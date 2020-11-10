Заплановане підвищення акцизів на ТВЕНи на 320% зменшить доходи держбюджету на 3,5 млрд грн, – Рада підприємців Харківщини

Очікуване падіння легального ринку ТВЕНів поставить хрест на сподіваннях підприємців налагодити виробництво цієї продукції в Україні і зокрема в Харківській області

Про це пише УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

Рада підприємців Харківської області звернулася з офіційним листом до голови Верховної Ради України з проханням внести зміни до закону №466, передбачивши поступове зростання акцизу (на 50-70%) замість одномоментного підвищення на 320%.

"У разі підвищення акцизів на 320% ціна на пачку ТВЕНів збільшиться з 53 до 80 грн. Така вартість зробить їх недоступними для значної частини покупців та змусить перейти на контрабандну продукцію або на традиційні сигарети", – прогнозують в Раді підприємців Харківської області.

У разі реалізації цього сценарію, доходи держбюджету від ТВЕНів (у т.ч. від акцизу і ПДВ) зменшаться, за підрахунками Ради підприємців, з 7 до 3,5 млрд. грн.

"Через підвищення акцизу ціна на пачку ТВЕНів в Україні буде мінімум на 40% вищою, аніж в Російській Федерації, Білорусі або Молдові. Відповідно, на кожному стандартному пакуванні (200 блоків) контрабандисти зможуть заробляти від 540 до 750 доларів – що різко збільшить обсяги контрабанди цієї продукції в Україну", – попереджають у Раді підприємців Харківщини.

За прогнозами підприємців, легальний ринок ТВЕНів впаде мінімум вдвічі. Це стане головною перешкодою для початку їх власного виробництва в Україні і зокрема в Харківській області, де вже є промислові потужності для розвитку такого виробництва.

Підприємці нагадали, що одним з основних виробників ТВЕНів є компанія Philip Morris, яка є одним з основних інвесторів Харківщини і яка входить до ТОП-10 найбільших платників податків не лише Харківської області, але й всієї України.

Аби запобігти негативним сценаріям, Рада підприємців Харківщини просить парламент замість одномоментного різкого підвищення акцизів підвищувати їх поступово – на 50-70% на рік.

"Порівняно з руйнівним збільшенням акцизу на 320% альтернативна пропозиція принесе до бюджету на 4 млрд грн більше доходів. Зокрема, лише за рахунок акцизів на ТВЕНи – на 1,2-1,4 млрд. грн. більше", – прогнозують в Раді підприємців Харківщини.

Цю пропозицію підтримали загалом 30 місцевих бізнес-асоціацій, які об’єднують кілька десятків тисяч представників малого і середнього бізнесу.

Нагадаємо, що раніше в Міністерстві економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства також підтримали поступовий варіант підвищення акцизів на ТВЕНи – на 70% у 2021 р. і потім на 50% щорічно. Переглянути плани щодо різкого підвищення акцизів на ТВЕНи також нещодавно закликала голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данила Гетманцева Асоціація міст України.