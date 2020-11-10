Для пацієнтів із коронавірусом можна відвести максимум 50% ліжкофонду України, - Степанов

Кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом можна збільшити до 83 тис.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Максимальна кількість ліжок - 83 тис. ліжок, і це вже 50% ліжкового фонду. Ми можемо збільшити кількість ліжок до цього показника, але це критична цифра, яку ми розрахували в розрізі кожної лікарні, щоб не зупиняти надання медичної допомоги за іншими хворобами", - зазначив глава МОЗ.

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