військова фаза конфлікту в Нагірному Карабасі завершена. Він уточнив, що в Нагірному Карабасі буде здійснюватися спільна миротворча місія Росії і Туреччини.

Незадоволені рішенням Пашиняна щодо питання Карабаху захопили будівлю уряду і парламенту Вірменії.