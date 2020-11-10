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Вірменія (658) Нагірний Карабах (460) Пашинян_Нікол (119) капітуляція (17)

На ухваленні Вірменією заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі наполягли військові, - Пашинян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На ухваленні Вірменією заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі наполягли військові, - Пашинян

Армія наполягла на ухваленні Вірменією спільної заяви з РФ і Азербайджаном про припинення вогню в Нагірному Карабасі та введення в регіон російських миротворців

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок глава вірменського уряду Нікол Пашинян.

"Я ухвалив рішення після того, коли армія тривалий час стверджувала про необхідність такого кроку. Армія казала, що треба зупинитися, є певні проблеми, для вирішення яких або не видно перспектив, або ресурси для їхнього вирішення вичерпані, і маємо проблеми", - сказав Пашинян у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зміст заяви не вигідний для вірменської сторони.

"Але в іншому випадку, якщо б угода не була підписана, це здійснило б негативний вплив на нашу боєздатність", - заявив прем'єр Вірменії.

Глава вірменського уряду вказав також на низку проблем у військах, зокрема, про декілька десятків випадків, коли населення конкретних районів не дозволяло військовим передислокувати війська, про проблеми із призовом, низький рівень боєздатності ополченців, випадки дезертирства.

"Ми опинилися в ситуації, коли альтернативи підписанню угоди не існувало", - сказав прем'єр Вірменії.

Також читайте: Пашинян звинуватив протестувальників у крадіжці комп’ютера, годинника і парфумів із його будинку

Нагадаємо, раніше Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії та Азербайджану заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі о 01:00 10 листопада.

Алієв заявив, що військова фаза конфлікту в Нагірному Карабасі завершена. Він уточнив, що в Нагірному Карабасі буде здійснюватися спільна миротворча місія Росії і Туреччини.

Незадоволені рішенням Пашиняна щодо питання Карабаху захопили будівлю уряду і парламенту Вірменії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
все з точністю навпаки
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10.11.2020 10:22
+8
Пашинян был пришедший на волне уличных протестов политик, пытавшийся развернуть Армению на Запад. Но, учитывая процент ваты в Армении, он не мог это делать резкими методами. Тем не менее, в Армении свободно работали НПО на западные гранты, функционировала редакция "радио свободы" (которую, кстати, сегодня ночью разнесли бунтовщики). Так что, писать про "Армения будет уходить..." может только абсолютно некомпетентный человек.
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10.11.2020 10:25
+7
А Зеля який красавчик,при ньому Байрактари почнуть виробляти в Україні))
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10.11.2020 10:21
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О, виліз. На принятии Арменией заявления о прекращении огня в Нагрном Карабахе настояли военные, - Пашинян - Цензор.НЕТ 451
Був би розумний - склав би повноваження. А так .... готуйся до гільйотини. На принятии Арменией заявления о прекращении огня в Нагрном Карабахе настояли военные, - Пашинян - Цензор.НЕТ 1541
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10.11.2020 10:15 Відповісти
А когда копали кокошники снимали?
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10.11.2020 10:46 Відповісти
Ара гоу нах до дому.
А затем Гаага, Коля. Матеориала на тебя у Баку выше Арарата.
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10.11.2020 10:16 Відповісти
ну откуда у вас такой дебильный подход.. в чем предательство то формально ПК не Армения и Пашинян вообще сделал бы круглые глаза и типа а мы каким боком тут все куда интересней просто Армения осознал- что причина стать мировой войной или как минимум войной лет так на 50 и утратить даже государственность это канечно круто главное до по БЕДЫ идти не ясно но тупо перестаньте засыфать новости своими убогими комментариями...а правда в том- что Армения столкнулась одна на один с ЭТНИЧЕСКИМ ГЕНОЦИДОМ и религиозной войной когда до вас кретинов дойдет что мусульмане плодятся как крысы и через 40-60 лет Нагорные Карабахи будут и в Полтаве и Одессе и Киеве и Москве и Берлине там раньше лет на 30... чем у нас...
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10.11.2020 10:31 Відповісти
Этнический геноцид устроили армяне в Ходжалы. Сумгаит Контрдоводом не является, там был просто кровавый погром, устроенный криминальной толпой, а в Ходжалы исполнителем преступления была организованная армянская армия.
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10.11.2020 11:00 Відповісти
о как а что делать с массовыми убийствами более 2 или 3 миллионов армян турками с 1915 по 1921 год что ты мне втираешь по Нагорный Карабах.. а именно резня армян турками и Нагорный Карабах это одна цепочка событий и фактов... если армяне кого и порезали то они долго терпели...... я не оправдываю и турков и армян и азиров не оправдывают.. но всегда в любой резне бойне войне конфликте есть не 2 стороны... а куда больше и те кто стоит в сторонке просто часто режиссирует обе стороны и получая с момента конфликта свои интересы выносят каштаны из огня... и да в Ходжалое Википедия сообщает о сотнях жертв азиров а за всю последнюю войну 2020 год в Карабахе погибло уже половина того что погибло на Донбассе с 2014 года.. вот такие цифири у нас выходят...
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10.11.2020 11:11 Відповісти
1. Дебильный подход - начинать предложение по быдлячему, безграмотно, как и писать безграмотно. Грамамитческие ошибки допустимы, как и опечатки, но, как то у вас по дебильному текст написан.
2. О каком предательстве вы тут упоминаете? Где вы за предательство у меня вычитали? Как то по дебильному вы пишите о каком то предательстве которого в моём посте нет и в помине.
3. Он, Пашинян, ещё сделает круглые глаза в Гааге. За обстрелы и гибель некомботантов. Что задукоментированно Баку с особой тщательностью. А военные преступлния срока давности не имеют. Тачи тому вам пример.
4. Новый анекдот, - Армения причина мировой войны. Посмеялся от души.
5. Государственностью Армении даже не пахнет. Её просто нет. Есть сосущий сотелит Московии.
6. Этнический геноцид кого? Армяней? Кем? К примеру в Турции неплохо живут 7 000 000 армяней и в Армению ехать не собираются. А 30 лет в НК, что армяне вытворяли? Даже мечети старинные сделали свинарниками. Я вам посоветую думать надо головой, а не писать по дебильному.
7. А вы я вижу, батенька, лапотный дурачок, раз сравниваете людей с крысами. К слову, Москва уже давно мусульманская, как и Берлин с Парижем. Так вы поезжайте туда и замитесь этническими чистками. Ваши слова на эту тему это чистой воды фашизм, национал-социализм и дебилизм.
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10.11.2020 11:09 Відповісти
не треба брехати про 7 млн вірмен 90 тис вірмен живуть ,офіційно, (в основному у Стамбулі) і кілька мільонів потурчених які пишуть себе турками,курдами чи іншими мусульманами гірше наших донбаських хахлів.
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10.11.2020 14:19 Відповісти
Ну хороша, по Википедии их всего 66 000. На ухваленні Вірменією заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі наполягли військові, - Пашинян - Цензор.НЕТ 6962
Ну а с остальным, как я вижу, вы согласны. И то хорошо. На ухваленні Вірменією заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі наполягли військові, - Пашинян - Цензор.НЕТ 7781
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10.11.2020 14:25 Відповісти
он все правильно сказал
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10.11.2020 10:17 Відповісти
Армения будет понемногу уходить в сторону Грузии и Нато. паРаша больше арам не нужна. Ниточка за которую кацапы дергали ар, исчезла☝
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10.11.2020 10:19 Відповісти
все з точністю навпаки
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10.11.2020 10:22 Відповісти
Пашинян был пришедший на волне уличных протестов политик, пытавшийся развернуть Армению на Запад. Но, учитывая процент ваты в Армении, он не мог это делать резкими методами. Тем не менее, в Армении свободно работали НПО на западные гранты, функционировала редакция "радио свободы" (которую, кстати, сегодня ночью разнесли бунтовщики). Так что, писать про "Армения будет уходить..." может только абсолютно некомпетентный человек.
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10.11.2020 10:25 Відповісти
Я б с тобой поспорил, только где тебя искать лет этак через 5. Ты ж просто платный бот😷
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10.11.2020 10:26 Відповісти
щоб "поспоріть" треба мати інтеллект На ухваленні Вірменією заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі наполягли військові, - Пашинян - Цензор.НЕТ 2302
я з 2010 року на цензорі і ще пам'ятаю часи засилля російських ботів.
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10.11.2020 10:51 Відповісти
Давай ссыль на свою писанину на цензор.да хотяб 5ти летней давности под этим ником. Или балобол? 😷
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10.11.2020 11:04 Відповісти
яким чином? На ухваленні Вірменією заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі наполягли військові, - Пашинян - Цензор.НЕТ 8040 може тобі ще машину часу подарувати? На ухваленні Вірменією заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі наполягли військові, - Пашинян - Цензор.НЕТ 8040
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10.11.2020 11:14 Відповісти
В историю сайта заходишь за 15 год и показуешь свою писанину под этим ником. Ты ж сказал что ты тут 10 лет. Или балобол😷?
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10.11.2020 11:19 Відповісти
Номер реєстрації ніка 234291, в мене 170 000.., реєстрація від 2014 року.
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10.11.2020 11:37 Відповісти
як ти це вияснив?
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10.11.2020 11:41 Відповісти
Разве вопрос тебе?
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10.11.2020 11:49 Відповісти
поясни як це зробити я заходив в архів але для цього потрібно пам'ятати в якій темі я відписувався
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10.11.2020 11:42 Відповісти
Самые обсуждаемые темы. Ты ж там должен был оставить свой след под свом ником. Скинь ссыль хоть за 15 год. Тогла поверю что ты до сих пор заходищь под этим ником. Иначе балобол
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10.11.2020 11:52 Відповісти
і скільки мені потрібно буде часу щоби найти спочатку тему а потім коментар На ухваленні Вірменією заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі наполягли військові, - Пашинян - Цензор.НЕТ 1837 півдня сидіти для того щоб ти повірив,дякую я не ідіот.
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10.11.2020 12:07 Відповісти
Нет ты балобол ☝
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10.11.2020 12:10 Відповісти
Не згідний, швидше, навпаки. Але в Пашиняна іншого виходу дійсно не було.
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10.11.2020 10:37 Відповісти
Наоборот уже было. Теперь будет наоборот того что было😷
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10.11.2020 11:07 Відповісти
А ты попробуй, выгони теперь их оттуда.
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10.11.2020 11:02 Відповісти
Кого выгони? Кацапов? А чем кацапы могут заинтересовать ар? Одкб? Так она арам уже и не нужна.снг? Газ? 😷
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10.11.2020 11:06 Відповісти
Порох как в воду глядел - закупил в 2019 году первую партию "Байрактаров", а местные специалисты широкого профиля тогда его поливали говном, в том числе и здесь - в комментариях.
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10.11.2020 10:19 Відповісти
А Зеля який красавчик,при ньому Байрактари почнуть виробляти в Україні))
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10.11.2020 10:21 Відповісти
ще тільки не знайшли в полі, чи може в лісі... тієї площадки, де будуть клепати... клепати будуть пустими й міцними лобами... воно й пролетить, як верещалка над києвом...
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10.11.2020 10:31 Відповісти
Ну двигуни вже виробляють,знайдуть і поле чи ліс))
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10.11.2020 10:35 Відповісти
турки вже кинули нас з двигунами мотор січ, будуть ставити свої
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10.11.2020 10:43 Відповісти
Стець молодець, мабуть родич ))
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10.11.2020 14:26 Відповісти
та при ньому многое случается...только не все от него зависит На принятии Арменией заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе настояли военные, - Пашинян - Цензор.НЕТ 6622

Зеленський під час відкриття трансформаторної будки замість стрічки перерізав електричний кабель
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10.11.2020 10:33 Відповісти
Это на лахте так о зеле говорят?
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10.11.2020 10:48 Відповісти
Особенно отличился Юрий Касьянов - гаражный дроностроительный гений по кличке Унылый. Он раскритиковал "Байрактары", назвав их патрульными беспилотниками, и заявил, что вместо 6 турецких можно было закупить 3000 украинских. Наверное, у него в гараже.
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10.11.2020 10:25 Відповісти
Тада...нет повода, чтобы не похвалить своего работодателя под любой статьей...тем более, что за каждый такой коммент тебе платят, верно?
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10.11.2020 10:28 Відповісти
в нашем варианте одни "Байрактары" много не решат - 450 км прямого доступа на границе...- где развернуты кацапские корпуса и прочее...- они всегда зайдут и скажут что спасают свою вату...- у нас совсем другая ситуация...
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10.11.2020 10:33 Відповісти
Та нада было ваевать до последнего армэна На принятии Арменией заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе настояли военные, - Пашинян - Цензор.НЕТ 3359
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10.11.2020 10:21 Відповісти
армэны сдались и уползают с Карабаха. теперь придётся до последнего кацапа.
решение Алиева мне непонятно. либо там какая-то много ходов очка.
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10.11.2020 10:33 Відповісти
Корридор в Нахичевань и безкровное взятие Лачина.
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10.11.2020 10:49 Відповісти
Ну, как бы логично. Чем дальше от фронта - тем больше желающих войны.
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10.11.2020 10:22 Відповісти
Ари - з піднятими руками на вихід з карабаху... всі, включаючи стариків і дітей. як переживуть армени цей позор?
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10.11.2020 10:25 Відповісти
А ми як переживаєм? Нас на власній землі Росія гнобить. Мало того, ще й відкритих запроданців у владу вибрали.
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10.11.2020 10:40 Відповісти
вот и ответ сторонникам мнения,шо азербайджан чего то там проиграл На принятии Арменией заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе настояли военные, - Пашинян - Цензор.НЕТ 855
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10.11.2020 10:29 Відповісти
армяни такі вояки гарні коли їх в 3-и рази більше, тоді вони безжальні, круті, а коли 1 на 1 то між ногами упало
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10.11.2020 10:30 Відповісти
Так-же как и кацапня.
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10.11.2020 10:48 Відповісти
у росії інтерес зберегти цю сіру зону для тиску на Туреччину,тому вони хочуть закріпитися там надовго..
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10.11.2020 10:32 Відповісти
У фюрера кацапии Куйла пупок развяжется на Эрдогона давить. Все попытки репоедов в Сирии и Ливии для Куйла надавить на Эрдогана закончились позором. А в НК Куйло даже пыталось, знает членоголовый фюрер Куйло, чем это для него закончится.
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10.11.2020 10:53 Відповісти
тоді в прицілі Іран на кордонах якого з'являться росіяни,йде велика гра,незабаром побачимо що і до чого...
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10.11.2020 12:48 Відповісти
а тепер кремлівський шизік буде прагнути приєднаняя амяшок до Чухонії
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10.11.2020 10:34 Відповісти
Миротворцы?
Конфликт РФ с Грузией, начавшийся 8 августа 2008 г., президент Дмитрий Медведев окрестил «принуждением агрессора к миру». В мировой практике «принуждение к миру» рассматривается как миротворческая операция, которую проводит третья сторона, не вовлечённая в конфликт, причём по санкции Совета безопасности ООН.Санкций нет, поэтому ввод войск РФ можно
расценивать как агрессию на территорию Азербайджана.
Карабах-- это не Армения, почему она просит ввести войска на чужую территорию.
А просто это экспансия РФ на постсовковом пространстве.
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10.11.2020 10:36 Відповісти
Мені особисто буде цікаво переглянути світлини й відео вірменського військового угрупуваня , яке буде залишати окуповані азербайджанські землі. Зі зброєю і технікою їм дозволять вийти , чи без? Як їх будуть зустрічати в Вірменії - з повагою чи ганьбою?
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10.11.2020 10:37 Відповісти
У Пашиняна тепер один вихід - куля в лоб. Але те саме було б і в разі повної перемоги Азербайджану.
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10.11.2020 10:39 Відповісти
так і бачу Кісєля по телеку, що Вірмени це частина "руського міру", а Жирік буде верещати, що то завжди була російська територія
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10.11.2020 10:40 Відповісти
Протестующие сами воевать не собираются я так понимаю, завтрак обед ужин, хороший сон в тёплой постели,и требуешь от других воевать и умирать.
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10.11.2020 10:48 Відповісти
"никто не хотел умирать". западная диаспора им не поможет в войне материально, только будет учить жить. а как иначе? кто-то же должен торговать на бесчисленных базарах и изобретать все мировые изобретения )))
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10.11.2020 10:48 Відповісти
Правильно ребята, только свое, что то быстро забываете.
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10.11.2020 10:51 Відповісти
Путин после сбитого вертолёта наехал на Алиева похоже. Смысл Алиеву оставлять Степанакерт еще и с "миротворцами" нету никакого. Для России, сверхважная задача сдержать на севере Турцию, которая сильно расширяет своё влияние. Кто бы ещё пять лет назад считался с Баку. У турков с азербайджанцами практически один язык, разница такая же как русский с украинским. Как сказал Эрдоган: Сейчас наши азербайджанские братья продвигаются вперед на оккупированных землях, освобождая их. Мы продолжим оказывать любую поддержку Азербайджану в борьбе за освобождение оккупированных территорий, исходя из принципа "два государства - один народ"
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10.11.2020 11:03 Відповісти
В общем-то он прав и кто-кто, а военные реально видели, что дальнейшее сопротивление ничего не даст. И да, он очень мягко говорит и не называет вещи своими естественными именами, дабы не травмировать общественность. Это всё называется поражением и капитуляцией. И да, на будущее: им нужно реформировать армию полностью. Она у них в нынешнем состоянии (я не о огромных потерях в технике и людях, а о армии как таковой) абсолютно недееспособная и по-умолчанию не может побеждать в современных конфликтах.
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10.11.2020 11:04 Відповісти
Прикольные у Пашиняна вояки. Вместо того чтоб воевать предложили капетулировать
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10.11.2020 11:13 Відповісти
и у пашиняна и у арменов вцелому..
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10.11.2020 11:36 Відповісти
умничает этот чувак, конечно , круто но, могбы обойтись двумя словами - "полный разгром"
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10.11.2020 11:32 Відповісти
Километра три от вертолёта, снимают, ждут наверное что должно чтото произойти. Эмоций ноль https://www.youtube.com/watch?v=f3hf1cUm1dA&fbclid=*************************************************************
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10.11.2020 11:35 Відповісти
оставить степанакерт, завести миротворцев. на 9 ноября судя по ситуации, полная победа пашиняна
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10.11.2020 11:37 Відповісти
Именно так. Если азеры позволят это, то считай, что все военные успехи Азербайджана смыты в унитаз. Одно только сочетание "российские миротворцы" вызывает смех, безнадегу и отвращение.
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10.11.2020 12:13 Відповісти
самый поучительный вывод для армян из всего случившегося один- кацапские рашисты никогда и никого защищать не будут! а т.н. одкб полная куйня и блеф. второе - ***** сцыт эрдогана, для армении лучше НАТО чем одкб, тс , снг и прочая куйня.. всё.....
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10.11.2020 12:03 Відповісти
Да, ввод рашистских "миротворцев" конечно же "решит" проблему, ага. Заморозят на 150 лет и превратят Карабах в серую зону - вот и вся "миротворческая" деятельность касапов.
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10.11.2020 12:11 Відповісти
Против Дронов - нет приемов
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10.11.2020 12:33 Відповісти
 
 