Для пацієнтів із коронавірусом можна відвести максимум 50% ліжкофонду України, - Степанов
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Кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом можна збільшити до 83 тис.
Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Максимальна кількість ліжок - 83 тис. ліжок, і це вже 50% ліжкового фонду. Ми можемо збільшити кількість ліжок до цього показника, але це критична цифра, яку ми розрахували в розрізі кожної лікарні, щоб не зупиняти надання медичної допомоги за іншими хворобами", - зазначив глава МОЗ.
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а вы и дальше смотрите сватов! и и говорите что ковид 19 это орви!
вы подняли зарплаты судьям полицейским себе.....
вы конченные.......! вы похерили медицину и она не справляется!
когда лично ВЫ!попадете в ситуацию когда к вам не приедет скорая!она перегружена! эти ссуки что не знали что вирус мчится с бешеной скоростью? перегружена? где алгоритм действий?
где информация что делать?
где ссуки..66 миллиардов....которы вы просрали....?
Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).