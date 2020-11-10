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Для пацієнтів із коронавірусом можна відвести максимум 50% ліжкофонду України, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Для пацієнтів із коронавірусом можна відвести максимум 50% ліжкофонду України, - Степанов

Кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом можна збільшити до 83 тис.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Максимальна кількість ліжок - 83 тис. ліжок, і це вже 50% ліжкового фонду. Ми можемо збільшити кількість ліжок до цього показника, але це критична цифра, яку ми розрахували в розрізі кожної лікарні, щоб не зупиняти надання медичної допомоги за іншими хворобами", - зазначив глава МОЗ.

Також читайте: Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише в Кіровоградській, Тернопільській та Херсонській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: Анастасія Потіха
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"Минздрав Украины отменил плановые операции и госпитализации из-за COVID-19" - это уже остановка оказания медпомощи по другим болезням или еще нет?...
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10.11.2020 10:38 Відповісти
Да, остановка.
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10.11.2020 10:44 Відповісти
а койку преЗЕденту янелоху уже выделили? интересно: возле окошка?
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10.11.2020 10:38 Відповісти
остановка!врачи болеют..медсестры болеют..санитарки болеют..другие просто увольняются...
а вы и дальше смотрите сватов! и и говорите что ковид 19 это орви!
вы подняли зарплаты судьям полицейским себе.....
вы конченные.......! вы похерили медицину и она не справляется!
когда лично ВЫ!попадете в ситуацию когда к вам не приедет скорая!она перегружена! эти ссуки что не знали что вирус мчится с бешеной скоростью? перегружена? где алгоритм действий?
где информация что делать?
где ссуки..66 миллиардов....которы вы просрали....?
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10.11.2020 10:51 Відповісти
COVID-19 и группа крови
Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).
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10.11.2020 10:52 Відповісти
 
 